Marché mondial des polyhydroxyalcanoates 2022 – Ventes de produits et taux de croissance, évaluation jusqu’en 2030

Selon MRF, le marché mondial des polyhydroxyalcanoates représente XX millions de dollars en 2022 et devrait atteindre XX millions de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de XX %. La sensibilisation croissante des consommateurs à la protection de l’environnement, la croissance des industries de l’emballage et de la santé et la disponibilité des matières premières extraites des déchets d’huile de palme à sucre sont quelques-uns des facteurs qui stimulent la croissance du marché. Cependant, les coûts plus élevés des PHA par rapport aux polymères conventionnels devraient entraver les limites de profit. De plus, les changements technologiques rapides et l’augmentation des investissements en R&D par les pays développés offrent de nombreuses opportunités de croissance pour le marché dans un avenir proche.

Les polyhydroxyalkonates (PHA) sont des plastiques biodégradables qui sont synthétisés par fermentation microbienne du glucose ou du sucre. Le PHA a été utilisé dans les applications de fixation et orthopédiques, l’ingénierie tissulaire, la production de bioplastique, les services alimentaires, l’emballage, l’industrie pharmaceutique et l’agriculture. Les PHA sont utilisés dans plusieurs applications, notamment l’emballage d’aliments et de boissons et de cosmétiques, les applications biomédicales et les films agricoles, entre autres.

Basé sur le type de produit, le PHA copolymérisé a acquis une taille de marché significative dans les années à venir. Ceci est principalement dû à sa rentabilité, par rapport aux monomères PHA, qui contribuera à stimuler la demande de produits. Par géographie, l’Europe en tête de la part considérable en raison de l’importance croissante des plastiques biodégradables associée à un soutien réglementaire devrait favoriser la croissance du marché dans cette région.

Parmi les principaux acteurs du marché des polyhydroxyalcanoates figurent Kaneka Corporation, Danimer Scientific, Yield10 Bioscience, Inc., Bio-On SRL, Newlight Technologies, LLC, BASF SE, Tianjin Greenbio Materials Co., Ltd., Tepha, Inc., Dayglo Color Corp., Procter & Gamble Co., Full Cycle Bioplastics, CJ Cheiljedang Corp., Cardia Bioplastics, Shenzhen Ecomann Biotechnology Co, Ltd et Polyferm Canada, Inc.

Types de produits couverts :

• Copolymères

PHA

• Monomères PHA • Terpolymères PHA • Technologies de fabrication linéaires de PHA couvertes :

• Fermentation bactérienne • Biosynthèse • Applications de catalyse enzymatique couvertes : • Agriculture • Emballage • Biomédical • Services alimentaires • Biens de consommation • Électronique • Administration de médicaments Opérateurs • Autres applications Régions couvertes : • Amérique du Nord o États-Unis o Canada o Mexique • Europe o Allemagne o Royaume-Uni o Italie o France o Espagne o Reste de l’Europe

• Asie-Pacifique

o Japon

o Chine

o Inde

o Australie

o Nouvelle-Zélande

o Corée du Sud

o Reste de l’Asie-Pacifique

• Amérique du Sud

o Argentine

o Brésil

o Chili

o Reste de l’Amérique du Sud

• Moyen-Orient et Afrique

o Arabie saoudite

o Émirats arabes unis

o Qatar

o Sud Afrique

o Reste du Moyen-Orient et Afrique

