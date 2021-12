Marché mondial des systèmes de transport intelligents (ITS) – Dynamique des moteurs des dernières innovations et défis de l’analyse stratégique d’ici 2028

Une nouvelle étude de marché est publiée sur le marché des systèmes de transport intelligents (ITS) 2021 avec des tableaux de données pour les années historiques et prévisionnelles représentés par des discussions et des graphiques avec une analyse détaillée facile à comprendre. Le rapport met également en lumière le scénario actuel et les tendances et développements à venir qui contribuent à la croissance du marché. En outre, les principaux boomers du marché et les opportunités qui stimulent la croissance du marché sont fournis comme des estimations pour le marché mondial des systèmes de transport intelligents (ITS) jusqu’en 2027. Les auteurs du rapport sur le marché des systèmes de transport intelligents (ITS) ont accumulé une étude détaillée sur la dynamique cruciale du marché , y compris les moteurs de croissance, les contraintes et les opportunités.

Le rapport sur le marché des systèmes de transport intelligents (ITS) effectue une recherche et une analyse du marché pour un produit/service particulier, qui comprend une enquête sur les inclinations des clients. Il effectue l’étude des diverses capacités des clients telles que les attributs d’investissement et le potentiel d’achat. Ce rapport de marché implique les commentaires du public cible pour comprendre ses caractéristiques, ses attentes et ses exigences. Le rapport propose des stratégies nouvelles et passionnantes pour les produits à venir en déterminant la catégorie et les caractéristiques des produits que les publics cibles accepteront facilement. Le rapport d’étude de marché mondial sur les systèmes de transport intelligents (ITS) collecte des données sur le marché cible, telles que les tendances des prix, les exigences des clients, l’analyse des concurrents et d’autres détails.

Téléchargez un exemple de copie du rapport pour comprendre la structure du rapport complet (y compris la table des matières complète, le tableau et les figures) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-intelligent-transportation-system -son-marché et Somesh

Le marché des systèmes de transport intelligents (STI) devrait connaître une croissance du marché à un taux de 18,2 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché des systèmes de transport intelligents (ITS) fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs devraient être répandus tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché.

Le système de transport intelligent ou STI est une technologie de pointe créée pour détecter, analyser et contrôler les réseaux de transport en commun afin d’améliorer la qualité et la sécurité des transports.

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des systèmes de transport intelligents (STI) au cours de la période de prévision sont les problèmes croissants de sécurité publique, l’augmentation des embouteillages et la multiplication des initiatives gouvernementales appropriées pour une gestion efficace du trafic. En outre, la mise en œuvre croissante de technologies automobiles respectueuses de l’environnement et l’expansion des villes intelligentes à l’échelle mondiale devraient en outre propulser la croissance du marché des systèmes de transport intelligents (STI).

D’autre part, l’augmentation du coût de l’installation et le secteur des infrastructures à croissance lente devraient en outre entraver la croissance du marché des systèmes de transport intelligents (STI) au cours de la période. En outre, la création et le développement de véhicules intelligents compatibles avec le système de transport intelligent et la croissance des partenariats public-privé (PPPS) offriront davantage d’opportunités de croissance pour le système de transport intelligent dans les années à venir. Cependant, la réalisation d’une architecture de système de transport intelligent interopérable et standard dans le monde entier pourrait remettre en cause la croissance du marché des systèmes de transport intelligents (STI) dans un avenir proche.

Portée et segmentation du marché des systèmes de transport intelligents (ITS):

Le marché des systèmes de transport intelligents (ITS) est segmenté en fonction de l’offre, du système et de l’application. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base de l’offre, le marché des systèmes de transport intelligents (STI) est segmenté en matériel, logiciels et services. Le matériel est en outre sous-segmenté en carte d’interface, capteur, caméra de surveillance, réseau de télécommunication, système de surveillance et de détection et autres. Le logiciel est en outre sous-segmenté en logiciel de visualisation, logiciel de gestion de détection vidéo, système de gestion de transit et autres. Les services sont en outre sous-segmentés en services commerciaux et cloud et en services de support et de maintenance. La carte d’interface est en outre sous-segmentée en carte multifonctionnelle, carte de détection de véhicule, carte de communication. Le capteur est en outre sous-segmenté en capteur de détection de véhicule, capteur de présence de piéton et capteur de vitesse. La caméra de surveillance est en outre sous-segmentée en caméra thermique et caméra d’aide. Le réseau de télécommunications est en outre sous-segmenté en fibre optique, ligne de cuivre et médias sans fil. Le système de surveillance et de détection est en outre sous-segmenté en détection automatique de plaque d’immatriculation et en contrôleur de trafic intelligent. D’autres sont en outre sous-segmentés en contrôleur de trafic lié et panneau à message variable.

Sur la base du système, le marché des systèmes de transport intelligents (ITS) est segmenté en système avancé de gestion du trafic, système avancé d’information sur les voyageurs, système de tarification des transports compatible ITS, système de transport public avancé et exploitation de véhicules commerciaux. Le système avancé d’information des voyageurs est en outre sous-segmenté en communication de véhicule à véhicule (V2V), communication de véhicule à infrastructure (V2I) et communication de véhicule à tout (V2X).

Sur la base des applications, le marché des systèmes de transport intelligents (ITS) est segmenté en gestion de flotte et surveillance des actifs, contrôle intelligent du trafic, prévention des collisions, gestion du stationnement, gestion des informations sur les passagers, gestion de la billetterie, notification des véhicules d’urgence et télématique automobile.

Analyse au niveau du pays du marché des systèmes de transport intelligents (ITS)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, pays d’Asie du Sud-Est et Australie, etc.)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Russie, Pays-Bas et Belgique, etc.)

Amérique centrale et du Sud (Brésil, Argentine, LATAM, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Émirats arabes unis, Qatar, Arabie saoudite, Israël et Afrique du Sud, etc.)

Les nouvelles stratégies commerciales, les défis et les politiques sont mentionnés dans la table des matières, demande de table des matières à l’ adresse @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-intelligent-transportation-system-its-market&Somesh

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché des systèmes de transport intelligents (ITS) comprennent :

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des systèmes de transport intelligents (ITS) sont Thales Group, Siemens, Garmin Ltd., Cubic Corporation, EFKON, TomTom International BV., FLIR Systems, Inc., GeoToll, ElectricFeel AG, DENSO CORPORATION, DoubleMap, Bestmile SA, nuTonomy, Iteris, Inc., Ricardo, TransCore, Lanner Electronics Incorporated, Savari, Inc., Agero, Inc., Hitachi Transport System, Ltd., Sensys Networks, Inc., Atkins, Conduent, Inc., Advantech Co ., Ltd., Clever Devices Ltd, ETA Transit, GMV, Moxa Inc., PTV AG, RHYTHM ENGINEERING, Telegroup, Transmax Pty Ltd., Trapeze Software ULC, 3M, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud.

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

Revenus historiques et de l’année en cours des acteurs du marché Systèmes de transport intelligents (ITS) connexes analysés au niveau régional.

Un par un profil d’entreprise des principaux intervenants.

Analyse de la taille du marché sur la base du type de produit et du type d’utilisation finale.

L’analyse des cinq forces de Porter met en évidence le pouvoir des acheteurs et des fournisseurs pour permettre aux parties prenantes de prendre des décisions commerciales axées sur le profit et de renforcer leur réseau fournisseur-acheteur.

Une analyse approfondie de la segmentation du marché aide à déterminer les opportunités de marché existantes.

Les principaux pays de chaque région sont cartographiés en fonction de leur contribution aux revenus de l’industrie mondiale des Marché des systèmes de transport intelligents (ITS).

Le positionnement des acteurs du marché facilite l’analyse comparative et fournit une compréhension claire de la position actuelle des acteurs du marché.

Questions répondues dans le rapport d’étude de marché sur les systèmes de transport intelligents (ITS) :

Quels sont les principaux acteurs du marché actifs sur le marché ?

Quel serait l’impact détaillé de COVID-19 sur la taille du marché?

Quelles tendances actuelles influenceraient le marché dans les prochaines années ?

Quels sont les facteurs moteurs, les contraintes et les opportunités dans l’industrie du marché Système de transport intelligent (ITS)?

Quelles sont les projections pour l’avenir qui pourraient aider à prendre de nouvelles mesures stratégiques ?

Table des matières:

– Aperçu du marché: il comprend la portée de l’étude de marché Système de transport intelligent (ITS), les acteurs couverts, les segments de marché clés, l’analyse de marché par application, l’analyse de marché par type et d’autres chapitres qui donnent un aperçu de l’étude de recherche.

– Méthodologie de recherche: les principaux acteurs du marché sont étudiés sur la base de la marge brute, du prix, du chiffre d’affaires, des ventes de l’entreprise et de la production.

– Résumé exécutif: cette section du rapport fournit des informations sur les tendances du marché des systèmes de transport intelligents (ITS) et partage une analyse du marché par région et une analyse du marché mondial, une analyse par région, par part de marché et par taux de croissance est fournie.

– Étude de la région géographique : toutes les régions et tous les pays analysés dans le rapport sur le marché des systèmes de transport intelligents (ITS) sont étudiés sur la base de la taille du marché par canal de distribution, de la taille du marché par produit, des principaux acteurs et des prévisions de marché.

– Principaux fournisseurs : cette partie du rapport sur le marché des systèmes de transport intelligents (ITS) traite des plans d’expansion des entreprises, des fusions et acquisitions clés, de l’analyse du financement et des investissements, des dates de création de l’entreprise, des revenus des principaux acteurs, et de leurs zones desservies et bases de fabrication.

– Répartition par analyse d’impact de Covid-19 : la période d’examen du rapport de marché considérée ici est 2021-2027.

Renseignez-vous avant d’acheter ce rapport de recherche : https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-intelligent-transportation-system-its-market&Somesh