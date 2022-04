Marché mondial des OMICS spatiaux : porté par le potentiel croissant des OMICS spatiaux en tant qu’outil de diagnostic du cancer et l’adoption croissante des OMICS spatiaux dans la découverte et le développement de médicaments | TCAC : 10,3 % : Astute Analytica

L’étude entreprise par Astute Analytica prévoit une croissance considérable des revenus du marché mondial des OMICS spatiaux de 254.3 millions de dollars US en 2021 à 506.6 millions de dollars USd’ici 2028. Le marché devrait croître à un TCAC de 10.3% au cours de la période de prévision 2022-2028. Spatial OMICS consiste en diverses analyses pour de nombreuses études diverses telles que l’épigénomique, la protéomique, la génomique, la transcriptomique, la métabolomique et la lipidomique. En outre, l’analyse spatiale fournit de bien meilleures études moléculaires grâce à des informations spatiales. Spatial OMICS offre une opportunité d’explorer de nouvelles modalités de signal en accordant une cartographie à haute résolution des profils d’expression des tissus cellulaires et en apportant ainsi un changement de paradigme dans les activités de recherche ECM.

Demandez un exemple de rapport sur le marché mondial des OMICS spatiaux :

https://www.astuteanalytica.com/request-sample/spatial-omics-market

Sur la base du type d’échantillon, le segment FFPE a dominé le marché en 2021 en raison de l’augmentation des examens, de la recherche expérimentale et des progrès du diagnostic. Alors que le segment frais surgelé devrait projeter le TCAC le plus élevé du marché mondial au cours de la période de prévision. De plus, sur la base de l’utilisation finale, on estime que le segment des instituts de recherche universitaires et translationnels détient la part de marché la plus élevée au cours de la période de prévision en raison d’une augmentation des subventions gouvernementales, des fonds pour la recherche ainsi que de l’accent accru de la recherche sur la génomique spatiale et autres endroits. De plus, en termes de technologie, le segment de la génomique spatiale devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la capacité de sa technologie à visualiser les protéines dans leur environnement cellulaire natif. Aussi, selon le produit, Le segment des consommables a dominé le marché en 2021 en raison de la forte utilisation des consommables à des fins de recherche. En plus de cela, sur la base du flux de travail, le segment de l’analyse instrumentale a dominé le marché en 2021 en raison du nombre croissant d’avancées concernant les instruments tels que les spectromètres de masse et les microscopes. De plus, selon la région,L’Amérique du Nord devrait avoir la plus grande emprise sur le marché mondial des OMICS spatiaux au cours de la période de prévision.

Dynamique et tendances du marché

Conducteurs

Le potentiel croissant de l’OMICS spatial en tant qu’outil de diagnostic du cancer et l’adoption croissante de l’OMICS spatial dans la découverte et le développement de médicaments stimuleront le marché de l’OMICS spatial. La transcriptomique spatiale démontre régulièrement son potentiel pour répondre aux limites du séquençage d’ARN en vrac et unicellulaire en utilisant des sondes de microréseau à code-barres spatial pour capturer et séquencer l’ARNm à partir de coupes de tissus congelés. Cette nouvelle technique offre la possibilité de comprendre les mécanismes qui régissent les interactions cellulaires uniques qui se produisent à la frontière de la tumeur, ce qui aide énormément au diagnostic du cancer. Par conséquent, le potentiel croissant des OMICS spatiaux en tant qu’outil de diagnostic du cancer devrait alimenter la croissance du marché, car il stimule de nombreuses activités de recherche dans ce segment. En outre, la transcriptomique spatiale et la génomique ont diverses applications dans la découverte et le développement de médicaments, en dehors des applications de recherche et agissent comme des outils essentiels pour accélérer le processus de découverte et de développement de médicaments. Tous ces facteurs devraient stimuler l’adoption de l’OMICS spatial dans les processus de découverte et de développement de médicaments, stimulant ainsi la croissance du marché.

Contraintes

Le manque de professionnels qualifiés pour manipuler les instruments et mener des activités de recherche sont des facteurs de restriction majeurs auxquels sont confrontés les OMICS spatiaux, qui entravent la croissance du marché. De plus, l’analyse du transcriptome consiste à utiliser des techniques plus complexes pour étudier des entités biologiques dans une configuration de laboratoire. La technique implique des méthodes à forte intensité de main-d’œuvre pour effectuer des expériences et nécessite également une expertise qualifiée. Par conséquent, le manque de professionnels qualifiés devrait avoir un impact négatif sur la croissance du marché.

Occasion

L’utilisation croissante des OMICS spatiaux pour l’identification des biomarqueurs devrait offrir des opportunités lucratives aux acteurs du marché pour se développer sur le marché. L’identification des biomarqueurs de la maladie grâce aux données OMICS peut non seulement aider à la stratification de diverses cohortes de patients, mais peut également fournir des informations de diagnostic précoce, ce qui pourrait améliorer la prise en charge des patients et potentiellement prévenir les résultats indésirables.

Analyse régionale

Les États-Unis détiennent une part importante en termes de revenus sur le marché nord-américain des OMICS spatiaux en 2021

Les États-Unis ont dominé le marché des OMICS spatiaux en Amérique du Nord en 2021. Alors que le Mexique devrait projeter le TCAC le plus élevé du marché des OMICS spatiaux en Amérique du Nord au cours de la période de prévision. Parmi les types d’échantillons, le FFPE détient la plus grande taille de marché en 2021, tandis que le segment frais congelé devrait croître à un TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, car l’échantillon congelé est la source optimale d’ADN pour le séquençage du génome entier des patients atteints de cancer. De plus, par technologie, le segment de la transcriptomique spatiale détenait la plus grande part de marché en 2021.

La Pologne devrait projeter le TCAC le plus élevé du marché européen des OMICS spatiaux au cours de la période de prévision

L’ Allemagne détient une part importante en termes de revenus sur le marché en 2021. Alors que la Pologne devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Sur la base de l’utilisation finale, le segment des instituts de recherche universitaire et translationnelle détenait la plus grande taille de marché en 2021 en raison de l’adoption croissante de l’OMICS spatial pour traduire les réponses tissulaires en temps réel pour un agent externe pour l’adoption technologique dans le segment. De plus, le segment de la technologie de transcriptomique spatiale détenait la plus grande part de marché en 2021 en raison des progrès rapides des technologies de séquençage et de l’augmentation des maladies chroniques.

La Chine est le pays détenteur d’actions le plus élevé sur le marché OMICS spatial d’Asie-Pacifique en 2021

Sur la base des pays, la Chine détenait la majeure partie du marché APAC spatial OMICS en 2021. Alors que l’Inde devrait projeter le TCAC le plus élevé sur le marché APAC spatial OMICS au cours de la période de prévision, car plusieurs entreprises introduisent en collaboration un accord pour renforcer le biologique activités de recherche et développement. Sur la base des produits, le segment des consommables détenait la part dominante en 2021 en raison de sa forte utilisation à des fins de recherche dans de nombreux domaines. De plus, sur la base du flux de travail, le segment de préparation d’échantillons devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période projetée.

L’Afrique du Sud devrait avoir le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision sur le marché MEA Spatial OMICS

L’Afrique du Sud devrait projeter le TCAC le plus élevé sur le marché des OMICS spatiaux MEA au cours de la période de prévision. Par technologie, le segment de la transcriptomique spatiale détenait la plus grande part de marché en 2021. De plus, sur la base du produit, le segment des consommables détenait la part dominante en 2021. Alors que, parmi les types d’échantillons, le segment frais surgelé devrait croître au plus haut CAGR au cours de la période de prévision.

Achetez directement une copie du rapport avec TOC @ https://www.astuteanalytica.com/request-sample/spatial-omics-market

Attribut de rapport Des détails Valeur de la taille du marché en 2021 254,3 millions de dollars américains Perspectives du marché pour 2028 506,6 millions de dollars américains Croissance prévue du TCAC 10,3 % de 2022 à 2028 Année de référence 2021 Période de prévision 2022-2028 Principaux acteurs du marché 10x Genomics, NanoString Technologies, Inc., Seven Bridges Genomics, PerkinElmer, Inc., Danaher, Bio-Techne, Fluidigm Corporation et Bruker entre autres Segments couverts Par type d’échantillon, par utilisation finale, par technologie, par produit, par flux de travail, par région Zones géographiques couvertes Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique Options de personnalisation Obtenez votre rapport personnalisé selon vos préférences. Demandez une personnalisation

Aperçu concurrentiel

Le marché mondial des OMICS spatiaux est hautement concurrentiel afin d’accroître sa présence sur le marché. Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des OMICS spatiaux figurent 10x Genomics, NanoString Technologies, Inc., Seven Bridges Genomics, PerkinElmer, Inc., Danaher, Bio-Techne, Fluidigm Corporation et Bruker, entre autres.

Présentation de la segmentation

Le marché mondial des OMICS spatiaux est segmenté en fonction du type d’échantillon, de l’utilisation finale, de la technologie, du produit, du flux de travail et de la région. Les tendances de l’industrie sur le marché mondial des OMICS spatiaux sont subdivisées en différentes catégories afin d’obtenir une vue holistique du marché mondial. Voici les différents segments du marché mondial des OMICS spatiaux :

Par type d’échantillon, le segment du marché mondial des OMICS spatiaux est sous-segmenté en: FFPE Frais congelé

Le segment par utilisation finale du marché mondial des OMICS spatiaux est sous-segmenté en: Instituts de recherche académique et translationnelle Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques

Le segment par technologie du marché mondial des OMICS spatiaux est sous-segmenté en: Transcriptomique spatiale Protéomique spatiale Génomique spatiale

Par segment de produit du marché mondial des OMICS spatiaux est sous-segmenté en: Instrument Consommables Logiciel

Par segment de flux de travail du marché mondial des OMICS spatiaux est sous-segmenté en: La préparation des échantillons L’analyse instrumentale L’analyse des données

Le segment par région du marché mondial des OMICS spatiaux est sous-segmenté en: Amérique du Nord Les Etats Unis Canada Mexique L’Europe  La Grande-Bretagne Allemagne France Italie Espagne Pologne Russie Reste de l’Europe Asie-Pacifique Chine Inde Japon Australie et Nouvelle-Zélande ASEAN Reste de l’Asie-Pacifique Moyen-Orient et Afrique (MEA) Émirats arabes unis Arabie Saoudite Afrique du Sud Reste de la MEA



Renseignez-vous sur ce rapport avant l’achat @ https://www.astuteanalytica.com/request-sample/spatial-omics-market

Pour des informations supplémentaires OU une demande des médias, veuillez nous envoyer un e-mail à : sales@astuteanalytica.com

À propos d’Astute Analytica

Astute Analytica est une société mondiale d’analyse et de conseil qui s’est bâtie une solide réputation en peu de temps, grâce aux résultats tangibles que nous avons fournis à nos clients. Nous sommes fiers de générer des estimations et des projections inégalées, approfondies et incroyablement précises pour nos clients très exigeants répartis dans différents secteurs verticaux. Nous avons une longue liste de clients satisfaits et réguliers d’un large éventail, y compris la technologie, les soins de santé, les produits chimiques, les semi-conducteurs, les produits de grande consommation et bien d’autres. Ces clients satisfaits nous viennent du monde entier. Ils sont capables de prendre des décisions bien calibrées et de tirer parti d’opportunités très lucratives tout en surmontant les défis féroces, tout cela parce que nous analysons pour eux l’environnement commercial complexe, les possibilités existantes et émergentes par segment, les formations technologiques, les estimations de croissance, et même les choix stratégiques disponibles. Bref, un pack complet. Tout cela est possible parce que nous avons une équipe de professionnels hautement qualifiés, compétents et expérimentés comprenant des analystes commerciaux, des économistes, des consultants et des experts en technologie. Dans notre liste de priorités, vous, notre mécène, arrivez en tête. Vous pouvez être sûr du meilleur package rentable et à valeur ajoutée de notre part, si vous décidez de vous engager avec nous.

Contactez-nous :

Aamir Beg

BSI Business Park, H-15, Sector-63, Noida- 201301- Inde

Téléphone : +1-888 429 6757 (numéro gratuit aux États-Unis) ; +91-0120- 4483891 (Reste du monde)

Courriel : sales@astuteanalytica.com

Site Web : www.astuteanalytica.com