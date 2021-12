Marché mondial des Yaourts Probiotiques Le marché connaît une croissance énorme par Arla Foods amba, Britannia Industries Limited, Chobani, LLC., Danone SA, FAGE International SA

Le paysage concurrentiel du marché Yaourts probiotiques fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et la largeur du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’accent mis par les entreprises sur le marché des yaourts probiotiques.

Le yogourt est défini comme un aliment produit par fermentation bactérienne du lait. Il est consommé sous diverses formes telles que les boissons, les desserts, les collations, les boissons pour sportifs riches en protéines, les substituts de repas et d’autres formes. Il offre des avantages tels qu’une digestion saine, un risque moindre de diabète de type 2, une protection contre le cancer colorectal et un système immunitaire amélioré. Le marché est en croissance en raison de la prise de conscience croissante des bienfaits du yogourt pour la santé.

Der Marktbericht für probiotische Joghurts stellt die folgenden Unternehmen vor, darunter: – Arla Foods amba, Britannia Industries Limited, Chobani, LLC., Danone SA, FAGE International SA, Frieslandcampina, General Mills Inc., YILI.COM INC.., Müller UK & Irland, Nestlé, Brownes Foods Operations Pty Ltd., Parmalat SPA, SODIAAL, Yakult, Yoplait USA INC und China Mengniu Dairy Company Limited, Yofix Probiotics Ltd., Olympic Dairy Products Ltd, Lancashire Farm Dairies und La Yogurt

In diesem Bericht werden der Status und die Prognose des globalen Marktes für probiotische Joghurts untersucht und die globale Größe (Wert und Volumen) des Marktes für probiotische Joghurts, der Umsatz (Millionen USD), der Produktpreis nach Herstellern, Typ, Anwendung und Region kategorisiert. Der Marktbericht für probiotische Joghurts nach Material, Anwendung und Geografie mit globaler Prognose bis 2027 ist ein Kenner und weitreichende Untersuchungen liefern Details zu den wichtigsten wirtschaftlichen Situationen in den Provinzen der Welt und konzentrieren sich auf die Hauptbezirke (Nordamerika, Südamerika, Europa und Asien-Pazifik). ) und die entscheidenden Nationen (USA, Deutschland, Großbritannien, Japan, Südkorea und China).

Nach Rohstoffen (Ziegenmilch, Schafmilch, Kuhmilch, Sonstiges), Anwendung (Kosmetikindustrie, Lebensmittelindustrie, Sonstige Anwendungen), Vertriebsweg (Supermarkt/ Hypermarkt, Einzelhandel, Online-Shops)

Marktsegment nach Regionen, regionale Analyse umfasst:

Nordamerika (USA, Kanada und Mexiko)

Europa (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Italien, Nordische Nationen, Spanien, Schweiz und übriges Europa)

Asien-Pazifik (China, Japan, Australien, Neuseeland, Südkorea, Indien, Südostasien und Rest von APAC)

Südamerika (Brasilien, Argentinien, Chile, Kolumbien, Rest der Länder usw.)

Naher Osten und Afrika (Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Israel, Ägypten, Türkei, Nigeria, Südafrika, Rest von MEA)

