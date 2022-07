Marché mondial des revêtements de protection incendie passive Analyse de l’industrie, demande future et prévisions jusqu’en 2029

Les systèmes PFP sont conçus pour « empêcher » la propagation du feu et de la fumée, ou l’échauffement des éléments structuraux, pendant une période limitée prévue, telle que déterminée par le code du bâtiment local et les codes de prévention des incendies. Les mesures de protection passive contre l’incendie telles que les coupe-feu, les murs coupe-feu et les portes coupe-feu sont testées pour déterminer le degré de résistance au feu de l’assemblage final, qui est généralement exprimé en termes d’heures de résistance au feu (par exemple, ⅓, ¾, 1, 1½ , 2, 3, 4 heures).

Augmentation de la demande de revêtements de protection passive contre l’incendie par l’industrie de la construction et la demande croissante de revêtements de protection passive contre l’incendie dans diverses industries sont quelques-uns des moteurs qui stimulent la demande d’acide sulfurique sur le marché. Data Bridge Market Research analyse que le marché des revêtements de protection passive contre l’incendie devrait atteindre la valeur de 10 897 987,13 milliers de dollars d’ici 2029, à un TCAC de 4,6 % au cours de la période de prévision. Les revêtements intumescents représentent le segment d’application le plus important sur le marché respectif en raison de l’augmentation de la demande de l’industrie de la construction. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et un scénario de chaîne climatique.

Définition du marché

Les protections passives contre l’incendie (PFP) sont des composants d’un bâtiment ou d’une structure qui ralentissent ou empêchent le feu ou la fumée sans activation du système, et généralement sans mouvement. Les exemples de systèmes passifs comprennent les planchers-plafonds et les toits, les portes coupe-feu, les fenêtres et les ensembles muraux, les revêtements résistants au feu et d’autres ensembles de contrôle du feu et de la fumée. Les systèmes de protection passive contre l’incendie peuvent inclure des composants actifs tels que des clapets coupe-feu. L’Asie-Pacifique est le plus grand consommateur de revêtements de protection passive contre l’incendie en raison de la sensibilisation accrue à ce sujet dans la région.

Cadre réglementaire

Le respect de toutes les différentes réglementations dans le domaine de la conformité environnementale des produits (EPC) implique des lois et des réglementations. Il s’agit notamment des exigences du droit de l’environnement et des sociétés qui réglementent ou même interdisent l’utilisation de diverses substances et matériaux dans les produits. Outre l’amélioration de la qualité et de la sécurité des produits, il s’agit avant tout d’un élément important de la durabilité.

Paysage concurrentiel etRevêtements de protection passive contre l’incendieUne analyse

Le paysage concurrentiel du marché des revêtements de protection passive contre les incendies fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché de l’acide sulfurique.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial des revêtements de protection incendie passive sont 3M, Hempel A/S, The Sherwin-Williams Company, Hilti Group, AkzoNobel NV, PPG, Kansai Paint Co.,Ltd, Jotun, Etex Group, GCP Applied Technologies Inc, Sharpfibre Limited, svt Holding GmbH, Rudolf Hensel Gmbh, Isolatek International Corporation, Contego International Inc., Isolatek International, produits d’incendie passifs envirograf, no-burn inc., TEKNOS GROUP, CARBOLINE, Vijay Systems Engineers Pvt Ltd. entre autres .

Portée du marché mondial des revêtements de protection incendie passive

Le marché mondial des revêtements de protection incendie passive est segmenté en quatre segments notables, basés sur le type de produit, la technologie, l’application et l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

type de produit

Matériau cimentaire

Revêtement intumescent

Ignifugation Bardage

Les autres

Sur la base du type de produit, le marché mondial des revêtements de protection passive contre l’incendie est segmenté en matériau cimentaire, revêtement intumescent, revêtement ignifuge et autres. le segment des revêtements intumescents devrait dominer le marché car les consommateurs sont plus enclins à le faire car il offre une protection et un aspect esthétique à la structure métallique sur laquelle il est appliqué.

Technologie

Revêtement de protection à base d’eau

Revêtement de protection à base de solvant

Sur la base de la technologie, le marché mondial des revêtements de protection passive contre l’incendie est segmenté en revêtement de protection à base d’eau et en revêtement de protection à base de solvant. Le segment des revêtements de protection à base d’eau représente la plus grande part de marché, car les revêtements à base d’eau offrent une bonne résistance à la chaleur et à l’abrasion et une excellente adhérence par rapport aux autres revêtements disponibles sur le marché.

Application

Gaz de pétrole

Construction

Aérospatial

Électrique Et Électronique

Automobile

Textile

Meubles

Entreposage

Les autres

Sur la base de l’application, le marché mondial des revêtements de protection passive contre l’incendie est segmenté en pétrole et gaz, construction, aérospatiale, électricité et électronique, automobile, textile, mobilier, entreposage et autres. Le segment automobile représente la plus grande part de marché car il fournit un coffre-fort. passage et le temps de s’échapper pour les personnes à bord et sauve des vies, ce qui augmente finalement l’utilisation de la même chose sur le marché.

Utilisateur final

Construction de bâtiments

Gaz de pétrole

Transport

Les autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial des revêtements de protection passive contre l’incendie est segmenté en bâtiment et construction, pétrole et gaz, transport et autres, le segment du bâtiment et de la construction représente la plus grande part de marché en raison de normes variées établies par les responsables gouvernementaux pour protéger la vie des individus au moment de la crise d’incendie, car les revêtements de protection peuvent contrôler et résister au feu pendant une durée plus longue, ce qui augmente finalement son utilisation par le secteur du bâtiment et de la construction.

Dans ce rapport, les chercheurs se sont concentrés sur l’analyse des sentiments des médias sociaux et l’analyse des sentiments des consommateurs. Pour l’analyse des sentiments des médias sociaux, ils se sont concentrés sur les sujets tendances, les mentions sur les plateformes de médias sociaux, y compris le pourcentage de mentions, les marques tendances et la perception des consommateurs des produits sur les plateformes de médias sociaux, y compris les mentions négatives et positives. Dans le cadre de l’analyse du sentiment des consommateurs, ils ont examiné l’impact des certifications, des allégations et des labels, les facteurs influençant les préférences des consommateurs, les tendances clés, les préférences des consommateurs, y compris l’approche futuriste et les scénarios historiques, les facteurs sociaux et économiques influents, le développement des spécifications et les consommateurs. Habitudes d’achat.

Segment géographique couvert dans le rapport :

Le rapport Revêtements de protection passive contre les incendies fournit des informations sur le marché, qui est subdivisé en sous-régions et pays / régions. En plus de la part de marché dans chaque pays et sous-région, ce chapitre de ce rapport contient également des informations sur les opportunités de profit. Ce chapitre du rapport mentionne la part de marché et le taux de croissance de chaque région, pays et sous-région au cours de la période estimée.

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

• Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe)

• Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de la région Asie-Pacifique)

• Amérique latine (Brésil, Mexique, et le reste de l’Amérique latine)

• le Moyen-Orient et l’Afrique (CCG et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique)

