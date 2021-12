Marché Mondial des Services de Laboratoire Clinique – Quels facteurs affectent la croissance et la demande de l’Industrie – Tendances et prévisions à l’horizon 2028

Ce rapport d’étude de marché sur les services de laboratoire clinique fournit un résumé détaillé de l’étude de marché et de son impact sur cette industrie. La méthodologie de recherche clé utilisée ici par l’équipe DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire. Ce rapport d’étude de marché de grande envergure constitue l’épine dorsale du succès des entreprises dans tous les secteurs. En outre, le rapport sur le marché des services de laboratoire clinique donne une connaissance approfondie des développements récents, des lancements de produits, tout en gardant la trace des récentes acquisitions, fusions, coentreprises et recherches concurrentielles dans l’industrie du marché mondial.

Analyse de Marché et Perspectives : Marché Mondial des Services de Laboratoire Clinique

Le marché des services de laboratoire clinique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. L’étude de marché Data Bridge analyse que le marché est en croissance avec un TCAC de 7,2% pour la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 4 43 369,94 millions de dollars d’ici 2028. L’augmentation des maladies infectieuses dans le monde entier et les progrès des méthodes de diagnostic clinique jouent un rôle moteur dans la croissance du marché des services de laboratoire clinique.

Les laboratoires cliniques sont une partie importante du domaine de la santé. La plupart des tests diagnostiques, du test sanguin à l’analyse génétique, sont effectués dans ces laboratoires cliniques pour détecter différentes maladies. Les laboratoires cliniques offrent des données et des ressources qui permettent d’optimiser la distribution requise dans le système de santé, telles que les diagnostics et les résultats des tests. Cela maintient et fournit des résultats de tests fiables et corrects qui permettent aux médecins de prendre des décisions cliniques et diagnostiques appropriées à différents niveaux de services de santé. Cela permet aux cliniciens de s’adapter, de commencer et également d’arrêter un traitement qui serait entravé en l’absence d’installations de laboratoire médical. Les services de laboratoire clinique comprennent la découverte de médicaments, le développement de médicaments, la chimie bioanalytique et de laboratoire, les tests toxicologiques, la thérapie cellulaire et génique et les services liés aux essais précliniques et cliniques. Les laboratoires indépendants et de référence, les laboratoires hospitaliers, les laboratoires de soins infirmiers et les laboratoires de cabinet de médecins sont parmi les principaux fournisseurs de services de laboratoire clinique.

Des entreprises de premier plan Opérant à la fois au niveau régional et mondial:

Analyse des Parts de Marché du Paysage Concurrentiel et des Services de Laboratoire Clinique

Le paysage concurrentiel du marché des services de laboratoire clinique fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives sur le marché, les sites et les installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement de produits, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur et la largeur du produit, la domination des applications, la courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’objectif de l’entreprise lié au marché des services de laboratoire clinique.

Les principales sociétés qui s’occupent des services de laboratoire clinique sont Mayo Foundation for Medical Education and Research (MFMER), Laboratory Corporation of America Holding, Quest Diagnostics Incorporated, DaVita Inc., Eurofins Scientific, UNILABS, SYNLAB International GmbH, H.U. Groups Holdings, Inc., Sonic Healthcare, ACM Global Laboratories, Amedes Holding GmbH, LifeLabs, Abbott, Charles River, Siemens Healthineers AG, BioReference Laboratories, Inc. (Une filiale d’Opko Health, Inc.), NeoGenomics Laboratories, Inc., KingMed Diagnostics, Genomic Health et ARUP Laboratories parmi d’autres acteurs nationaux. Les analystes de DBMR comprennent les forces concurrentielles et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

De nombreux contrats, accords, collaborations et lancements sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également le marché des services de laboratoire clinique.

Par exemple,

En juillet 2021, Deep Bio, une entreprise leader dans le diagnostic du cancer par intelligence artificielle (IA), a annoncé un accord de collaboration de recherche avec ARUP Laboratories, un laboratoire de référence américain de premier plan et leader mondial de la recherche et du développement de laboratoires innovants.Cette collaboration bénéficie à l’entreprise en termes d’utilisation de l’intelligence artificielle dans le diagnostic du cancer.

Portée et Taille du Marché des Services de Laboratoire Clinique

Le marché des services de laboratoire clinique est segmenté selon la spécialité, le fournisseur, l’application et le type de service. La croissance entre les segments vous aide à analyser des poches de croissance et des stratégies de niche pour aborder le marché et déterminer vos domaines d’application principaux et la différence dans vos marchés cibles.

Sur la base de la spécialité, le marché est segmenté en tests de chimie clinique, tests d’hématologie, tests de microbiologie, tests d’immunologie, tests d’abus de drogues, tests de cytologie et tests génétiques. En 2021, le segment des tests de chimie clinique devrait dominer le marché en raison des cas croissants de maladies chroniques telles que les maladies du foie, les maladies cardiovasculaires et les troubles sanguins qui augmentent la demande d’utilisation des services de chimie clinique. De plus, la demande croissante de solutions de test au point de service utilisées pour le diagnostic rapide de la maladie devrait aider le marché à se développer de manière significative.

Marché mondial des services de laboratoire clinique : Analyse régionale

Amérique du Nord [États-Unis, Canada, Mexique]

Europe [Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Reste de l’Europe]

Asie-Pacifique [Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Asie du Sud-Est, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique]

Amérique du Sud [Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique latine]

Moyen-Orient et Afrique [CCG, Afrique du Nord, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique]

