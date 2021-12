Marché mondial des solutions d’accès aux patients – Acteurs clés, taille, tendances, opportunités de croissance, analyse et prévisions jusqu’en 2028

Rapport sur le marché mondial des solutions d’accès aux patients qui donne de meilleures informations pour conduire l’entreprise dans la bonne direction. Alors que les rapports de marché gagnent en importance sur ce marché en rapide transformation, ce rapport d’étude de marché a été fourni d’une manière qui est anticipée. Ce rapport d’analyse de marché fournit des données notables, les tendances actuelles du marché, les événements futurs, l’environnement du marché, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès technologiques dans l’industrie connexe. Un rapport d’étude de marché influent aide les entreprises en servant à prendre de meilleures décisions, à gérer la commercialisation de biens ou de services et à atteindre une meilleure rentabilité en hiérarchisant les objectifs du marché.

Le marché des solutions d’accès aux patients croît à un TCAC de 7,97 % et devrait atteindre 2,52 milliards USD d’ici 2027 en raison de l’accélération des exigences de maintien de la conformité réglementaire et de l’augmentation du volume de patients qui stimulent la croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

Concurrents clés:

Société McKesson

Epic Systems Corporation

Cerner Corporation

Compétent

3M

Optum, Inc

La société du conseil consultatif

Craneware, Inc

ZirMed Inc

Le groupe SSI

groupe cirius

Logiciel AccuReg

Meilleur

Société Xerox

mante

Solutions d’information Experian, Inc

Changer les soins de santé

Solutions d’accès aux patients, Inc

Solutions de santé des conifères, LLC

Scénario de marché des solutions d’accès aux patients

Selon Data Bridge Market Research, le marché des solutions d’accès aux patients se développe en raison de certains paramètres tels que l’évolution de la demande d’assurance maladie, la baisse des taux de remboursement, l’importance de la gestion des refus et l’exigence croissante de limiter les coûts de santé. Certains des facteurs que ces données violent et la perte de la vie privée agiront comme une contrainte pour le marché. D’un autre côté, les coûts d’exploitation élevés et la réticence à adopter des solutions d’accès aux patients constituent des défis pour la croissance du marché.

Maintenant, la question est de savoir quelles sont les autres régions ciblées par le marché des solutions d’accès pour les patients ? Data Bridge Market Research a prévu une forte croissance en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 en raison du développement dans des pays tels que l’Australie, le Japon, la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande et Singapour, qui offrent des opportunités de croissance notables pour les fournisseurs de solutions d’accès aux patients. . Au contraire, l’Amérique du Nord est considérée comme dominant le marché des solutions d’accès des patients en raison du soutien croissant du gouvernement pour l’amélioration des infrastructures de santé, des réglementations strictes et de l’exigence de réduire les coûts des soins de santé.

Portée du marché mondial des solutions d’accès aux patients et taille du marché

Le marché des solutions d’accès aux patients est segmenté en fonction des services, des logiciels, du mode de livraison et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance maigres dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des applications de marché de base.

Basé sur les services, le marché des solutions d’accès aux patients est segmenté en support et maintenance, mise en œuvre et formation et éducation. Le service est en outre subdivisé en services d’assistance et de maintenance, services de mise en œuvre et services de formation et d’éducation.

Sur la base des logiciels, le marché des solutions d’accès aux patients est segmenté en logiciels de vérification de l’éligibilité, logiciels de gestion des besoins médicaux, logiciels de pré-certification et d’autorisation, gestion des refus et des appels, logiciel d’estimation des paiements, logiciel d’évaluation et de traitement des paiements et autres logiciels.

Basé sur le mode de livraison, le marché des solutions d’accès aux patients est segmenté en solutions Web et cloud et en solutions sur site.

