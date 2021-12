Marché Mondial des Microalgues – Analyse de l’Industrie Mondiale, Segments, Principaux Acteurs Clés, Moteurs et Tendances à l’horizon 2028

Analyse de Marché et Perspectives : Marché Mondial des Microalgues

Le marché des microalgues devrait connaître une croissance du marché au cours de la période prévue de 2021 à 2028. L’étude de marché Data Bridge analyse que le marché est en croissance avec un TCAC de 6,9% pour la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 61 988,47 millions de dollars d’ici 2028. La sensibilisation accrue des consommateurs aux avantages pour la santé des produits de microalgues et la forte demande de protéines d’origine végétale sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision.

Les microalgues sont des algues microscopiques également appelées algues unicellulaires. Ils peuvent vivre indépendamment ou sous forme de colonies. Ce sont des microorganismes photosynthétiques qui résident dans l’eau douce ou l’eau salée. Selon leurs espèces, ils peuvent varier en taille et en forme dont la taille varie du micromètre à la centaine de micromètres. La fonction principale des microalgues est de convertir la lumière du soleil, le dioxyde de carbone et l’eau en biomasse algale.

Analyse des Parts de Marché du Paysage Concurrentiel et des Microalgues

Les principales entreprises qui s’occupent des microalgues sont Cellana Inc., DSM, BIOPROCESS ALGAE, LLC., Corbion, Algarithm, Cyanotech Corporation, Henry Lamotte Oils GmbH, Algaecytes, Australian Spirulina, Algatech LTD, Lyxia, BASF SE, Corbion, E.I.D. – Parry (India) Limited, Kuehnle AgroSystems Inc., ALGISYS LLC, euglena Co., Ltd., Heliae Development, LLC, AlgaEnergy, ALGENOL, AstaReal AB entre autres. Les analystes de DBMR comprennent les forces concurrentielles et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

De nombreux lancements de produits et accords sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également le marché des microalgues.

Par exemple,

* En octobre 2020, Cyanotech Corporation a lancé BioAstin, un produit dérivé des microalgues. Le lancement s’est avéré efficace pour le traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies de la peau et de la santé des articulations, entre autres. Le produit lancé a stimulé le portefeuille de produits de l’entreprise et lui a permis de gagner plus de revenus.

* En janvier 2019, Algarithm a reçu la certification sans OGM pour l’huile d’algues Oméga-3 DHA. Cette certification a prouvé que la société tente les meilleures pratiques en matière d’OGM et applique des normes rigoureuses afin de maintenir la qualité du produit. Cette certification a renforcé la crédibilité de l’entreprise sur le marché des microalgues.

Indicateurs clés Couverts par les Tendances du Marché Mondial des Microalgues et les prévisions pour 2028

* Taille du Marché

* Analyse de Marché de Haut en bas

* Développements récents pour les concurrents du Marché

* Valeur Marchande récente pour différents Pays

* Valeur marchande et survol du marché des microalgues

Amérique du Nord [États-Unis, Canada, Mexique]

Europe [Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Reste de l’Europe]

Asie-Pacifique [Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Asie du Sud-Est, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique]

Amérique du Sud [Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique latine]

Moyen-Orient et Afrique [CCG, Afrique du Nord, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique]

Points forts du Marché:

* Les dernières informations sur l’évolution du marché pour formuler leurs stratégies de vente et de marketing. Ce rapport sur le marché des carences en arginase a été créé pour fournir à ses lecteurs des informations et des analyses à jour afin de découvrir de nouvelles opportunités de croissance.

· Le rapport sur le marché couvre les principaux défis, le paysage concurrentiel et l’analyse démographique qui peuvent aider les entreprises à mieux comprendre les variations propres à chaque pays.

· Les analystes mettent également l’accent sur les tendances clés et les opportunités futures qui peuvent être explorées dans la région et qui peuvent aider les entreprises à accroître leurs revenus.

* Obtenir des renseignements concurrentiels sur les entreprises leaders avec des informations sur leur part de marché et leurs taux de croissance.

Avantages de l’étude

– Pour représenter et estimer le marché des packs de test à domicile, dans la mesure de leur valeur, par mesure, type d’article et industrie.

– Pour profiler délibérément les participants vitaux et décomposer complètement leur position sur le marché en ce qui concerne le positionnement et les capacités de centre, et détailler la scène sérieuse pour les pionniers du marché

– Développement / Innovation d’articles: Informations détaillées sur les approbations d’articles, les exercices de R & D et les envois d’articles sur le marché des unités de test à domicile

– Méthodologies des participants centraux et contributions aux articles

– Division de marché de haut en bas

