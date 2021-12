Marché mondial des systèmes de positionnement et de navigation en intérieur par perspectives régionales, dernière tendance, analyse des parts, croissance, application et prévisions jusqu’en 2027

Le rapport d’analyse de marché des systèmes de positionnement et de navigation intérieurs est une évaluation analytique des principaux défis qui arriveront sur le marché en termes de ventes, d’exportation/importation ou de revenus. Les moteurs du marché analysés dans ce rapport sont la demande des consommateurs, la politique gouvernementale et la demande qui incitent les consommateurs à acheter des produits, ce qui entraîne la croissance et le développement du marché. Ce rapport d’activité permet de connaître le marché et le paysage concurrentiel, ce qui prend en charge une prise de décision améliorée, une meilleure gestion de la commercialisation des produits et des objectifs de marché pour une meilleure rentabilité. Le rapport sur le système de positionnement et de navigation intérieur tout compris est un rapport d’étude de marché prometteur, excellent, pionnier, centré sur le client et digne de confiance qui ravit les besoins commerciaux du client.

Inclusive Insight: Marché mondial des systèmes de positionnement et de navigation en intérieur

Le marché des systèmes de positionnement et de navigation intérieurs devrait passer de sa valeur initiale estimée de 10,01 milliards USD en 2018 à une valeur estimée de 167,82 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 42,25% au cours de la période de prévision 2019-2026.

Le rapport sur le marché mondial des systèmes de positionnement et de navigation intérieurs présente des données et des prévisions de marché détaillées en analysant les principales tendances commerciales et en identifiant les voies de croissance potentielles tout au long de la chaîne de valeur. Selon ce rapport sur le système de positionnement et de navigation en intérieur, de nouveaux sommets seront atteints sur le marché du système de positionnement et de navigation en intérieur en 2020-2027. Ce rapport a été conçu de manière à fournir une compréhension très évidente de l’environnement des affaires et de l’industrie. Pour cela, les données de marché sont décomposées dans un processus systématique pour mettre en évidence les domaines d’intérêt du client. Une équipe de professionnels des études de marché expérimentés et chevronnés suit en permanence les industries clés pour repérer les développements clés, les besoins non satisfaits et les opportunités de croissance possibles.

Les acteurs clés bien établis sur le marché sont :

Apple Inc.,

Broadcom,

Systèmes Cisco,

Telefonaktiebolaget LM Ericsson,

Google,

Microsoft,

Qualcomm Technologies, Inc.,

Sénior,

STMicroelectronics,

Zebra Technologies,

au nord de NV

NovAtel Inc,

insoft GmbH,

Télit.

Structure unique du rapport : marché mondial des systèmes de positionnement et de navigation en intérieur

Par composant La technologie Outils logiciels Prestations de service

Par mode de déploiement Nuage Sur site

Par application Optimisation des ventes et du marketing Gestion de l’expérience client Surveillance à distance Gestion de l’inventaire Analyse prédictive des actifs Gestion des risques Gestion des interventions d’urgence

Par verticale Vendre au détail Transport Divertissement Hospitalité Bâtiments publiques

Par composant Logiciel Matériel Prestations de service

Par plate-forme Android iOS

Par technologie Technologie ultra-large bande Bluetooth à faible consommation d’énergie Wifi



Pour comprendre la dynamique du marché des systèmes de positionnement et de navigation intérieurs dans le monde principalement, le marché mondial des systèmes de positionnement et de navigation intérieurs est analysé dans les principales régions du monde.

Amérique du Nord : États-Unis, Canada et Mexique.

Amérique du Sud et centrale : Argentine, Chili et Brésil.

Moyen-Orient et Afrique : Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Turquie, Égypte et Afrique du Sud.

Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Espagne et Russie.

Asie-Pacifique : Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Singapour et Australie.

Facteurs de croissance rapide des entreprises

De plus, le marché se développe à un rythme rapide et le rapport nous montre qu’il y a quelques facteurs clés derrière cela. Le facteur le plus important qui aide le marché à croître plus rapidement que d’habitude est la rude concurrence.

Principaux concurrents du secteur : marché mondial des systèmes de positionnement et de navigation en intérieur Apple Inc., Broadcom, Cisco Systems, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Google, HERE, Microsoft, Qualcomm Technologies, Inc., Senion, STMicroelectronics, Zebra Technologies, Septentrio NV, NovAtel Inc, insoft GmbH, Telit.

Quels sont les principaux moteurs de croissance du marché ?

L’adaptation croissante d’IPIN dans de nombreuses industries comme les soins de santé, les logiques, etc. stimule la croissance de ce marché.

L’amélioration de la qualité et de la fonctionnalité du service devrait également stimuler le marché.

Développements clés sur le marché : marché mondial des systèmes de positionnement et de navigation en intérieur

En août 2018, Blippar a annoncé le lancement de sa nouvelle réalité augmentée basée sur la localisation – Indoor Visual Positioning, utilisant la technologie de vision par ordinateur nommée Urban Visual Positioning qui transformera n’importe quel environnement ou espace intérieur en une expérience AR immersive en localisant l’emplacement d’un utilisateur via la vision par ordinateur et servir du contenu de réalité augmentée pertinent en fonction de cet emplacement. C’est une méthode rentable qui peut être appliquée dans tous les aéroports, centres commerciaux, centres commerciaux de stade et supermarchés.

En mai 2017, Google a annoncé qu’il travaillait sur un service pour offrir un positionnement détaillé de l’emplacement intérieur à l’aide de sa technologie de vision par ordinateur à détection Tango 3D. Ils travaillent avec l’équipe Google Maps sur un service qui peut donner aux appareils un accès à des informations de localisation très précises à l’intérieur.

Cependant, le coût élevé des produits des systèmes de positionnement et de navigation en intérieur est l’un des facteurs clés qui devraient limiter la croissance du marché mondial des systèmes de positionnement et de navigation en intérieur au cours de la période de prévision.

Table des matières:

Partie 01 : résumé exécutif

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Méthodologie de la recherche

Partie 04: Paysage du marché des systèmes de positionnement et de navigation en intérieur

Partie 05 : Dimensionnement du marché

Plus…….TOC….. ..Continuer

Sur la base de la géographie, le rapport sur le marché mondial du système de positionnement et de navigation en intérieur couvre les points de données de 28 pays dans plusieurs zones géographiques, à savoir

Questions clés répondues dans ce rapport

Quelle sera la taille du marché en 2026 et quel sera le taux de croissance

Quelles sont les principales tendances du marché ?

Quel est le moteur du marché Système de positionnement et de navigation en intérieur?

Quels sont les défis de la croissance du marché?

Qui sont les principaux fournisseurs de l’espace Market ?

Quelles sont les principales tendances du marché ayant un impact sur la croissance du marché des systèmes de positionnement et de navigation intérieurs ?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse des cinq forces du marché Systèmes de positionnement et de navigation intérieurs ?

Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs sur le marché Système de positionnement et de navigation intérieur?

Obtenir des détails détaillés sur les facteurs influençant les parts de marché des Amériques, de l’APAC et de l’EMEA ?

