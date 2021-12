Marché mondial des procédures non chirurgicales par application de produit Ventes et segmentation du fabricant – Prévision jusqu’en 2028

Les études de marché, les informations et les analyses effectuées dans le cadre suprême de ce document d'étude de marché maintiennent clairement le marché au centre de l'attention, ce qui permet d'atteindre un objectif commercial.

L’ industrie des procédures non chirurgicales renoncera à une estimation approximative à une fréquence de 7,7% pour l’espace de projection de 2021 à 2028 avec des facteurs tels que l’avancement des infrastructures de santé, la croissance de la population gériatrique et le souci croissant de l’apparence qui ont donné un boom au marché mondial des procédures non chirurgicales.

Principaux acteurs clés du marché :

Laboratoires Bioha

Bohus BioTech AB

Contura Ltd.

Laboratoires VIVACY

Merz Pharma

Technologies médicales Prollenium

Technologie médicale Cie., LTD de Zhejiang Jingjia

Allergan (une filiale d’AbbVie Inc.)

Luminera

Médytox

ADODERM GmbH

Azul Santé De La Peau

Produits pharmaceutiques Bioxis

Croma Allemagne GmbH

Sinclair Pharma

Suneva Médical

dr. soins de la peau de marque

DRMTLGY LLC

Galderma

Johnson & Johnson Services, Inc.

Krasr

Mary Kay inc.

Rodan & Champs

Teoxane SA

Dermaroller GmbH

Lasers d’Alma

