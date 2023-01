Marché mondial des produits de soudage par résistance – Tendances de l’industrie, acteurs clés, aperçu régional, croissance à un TCAC de 6,00 % et prévisions jusqu’en 2029

Marché mondial des produits de soudage par résistance était évalué à 1802,00 millions USD en 2021 et devrait atteindre 2872,11 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,00% au cours de la période de prévision 2022-2029. Les « Automobiles » représentent le plus grand segment d’application sur le marché des produits de soudage par résistance en raison de ses applications accrues de produits de soudage par résistance dans la fabrication de véhicules. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations. , analyse des prix, analyse de la consommation de la production et scénario de la chaîne climatique.

Le rapport d’activité universel Produits de soudage par résistance donne une définition du marché sous la forme de facteurs moteurs du marché et de contraintes du marché, ce qui aide à estimer la demande d’un produit particulier en fonction de plusieurs aspects. Ce rapport d’étude de marché comprend une étude approfondie sur différents segments et régions de marché, les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités sur le marché. Ce rapport crédible évalue les tactiques commerciales courantes adoptées par les meilleurs joueurs. Il interprète également les perspectives de croissance du marché mondial. Dans la section analyse concurrentielle, les principaux acteurs clés existant sur le marché sont mentionnés ainsi que divers détails tels que les profils des entreprises, leur analyse de la part de marché et leurs différentes stratégies qui les font prospérer sur le marché.

Une méthode de triangulation des données est utilisée dans l’ensemble du rapport sur le marché Produits de soudage par résistance, qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). Pour générer un rapport d’étude de marché premium, la direction marketing doit être consciente de l’esprit de ses marchés cibles, de ses sentiments, de ses préférences, de ses attitudes, de ses convictions et de ses systèmes de valeurs avec une approche formalisée et managériale. Ce rapport d’étude de marché propose une fluctuation de la valeur du TCAC en pourcentage au cours de la période de prévision de 2022-2029 pour le marché. Un rapport influent sur les produits de soudage par résistance étudie l’état et les prévisions du marché mondial, catégorise la taille du marché mondial (valeur et volume) par acteurs clés, type, application et région.

Définition du marché

Les produits de soudage sont utilisés dans le processus de soudage. Le soudage est un procédé de fabrication utilisé pour assembler des métaux ou des thermoplastiques en faisant fondre les pièces à haute température. Les professionnels du soudage utilisent des fournitures de soudage. Les techniques de soudage les plus courantes sont le soudage à l’arc, le soudage oxy-combustible, le soudage par faisceau laser et le soudage par résistance. Le soudage par résistance est l’assemblage de métaux qui est accompli en appliquant un poids et en faisant passer un courant à travers la région métallique à assembler pendant une période de temps. Les machines de soudage par résistance sont conçues et construites pour une large gamme d’applications médicales, aéronautiques et modernes.

Portée du marché mondial des produits de soudage par résistance

Le marché des produits de soudage par résistance est segmenté en fonction des contacteurs, du produit, de la séquence de contrôle, de l’application et du niveau d’automatisation. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Contacteurs

Entrepreneurs en mécanique

Entrepreneurs en électromécanique

Contacteurs électroniques

Contacteurs de tube d’allumage

Contacteurs à redresseur contrôlé au silicium (SCR)

Autres

Produit

Électrodes en bâton

Fils solides

Fils fourrés

Fils de scie et flux

Autres

Séquence de contrôle

Séquence Spot

Séquence d’impulsions multiples (pulsation)

Autres

Application

Transport et automobiles

Bâtiment et construction

Marin

Autres

Niveau d’automatisation

Manuel

Semi-automatique

Automatique

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Produits de soudage par résistance

Le paysage concurrentiel du marché Produits de soudage par résistance fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des produits de soudage par résistance.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des produits de soudage par résistance sont

Envois (U.S.)

voestalpine AG (Autriche)

Air Liquide (France)

La Lincoln Electric Company (États-Unis)

Illinois Tool Works Inc. (États-Unis)

HYUNDAI WELDING CO., LTD. (Corée du Sud)

OBARA CORP. (Japon)

Sandvik AB (Suède)

Kiswel Inc. (États-Unis)

Kemppi Oy. (Finlande)

Mitco Weld Products Pvt. Ltd. (Inde)

Senor Metals Pvt. Ltd. (Inde)

Rofin-Sinar (États-Unis)

Société DAIHEN. (Japon)

Basiloid Products Corp. (États-Unis)

RME MOYEN-ORIENT FZCO (EAU)

Chapelle GmbH (Allemagne)

Analyse/aperçus régionaux du marché des produits de soudage par résistance

Le marché des produits de soudage par résistance est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, contacteurs, produit, séquence de contrôle, application et niveau d’automatisation, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des produits de soudage par résistance sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de faire prospérer sa domination au cours de la période de prévision 2022-2029. La croissance du marché dans cette région est attribuée à la croissance industrielle des économies émergentes telles que la Chine et l’Inde dans la région. De plus, le rythme de croissance substantiel de l’industrie électronique accélère la croissance du marché.

D’autre part, l’Amérique du Nord devrait afficher une croissance lucrative au cours de la période de prévision 2022-2029, en raison du grand nombre de constructeurs automobiles dans la région. Le marché de la région sera probablement tiré par la demande croissante de véhicules électriques en raison des lois et réglementations gouvernementales.

Table des matières principale du rapport sur le marché des produits de soudage par résistance

• INTRODUCTION

• SEGMENTATION DU

MARCHÉ • APERÇU DU MARCHÉ

• RÉSUMÉ ANALYTIQUE

• PERSPECTIVES PREMIUM

• Marché des dispositifs passifs intégrés

• PROFIL DE L’ENTREPRISE

• FABRICANT DE COMPOSANTS

• CONCLUSION

• QUESTIONNAIRE

• RAPPORTS CONNEXES

