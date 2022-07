Marché mondial des microscopes opératoires chirurgicaux Aperçu, taux de croissance de l’industrie, fournisseur, dynamique du marché et prévisions jusqu’en 2029

Un rapport d’étude de marché de grande envergure fournit également une mesure analytique des principaux défis auxquels l’entreprise est confrontée actuellement et dans les années à venir. Cela aide non seulement à prendre des décisions éclairées, mais aussi à travailler intelligemment. Pour la méthodologie de recherche, les entretiens primaires avec les principaux leaders d’opinion, la grille de position sur le marché DBMR, la matrice des défis du marché DBMR, les sources secondaires et les hypothèses sont pris en compte. Il ne fait aucun doute que les entreprises augmenteront leur durabilité et leur rentabilité grâce à ce rapport d’analyse de marché. document est également une source utile d’assistance et d’orientation pour les entreprises et les particuliers intéressés par l’industrie.

Analyse et taille du marché

La neurochirurgie et la chirurgie de la colonne vertébrale étaient l’un des principaux segments du marché des microscopes opératoires chirurgicaux en raison de la prévalence croissante des troubles cérébraux et de la complexité de leur traitement, des techniques avancées impliquant l’utilisation de microscopes chirurgicaux ont été adoptées. Data Bridge Market Research analyse que le marché des microscopes opératoires chirurgicaux était évalué à 1,2 milliard USD en 2021 et devrait en outre atteindre 3,77 milliards USD d’ici 2029, et devrait croître à un TCAC de 15,4% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 .

Marché mondial des microscopes opératoires chirurgicaux , par type (systèmes (microscopes), système de visualisation et accessoires), application (chirurgie neuro-rachidienne, chirurgie plastique et reconstructive, ophtalmologie, gynécologie et urologie, oncologie, oto-rhino-laryngologie, dentisterie, autres), utilisateur final ( Hôpitaux, cliniques spécialisées, services ambulatoires) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029

Les performances positives constantes des microscopes opératoires ont accru leur application dans l’industrie mondiale. Ces articles sont simples à assembler, légers et précis. Les microscopes chirurgicaux sont utilisés dans une variété de domaines, y compris la chirurgie ORL, la dentisterie, la neurochirurgie, la chirurgie ophtalmique et autres.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Microscopes opératoires chirurgicaux

Le paysage concurrentiel du marché des microscopes opératoires chirurgicaux fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation des entreprises liée au marché des microscopes opératoires chirurgicaux.

Couverture de l’étude :

Le rapport définit, décrit et prévoit le marché des microscopes opératoires chirurgicaux, par technologie, application et région. Il propose également une analyse qualitative et quantitative détaillée du marché. Le rapport fournit un examen complet des principaux moteurs, contraintes, opportunités et défis du marché. Il couvre également divers aspects importants du marché, qui comprennent l’analyse du paysage concurrentiel, la dynamique du marché, les estimations du marché en termes de valeur et les tendances futures du marché des microscopes opératoires chirurgicaux.

Ce rapport d’étude de marché sur les microscopes opératoires chirurgicaux présente plusieurs avantages qui peuvent être projetés sur divers aspects de l’industrie des dispositifs médicaux. Ce rapport sur le marché des microscopes opératoires chirurgicaux prend en compte divers segments de l’analyse de marché demandée par les entreprises d’aujourd’hui. Dans ce rapport, le marché est segmenté en fonction principalement du type, de l’application et de la région. Le rapport comprend une analyse du marché basée sur le niveau régional et mondial. De plus, ce rapport sur le marché des microscopes opératoires chirurgicaux a pour but de valider les informations qui ont été recueillies grâce à des recherches internes ou primaires. Le rapport décrit les estimations des valeurs du TCAC, des moteurs du marché et des contraintes du marché concernant l’industrie des dispositifs médicaux, qui sont utiles aux entreprises pour décider de nombreuses stratégies.

Principaux avantages de l’achat du rapport

Le rapport identifie et aborde les principaux marchés pour les opérations et les services du marché des microscopes opératoires chirurgicaux, ce qui aiderait les fabricants d’équipements et les prestataires de services à examiner la croissance de la demande.

Le rapport aide les fournisseurs de systèmes à comprendre le pouls du marché et fournit des informations sur les moteurs, les contraintes, les opportunités et les défis.

Le rapport aidera les acteurs clés à mieux comprendre les stratégies de leurs concurrents et aidera la min à prendre de meilleures décisions stratégiques.

Principaux acteurs : –

Danher (États-Unis)

Alcon Inc. (Suisse)

Alltion (Wuzhou) Co., Ltd. (Chine)

ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG (Allemagne)

Carl Zeiss (Allemagne)

Écléris (États-Unis)

Metall Zug AG (Suisse)

KARL KAPS GMBH & CO. KG (Allemagne)

Olympus Corporation (Japon)

Labo America, Inc. (États-Unis)

Groupe de sociétés Orion Health. (NOUS)

Seiler Instrument Inc. (États-Unis)

Microscopes Seliga sp. Z o. O. (Pologne)

Takagi Seiko (Japon)

Topcon (Japon)

Global Surgical Corporation (États-Unis)

Définition du marché

Un microscope opératoire chirurgical est un instrument optique qui aide le chirurgien à fournir une image éclairée, agrandie et stéréoscopique de haute qualité de petites particules dans la zone chirurgicale tout au long du processus chirurgical.

Dynamique du marché des microscopes opératoires chirurgicaux

Conducteurs

Augmentation de l’utilisation de la chirurgie guidée par l’image de fluorescence (FIGS)

L’utilisation de l’imagerie par fluorescence pour guider les chirurgies au niveau moléculaire, comme la navigation moléculaire, est l’une des approches les plus prometteuses. Ce phénomène est utilisé comme outil de visualisation peropératoire pour aider le chirurgien à identifier et à délimiter les tumeurs en temps réel, ce qui devrait en outre propulser la croissance du marché.

Développement technologique

La disponibilité et l’intégration de technologies de pointe accélèrent la demande de microscopes chirurgicaux dans les hôpitaux afin d’augmenter la précision et d’améliorer l’éclairage, permettant aux chirurgiens de visualiser efficacement l’anatomie du corps, ce qui accélérera encore la croissance du marché.

Augmentation de la population gériatrique

La population mondiale vieillit rapidement en raison de la baisse des taux de natalité et de l’allongement de l’espérance de vie. En conséquence, la prévalence des maladies chroniques liées à l’âge et des interventions chirurgicales ultérieures a augmenté, entraînant l’expansion du marché.

Opportunités

En outre, on estime en outre que les applications étendues des microscopes opératoires offrent des opportunités potentielles pour la croissance du marché des microscopes opératoires chirurgicaux dans les années à venir.

Contraintes/Défis

D’autre part, l’augmentation du coût des microscopes opératoires avancés et le haut degré de compétence technique pourraient encore remettre en question la croissance du marché des microscopes opératoires chirurgicaux dans un proche avenir.

Ce rapport sur le marché des microscopes opératoires chirurgicaux fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Table des matières:

Introduction Segmentation du marché Aperçu du marché Résumé Aperçus premium Par composant type de produit Livraison type d’industrie Géographie Aperçu

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie-Pacifique

Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique Paysage de l’entreprise Profils d’entreprise Rapports connexes

Pour plus d’informations, obtenez une table des matières détaillée @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-surgicaloperating-microscopes-market

Impact du COVID-19 sur le marché des microscopes opératoires chirurgicaux

La pandémie de COVID-19 a eu un impact énorme sur le marché des microscopes opératoires chirurgicaux. Les procédures chirurgicales ont diminué dans tous les pays, les gouvernements respectifs ayant conseillé aux hôpitaux et aux centres de chirurgie de reporter ou d’annuler les procédures électives. En raison de l’augmentation rapide des cas de coronavirus dans le monde, les hôpitaux et autres établissements de santé traitaient constamment des patients atteints de coronavirus. Cependant, dans le scénario post-COVID, il y a une demande croissante de microscopes chirurgicaux.

Développement récent

En octobre 2020, Takagi Ophthalmic Instruments Europe Ltd. a présenté le microscope opératoire OM-6. Le microscope opératoire OM-6, récemment lancé, comprend la première source de lumière LED au monde dans un microscope opératoire ophtalmique compact/d’entrée de gamme.

Portée du marché mondial des microscopes opératoires chirurgicaux et taille du marché

Le marché des microscopes opératoires chirurgicaux est segmenté en fonction du type, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Systèmes (Microscopes)

Système de visualisation

Accessoires

Sur la base du type, le marché des microscopes opératoires chirurgicaux est segmenté en systèmes (microscopes), système de visualisation et accessoires.

Application

Neurochirurgie et chirurgie de la colonne vertébrale

Chirurgie Plastique et Reconstructrice

Ophtalmologie

Gynécologie et Urologie

Oncologie

Oto-rhino-laryngologie

Dentisterie

Les autres

Sur la base de l’application, le marché des microscopes opératoires chirurgicaux est segmenté en chirurgie neurologique et de la colonne vertébrale, chirurgie plastique et reconstructive, ophtalmologie, gynécologie et urologie, oncologie , oto-rhino-laryngologie, dentisterie et autres.

Utilisateur final

Hôpitaux

Cliniques spécialisées

Services ambulatoires

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des microscopes opératoires chirurgicaux est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées et services ambulatoires.

Analyse/aperçus régionaux du marché des microscopes opératoires chirurgicaux

Le marché des microscopes opératoires chirurgicaux est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des microscopes opératoires chirurgicaux sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des microscopes opératoires chirurgicaux en raison de la présence d’un cadre de remboursement encourageant pour les traitements médicaux et des établissements de santé sophistiqués. En outre, les neurochirurgiens et chirurgiens esthétiques expérimentés stimuleront davantage la croissance du marché des microscopes opératoires chirurgicaux dans la région au cours de la période de prévision.

L’Asie-Pacifique devrait observer une croissance importante du marché des microscopes opératoires chirurgicaux en raison de l’augmentation des cas de troubles ophtalmiques. De plus, l’augmentation du tourisme médical et l’augmentation des chirurgies pratiquées en milieu hospitalier et ambulatoire devraient encore propulser la croissance du marché des microscopes opératoires chirurgicaux dans la région dans les années à venir.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des microscopes opératoires chirurgicaux vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des microscopes opératoires chirurgicaux, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de soins de santé et leur impact sur le marché des microscopes opératoires chirurgicaux. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

