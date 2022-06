Marché mondial des médicaments contre l’anémie par carence en folates – Analyse de la croissance de l’industrie mondiale, segmentation, taille, part, tendance

Le rapport d’analyse du marché des médicaments fiables contre l’anémie par carence en folates met à disposition des données sur le marché, telles que les tendances du marché, le comportement des consommateurs et l’analyse de la concurrence, d’une manière qui permet aux entreprises d’identifier les opportunités sur le marché. L’objectif de l’étude de marché est compris très clairement par l’équipe DBMR avant la formation du rapport. Des recherches intenses ont été menées pour analyser avec précision la dynamique du marché et le comportement des consommateurs à inclure dans le rapport. Toutes les sections du rapport sur le marché du médicament contre l’anémie par carence en folates sont décrites correctement, notamment la page de titre, la table des matières, l’introduction, le contexte et la méthodologie, le résumé, les résultats, la conclusion et l’annexe.

Le marché des médicaments contre l’anémie par carence en folates devrait connaître une croissance du marché à un taux de 8,80% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport d’étude de marché de Data Bridge sur le marché des médicaments contre l’anémie par carence en folates fournit une analyse et des informations sur les divers facteurs qui devraient être prévalents tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation de la prise de conscience accélère la croissance du marché des médicaments contre l’anémie par carence en folate.

Analyse du marché et aperçu du marché mondial des médicaments contre l’anémie par carence en folate

L’anémie par carence en folate est également connue sous le nom d’anémie par carence en vitamine B9. Cela se produit lorsqu’une pénurie de vitamine B12 déclenche une production insuffisante de l’organisme ou lorsqu’une quantité anormalement élevée de globules rouges finit par perturber l’efficacité de l’organisme. Le folate joue un rôle important dans la synthèse du matériel génétique tel que l’ADN, l’ARN et les protéines.

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des médicaments contre l’anémie par carence en folates au cours de la période de prévision sont l’augmentation de l’incidence des maladies inflammatoires de l’intestin dans le monde. En outre, l’augmentation de l’incidence des troubles rénaux où la dialyse est le traitement prédominant propulse davantage la croissance du marché des médicaments contre l’anémie par carence en folate. D’autre part, on estime en outre que la sensibilisation insuffisante à l’anémie par carence en folates dans certains pays en développement entrave davantage la croissance du marché des médicaments contre l’anémie par carence en folates au cours de la période de temps.

Les dernières tendances, le portefeuille de produits, la démographie, la segmentation géographique et le cadre réglementaire du marché des médicaments contre l’anémie par carence en folate ont également été inclus dans l’étude.

Par type (anémie par carence en folate alimentaire, anémie par carence en folate médicamenteuse, anémie par carence en folate non précisée et autres)

Par type de traitement (médicaments et compléments alimentaires)

Par type de médicament (injections de vitamine B12 et médicaments de remplacement de la carence en fer)

Par voie d’administration (orale, injectable), utilisateurs finaux (hôpitaux, soins à domicile, cliniques spécialisées, autres

Profils financiers et détaillés sur 7 ans des acteurs clés et émergents :

GlaxoSmithKline plc, Lilly, Merck KGaA, Bluebird Inc., Biocon, GlycoMimetics, Regen BioPharma Inc, Bayer AG, Acceleron Pharma, Inc., Johnson & Johnson Services, Inc., F. Hoffmann-La Roche Ltd, Pfizer Inc, Merck & Co., Inc., Novartis AG, Teva Pharmaceutical Industries Ltd, AMAG Pharmaceuticals, Akebia Therapeutics, Vifor Pharma Management Ltd, Omeros Corporation, PHARMACOSMOS A/S

Géographiquement, les régions suivantes ainsi que les marchés nationaux/locaux répertoriés sont entièrement étudiés :

• APAC (Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Inde et reste de l’APAC ; le reste de l’APAC est ensuite segmenté en Malaisie, Singapour, Indonésie, Thaïlande , Nouvelle-Zélande, Vietnam et Sri Lanka)

• Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, Russie, reste de l’Europe ; le reste de l’Europe est ensuite segmenté en Belgique, Danemark, Autriche, Norvège, Suède, Pays-Bas, Pologne , République tchèque, Slovaquie, Hongrie et Roumanie)

• Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

• Amérique du Sud (Brésil, Chili, Argentine, reste de l’Amérique du Sud)

• MEA (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud)

Portée et taille du marché des médicaments contre l’anémie par carence en acide folique

Sur la base du type, le marché des médicaments contre l’anémie par carence en folate est segmenté en anémie par carence en folate alimentaire, anémie par carence en folate induite par les médicaments, anémie par carence en folate non spécifiée et autres.

Sur la base du type de traitement, le marché des médicaments contre l’anémie par carence en folate est segmenté en médicaments et compléments alimentaires.

Sur la base du type de médicament, le marché des médicaments contre l’anémie par carence en folate est segmenté en injections de vitamine B12 et en médicaments de remplacement de la carence en fer.

Sur la base de la voie d’administration, le marché des médicaments contre l’anémie par carence en folate est segmenté en oraux, injectables.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché des médicaments contre l’anémie par carence en folate est segmenté en hôpitaux, soins à domicile, cliniques spécialisées, autres.

