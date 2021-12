Marché mondial des purificateurs d’air 2021 connaîtra une Croissance énorme d’ici 2028 | Principaux acteurs – Blue Star Limited., Koninklijke Philips NV, Whirlpool., Midea Group, DAIKIN INDUSTRIES, Ltd., Rabbit Air

Marché mondial des purificateurs d’air – Tendances de l’industrie et prévisions pour 2028

Un purificateur d’air est une technologie qui peut être installée dans les maisons, sur le lieu de travail ou dans tout autre espace public pour nettoyer cet espace particulier en aspirant la pollution et en ne laissant que de l’oxygène. Par le nom lui-même, il est clair que les purificateurs d’air sont utilisés pour purifier l’air des gaz nocifs, de la poussière ou de la pollution en général. Les purificateurs d’air peuvent être classés en plusieurs types tels que les purificateurs d’air portables, les purificateurs d’air intelligents, entre autres.

L’urbanisation, la modernisation et l’industrialisation rapides ont entraîné une augmentation du niveau de pollution mondial. Cela a rendu la respiration difficile et a par la suite entraîné des problèmes respiratoires comme l’asthme. C’est la principale raison de l’augmentation de la demande de purificateurs d’air. De plus, le nombre de véhicules sur la route augmente à un rythme très élevé. Les gaz combustibles émis par ces véhicules sont très nocifs. Ainsi, cela a conduit à une grande opportunité de marché pour le marché des purificateurs d’air. Les acteurs clés et les nouveaux acteurs émergents se concentrent sur l’utilisation et la fourniture du meilleur de la technologie sous la forme de purificateurs d’air. Ainsi, la montée en gamme technologique, l’augmentation des investissements et la recherche et le développement ont contribué à l’expansion du marché des purificateurs d’air.

Le rapport sur le marché des purificateurs d’air présente les sociétés suivantes, notamment : – Blue Star Limited., Koninklijke Philips NV, Whirlpool., Midea Group, DAIKIN INDUSTRIES, Ltd., Rabbit Air, SHARP CORPORATION, Blueair, Honeywell International Inc., Oransi. , IQAir., SAMSUNG, LG Electronics., Eureka Forbes., Camfil, 3M, Beyond by Aerus, Airpura Industries

Demandez un échantillon de cette recherche premium @

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-air-purifiers-market&DBMR

Ce rapport étudie le statut et les prévisions du marché mondial des purificateurs d’air, catégorise la taille du marché mondial des purificateurs d’air (valeur et volume), les revenus (en millions d’USD), le prix des produits par fabricants, type, application et région. Le rapport sur le marché des purificateurs d’air par matériau, application et géographie avec prévisions mondiales jusqu’en 2027 est un connaisseur et des recherches approfondies fournissent des détails sur les principales situations économiques provinciales du monde, en se concentrant sur les principaux districts (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et Asie-Pacifique ) et les nations cruciales (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Corée du Sud et Chine).

Par technologie de filtre (photo plasma, irradiation germicide ultraviolette, stérilisation thermodynamique (TSS), électronique à média polarisé, charbon actif, purificateurs ioniseurs, oxydation photocatalytique (PCO), dioxyde de titane, générateurs d’ozone et autres), type de produit (purificateurs d’air portables) , purificateurs et nettoyeurs d’air pour toute la maison, précipitateurs électrostatiques, purificateur d’air intelligent et autres), impuretés (filtration des fumées, filtration des gaz d’échappement, collecteurs de fumée, collecteurs d’huile et de brouillard et autres), canal de distribution (en ligne et hors ligne), utilisateur final ( industriel, résidentiel et commercial)

Demandez une remise sur ce rapport sur le marché des purificateurs d’air à l’adresse :

https://www.databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-air-purifiers-market&DBMR

Table des matières –

Taille, état et prévisions du marché mondial des purificateurs d’air

1 Aperçu du marché

2 profils de fabricants

3 Ventes mondiales de purificateurs d’air, revenus, part de marché et concurrence par fabricant

4 Analyse du marché mondial des purificateurs d’air par régions

5 purificateurs d’air en Amérique du Nord par pays

6 purificateurs d’air en Europe par pays

7 purificateurs d’air Asie-Pacifique par pays

8 purificateurs d’air en Amérique du Sud par pays

9 purificateurs d’air au Moyen-Orient et en Afrique par pays

10 segments du marché mondial des purificateurs d’air par type

11 Segment de marché mondial des purificateurs d’air par application

12 Prévisions du marché des purificateurs d’air

13 canaux de vente, distributeurs, commerçants et revendeurs

14 Résultats de la recherche et conclusion

15 Annexe