Marché mondial des tests prénataux non invasifs Tendances émergentes, part, croissance, perspectives, analyse de l’industrie et rapport sur les prévisions 2027

Le rapport sur le marché mondial des tests prénataux non invasifs présente des informations complètes couvrant des données pertinentes pour les entreprises et les investisseurs pour la période 2020-2027. Le rapport étudie les données historiques du marché mondial des tests prénatals non invasifs et offre des informations précieuses sur les segments et sous-segments clés, la génération de revenus, le scénario de demande et d’offre, les tendances et d’autres aspects vitaux. Le rapport propose une estimation prévisionnelle précise de l’industrie mondiale des tests prénataux non invasifs sur la base des récentes avancées technologiques et de la recherche. Il offre également des données précieuses pour aider les investisseurs à formuler des plans d’investissement commerciaux stratégiques et à capitaliser sur les perspectives de croissance émergentes sur le marché mondial des tests prénataux non invasifs.

On pense que l’Amérique du Nord domine le marché mondial des tests prénatals non invasifs au cours de la période de prévision, en raison de l’augmentation des accouchements avec des anomalies génétiques, de la demande de procédures de dépistage innovantes et de l’augmentation du remboursement des payeurs pour le danger associé pendant les grossesses. Chaque année, une moyenne de 4 879,0 USD est dépensée pour les soins de santé aux enfants aux États-Unis, ce qui devrait profiter au secteur des tests de grossesse non invasifs en Amérique du Nord, selon les travaux menés par le Health Expense Institute. En raison de l’attention croissante portée aux procédures de diagnostic peu invasives et de la préférence pour la détection précoce des maladies, de la reconnaissance des citoyens et de l’expansion des services de santé, l’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative sur le marché mondial de la recherche prénatale non invasive.

La croissance de l’industrie du dépistage prénatal non invasif (NIPT) est guidée par la forte probabilité d’anomalies chromosomiques avec un âge maternel élevé, une demande accrue de procédures non invasives par rapport aux approches invasives, un scénario de remboursement amélioré du NIPT et une meilleure compréhension du NIPT. Taille du marché des tests prénatals non invasifs – 3,08 milliards USD en 2019, croissance du marché des tests prénataux non invasifs – TCAC de 13,9 %, tendances du marché des tests prénataux non invasifs – forte demande des pays en développement.

Les principaux participants sont Yourgene Health, Illumina Inc., Agilent Technologies Inc., Thermo Fisher Scientific Inc., F. Hoffmann-La Roche Ltd., Laboratory Corporation of America Holdings, GE Healthcare, PerkinElmer Inc., BGI et Natera Inc., entre autres.

Bien que le NIPT soit accessible dans un nombre croissant de régions, une poussée commerciale majeure devrait favoriser l’expansion des consommateurs dans les années projetées. Le NIPT a été confirmé par des similitudes avec le dépistage prénatal standard de l’aneuploïdie et s’est avéré être une procédure de dépistage bénéfique avec une sensibilité et une spécificité élevées. La popularité croissante parmi les femmes enceintes comme alternative à l’amniocentèse et la sensibilisation aux problèmes génétiques prénataux entraînent des tests prénataux non invasifs. Si peu d’acteurs proposent un suivi de grossesse non invasif. Le coût élevé de la recherche et la méthode de diagnostic intermédiaire freinent l’expansion des entreprises.

Le rapport évalue en outre la dynamique du marché, le paysage du marché, les profils des entreprises, la capacité de production et de fabrication, le taux de croissance d’une année sur l’autre, l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Il propose une évaluation approfondie des principales entreprises opérant sur le marché sur la base de leurs plans d’expansion, de leur position sur le marché, de leur situation financière et de leurs marges bénéficiaires brutes. Il fournit également des informations sur leurs avancées actuelles et leurs principales stratégies de marché. En outre, le rapport fournit un aperçu complet du marché mondial des tests prénataux non invasifs ainsi que le portefeuille de produits et les performances du marché. Le rapport offre des informations clés sur la part de marché, l’analyse de la chaîne d’approvisionnement, le rapport entre l’offre et la demande, les détails d’importation / exportation et les modèles de produits et de consommation. Pour mieux comprendre,

Sur la base de la méthode, la détection par ultrasons a généré un chiffre d’affaires de 0,86 milliard USD en 2019 et devrait augmenter avec un TCAC de 14,0 % au cours de la période de prévision, en raison de la capacité du diagnostic par ultrasons à détecter des anomalies dans la position du bébé et des actions. dans l’utérus.

Le segment hospitalier devrait croître avec un TCAC de 14,1 % au cours de la période de prévision en raison de l’introduction croissante de tests prénatals non invasifs, associée à des développements technologiques rapides et à des stratégies d’acceptation révolutionnaires.

L’application trisomie est le principal contributeur au marché des tests prénatals non invasifs. L’application trisomie de la région Amérique du Nord est le principal actionnaire du marché et détenait environ 45,1% du marché en 2019, en raison de la forte incidence de troubles génétiques corrélés à la trisomie, tels que le syndrome de Patau, le syndrome de Down et Edward syndrome.

L’Amérique du Nord a dominé le marché des tests prénataux non invasifs en 2019 en raison de la disponibilité d’un système de recherche sur les soins de santé à la pointe de la technologie, la production de WGS de la région. La région Amérique du Nord détenait environ 48,8 % du marché, suivie de l’Europe, qui détenait environ 25,4 % du marché en 2019.

Aux fins du présent rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial des tests prénatals non invasifs en fonction de la méthode, de l’utilisation finale, de l’application et de la région :

Perspectives de la méthode (Revenu, milliards USD ; 2017-2027)

Détection par ultrasons

Tests de dépistage biochimiques

ADN acellulaire dans les tests de plasma maternel

Autres

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Laboratoires de diagnostic

Hôpitaux

Centres de recherche

Cliniques

Perspectives des applications (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Trisomie

Syndrome de microdélétion

Autres

Définir, décrire et prévoir le marché par type de produit, marché et régions clés.

Points clés abordés dans le rapport sur le marché mondial des tests prénataux non invasifs :

Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché, objectifs de l’étude et portée de la recherche du marché mondial des tests prénatals non invasifs

Chapitre 2: Résumé exclusif – informations vitales sur le marché mondial des tests prénatals non invasifs.

Chapitre 3: Dynamique du marché – Moteurs, tendances et défis du marché mondial des tests prénataux non invasifs

Chapitre 4: Analyse des facteurs du marché mondial des tests prénatals non invasifs Porters Five Forces, chaîne d’approvisionnement / valeur, analyse PESTEL, entropie du marché, analyse des brevets / marques.

Chapitre 5 : Segmentation du marché par type, utilisateur final et région 2016-2018

Chapitre 6 : Analyse du marché par segments, par pays et par fabricants avec partage des revenus et ventes par pays clés dans ces différentes régions.

Chapitre 7 et 8 : Annexe, méthodologie et source de données… Suite

Enfin, le marché mondial des tests prénatals non invasifs est une source précieuse de conseils pour les particuliers et les entreprises.

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Amérique du Nord

S

Canada

L’Europe 

Allemagne

Royaume-Uni

France

Benelux

Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Japon

Corée du Sud

Reste de l’APAC

AEM

Arabie Saoudite

Émirats arabes unis

Reste de la MEA

Amérique latine

Brésil

Reste du LATAM

Questions clés auxquelles répond le rapport :

Quel est le taux de croissance du marché mondial Test prénatal non invasif? Quelle est la valorisation marchande anticipée de l’industrie mondiale des tests prénatals non invasifs d’ici 2027?

Quels sont les principaux facteurs de croissance et de freinage du marché mondial des tests prénatals non invasifs?

Quels sont les principaux acteurs opérant sur le marché? Quelles sont les principales stratégies adoptées par ces entreprises ?

Quelles sont les opportunités clés et les perspectives de croissance de l’industrie mondiale Test prénatal non invasif au cours de la période de prévision?

Quelle région devrait afficher une croissance significative dans les années à venir ?

