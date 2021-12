Marché mondial des systèmes de production flottants (FPS) 2021 – Segment de l’industrie, moteurs, tendances, prévisions jusqu’en 2027

MarketQuest.biz se concentre sur ce rythme de croissance du marché mondial des systèmes de production flottants (FPS) du marché mondial entre 2021 et 2027, dans la section analyse. L’étude comprend les tendances changeantes chronologiques, la position concurrentielle et l’examen des concurrents importants dans la même industrie.

Le rapport comprend également une perspective globale des régions clés, à savoir :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie et reste de l’Europe), Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et Australie), Amérique (Brésil, Argentine, Colombie et reste de l’Amérique du Sud), Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et Afrique)

Les types de produits couverts dans le rapport comprennent :

FPSO, plate-forme de jambe de tension, SPAR, barge

Les types d’applications couverts dans le rapport comprennent :

Eaux peu profondes, Eaux profondes, Eaux ultra-profondes

Les principaux acteurs du marché sont :

BUMI Armada Berhad, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, Hyundai Heavy Industries, Keppel Offshore and Marine, Malaysia Marine and Heavy Engineering, Mitsubishi Heavy Industries, Pipavav Defence and Offshore Engineering, Samsung Heavy Industries, SBM Offshore, Technip, Teekay

Les nouvelles technologies et les améliorations de produits ont un impact direct sur les exigences de l’industrie. En conséquence, le taux de croissance général du marché est affecté par les efforts actuels de développement de produits. Les connaissances sur la présence de chaque fabricant sur le marché sont fournies dans le rapport.

