Marché mondial des robots d’occasion et remis à neuf : tiré par la croissance de l’automatisation industrielle et les avantages de prix par rapport aux nouveaux robots industriels | TCAC : 11,1 % : Astute Analytica

L’étude entreprise par Astute Analytica prévoit une croissance considérable des revenus du marché mondial des robots d’occasion et remis à neuf, passant de 1 737.2 millions de dollars US en 2021 à 3 618.9 millions de dollars US d’ici 2028. Le marché devrait croître à un TCAC de 11.1 % au cours de la période de prévision 2022-2028. En termes de volume, le marché enregistre un TCAC de 10,8 % au cours de la période de prévision. Les robots remis à neuf ont gagné en popularité ces dernières années, car la plupart des fabricants tentent de tirer parti de l’automatisation avec des robots industriels pour automatiser les tâches liées à la fabrication et à l’automatisation.

Les robots remis à neuf doivent subir des inspections approfondies, être démontés et correctement nettoyés, les pièces usées ou défectueuses remplacées, la graisse remplacée, le câblage et les câbles vérifiés et enfin testés et repeints. De plus, les entreprises internationales et régionales créent des robots industriels, qui sont utilisés dans une variété d’industries pour des applications telles que la manutention et la logistique, les chaînes de montage, le soudage et la peinture. De plus, les robots usagés et remis à neuf de 8 à 10 ans proviennent d’industries où ils ne sont plus adaptés aux applications industrielles. Cependant, les robots d’occasion et remis à neuf sont renforcés par différents mécanismes et dispositifs supplémentaires tels que le GPS, le système de vision et les capteurs avancés, entre autres.

Sur la base du type, le segment des robots remis à neuf devrait détenir le TCAC et la part de marché les plus élevés au cours de la période de prévision en raison de son acceptation croissante de ces robots et du nombre accru de fournisseurs dans ce segment. De plus, sur la base des applications, le segment de la chaîne de montage détient la plus grande part de marché en 2021 en raison de l’augmentation des applications des robots remis à neuf dans la fonction de chaîne de montage. Alors que le segment du soudage devrait conserver le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, car le soudage robotisé est une procédure automatisée qui augmente la productivité, la cohérence et le retour sur investissement. De plus, en termes de région, l’Asie-Pacifique est la région dominante sur le marché des robots d’occasion et remis à neuf en 2021 en raison de la présence d’acteurs majeurs et de leur offre de produits sur le marché.

Dynamique et tendances du marché

Conducteurs

La croissance de l’automatisation industrielle et les avantages de prix par rapport aux nouveaux robots industriels stimuleront le marché mondial des robots d’occasion et remis à neuf au cours de la période de prévision. Le domaine de la robotique représente un élément crucial de l’automatisation industrielle et une croissance considérable est également attendue sur le marché de l’automatisation industrielle dans un avenir proche. De plus, la croissance de la taille du marché de l’automatisation industrielle à travers le monde augmenterait la demande et l’adoption de robots d’occasion et remis à neuf dans les usines, les installations de fabrication et d’autres installations pour une réduction considérable des coûts tout en bénéficiant de tous les avantages de l’automatisation industrielle dans le domaine de robotique.

De plus, les robots remis à neuf permettent aux petits fabricants d’automatiser les tâches tout en respectant leur budget. Les grands fabricants nécessitant une automatisation peuvent également apprécier les économies, ce qui leur permet de conserver plus d’argent sur d’autres aspects de l’entreprise. Par conséquent, ces économies de coûts offertes par les robots d’occasion et remis à neuf devraient augmenter sa demande et son adoption, ce qui est susceptible de favoriser la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Contraintes

Un coût de maintenance plus élevé est un facteur restrictif qui inhibe la croissance du marché au cours de la période de prévision. Les robots d’occasion et remis à neuf entraînent un coût de maintenance plus élevé que les nouveaux robots traditionnels, ce qui est la principale raison qui entrave la croissance du marché mondial des robots d’occasion et remis à neuf au cours de la période de prévision.

Marché des robots d’occasion et remis à neuf Country Wise Insights

Marché des robots d’occasion et remis à neuf en Amérique du Nord – Les

États- Unis détiennent la majeure partie en termes de revenus sur le marché des robots d’occasion et remis à neuf en Amérique du Nord en 2021, avec d’énormes investissements et développements dans l’industrie automobile nécessitant des robots remis à neuf. Alors que le Mexique devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Parmi les types, le segment de type robots remis à neuf détient une part importante en termes de revenus en Amérique du Nord au cours de la période de prévision. En outre, les robots remis à neuf devraient croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Marché des robots d’occasion et remis à neuf en Europe – L’

Allemagne détient une part importante en termes de revenus sur le marché en 2021. Alors que la Pologne en Europe , le marché des robots d’occasion et remis à neuf devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Sur la base des applications, le segment de la chaîne de montage a contribué à la majeure partie du marché européen des robots d’occasion et remis à neuf en raison de l’augmentation des applications des robots remis à neuf dans la fonction de chaîne de montage. De plus, le segment du soudage se développe avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Marché des robots d’occasion et remis à neuf en Asie-Pacifique – La

Chine détient la part la plus importante en termes de revenus sur le marché en 2021. Alors que l’Inde en Asie-Pacifique , le marché des robots d’occasion et remis à neuf connaît une croissance au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Parmi les types, le segment des robots remis à neuf détient une part importante en termes de revenus sur le marché des robots d’occasion et remis à neuf en Asie-Pacifique en 2021.

Marché des robots d’occasion et remis à neuf au Moyen- Orient et en Afrique (MEA) – La Turquie au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) Le marché des robots d’occasion et remis à neuf connaît une croissance au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Sur la base de l’application, le segment du soudage devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison des avantages de l’automatisation du système de soudage, tels qu’un temps de cycle plus rapide et plus cohérent, aucune interruption de la production et une meilleure qualité globale de la soudure.

Marché des robots d’occasion et remis à neuf en Amérique du Sud Le

Brésil détient la majeure partie en termes de revenus sur le marché en 2021. En termes de type, le segment de type robots remis à neuf devrait projeter le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de son acceptation croissante dans ces robots et l’augmentation du nombre de fournisseurs dans ce segment.

Attribut de rapport Des détails Valeur de la taille du marché en 2021 1 737,2 millions de dollars américains Perspectives du marché pour 2028 3 618,9 millions de dollars américains Croissance prévue du TCAC 11,1 % de 2022 à 2028 Année de base 2021 Période de prévision 2022-2028 Principaux acteurs du marché Kuka, Autotech Robotics, Eurobots, Global Robots, CyberWeld, IRSA ROBOTICS et Surplex entre autres Segments couverts Par type, par application, par région Zones géographiques couvertes Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, Amérique du Sud Options de personnalisation Obtenez votre rapport personnalisé selon vos préférences. Demandez une personnalisation

Aperçu concurrentiel

Le marché mondial des robots d’occasion et remis à neuf est hautement concurrentiel afin d’accroître leur présence sur le marché. Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des robots d’occasion et remis à neuf figurent Kuka, Autotech Robotics, Eurobots, Global Robots, CyberWeld, IRSA ROBOTICS et Surplex, entre autres.

Présentation de la segmentation

Le marché mondial des robots d’occasion et remis à neuf est segmenté en fonction du type, de l’application et de la région. Les tendances de l’industrie sur le marché mondial des robots d’occasion et remis à neuf sont subdivisées en différentes catégories afin d’obtenir une vue holistique du marché mondial.

Voici les différents segments du marché mondial des robots d’occasion et remis à neuf :

Par type, le segment du marché mondial des robots d’occasion et remis à neuf est sous-segmenté en: Robots d’occasion Robots remis à neuf

Le segment par application du marché mondial des robots d’occasion et remis à neuf est sous-segmenté en: Manutention et logistique Ligne d’assemblage Soudage Peinture

Le segment par région du marché mondial des robots d’occasion et remis à neuf est sous-segmenté en: Amérique du Nord Les Etats Unis Canada Mexique L’Europe  La Grande-Bretagne Allemagne France Italie Espagne Pologne Russie Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Inde Japon Taïwan Corée du Sud ASEAN Indonésie Thaïlande Malaisie Philippines Viêt Nam Reste de l’ANASE Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique Moyen-Orient et Afrique (MEA) Émirats arabes unis Arabie Saoudite Turquie Reste de la MEA Amérique du Sud Argentine Brésil Reste de l’Amérique du Sud



