Marché mondial des médicaments contre la toux, le rhume et les allergies en vente libre Analyse de l’industrie mondiale, taille, part et prévisions 2022-2030

Au-dessus de la toux se trouvent les produits utilisés pour soulager les symptômes du rhume, de la grippe et des allergies, notamment la congestion et la congestion nasales, les éternuements, l’écoulement nasal, le mal de gorge et la toux. Les principales causes de ces symptômes sont le rhume, le virus de la grippe, la rhinite allergique, la fièvre et les infections des sinus. Le marché mondial des médicaments contre la toux, le rhume et les allergies en vente libre devrait croître au cours de la période de prévision, en 2022, la taille du marché du médicament en vente libre contre la toux, le rhume et les allergies était de XX millions et en 2030, il devrait atteindre XX millions avec un TCAC en croissance de XX% .

Dynamique du marché :

Des facteurs tels que les initiatives gouvernementales, de meilleurs établissements de santé et le nombre croissant de personnes immunodéprimées qui devraient stimuler la croissance du marché des médicaments contre la toux, le rhume et les allergies en vente libre. En outre, l’augmentation de la population gériatrique mondiale, les lois appliquant la sécurité des consommateurs et l’utilisation croissante de médicaments contre le rhume et la toux pour des problèmes mineurs devraient stimuler la croissance du marché global. Cependant, les coûts et les prix liés au processus de fabrication du produit devraient entraver la croissance du marché des médicaments contre la toux, le rhume et les allergies en vente libre au cours de la période de prévision.

Accédez à des exemples de pages de rapport @ https://www.marketreporthub.com/sample.php?id=00458

Acteurs du marché :

Sanofi-Aventis, Johnson & Johnson Service, Inc., Reckitt Benckiser Group Plc., Novartis AG, GlaxoSmithKline Plc., AstraZaneca Plc., Pfizer Inc., Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Prestige Brands Holdings, Inc., Procter & Gamble Co ., Bristol-Myers Squib Co., Merck & Co. et Allergen sont quelques-uns des principaux acteurs du marché des médicaments contre la toux, le rhume et les allergies en vente libre.

Segmentation du marché :

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance avec un TCAC plus rapide au cours de la période de prévision, principalement en raison d’initiatives gouvernementales, d’une baisse de la qualité de l’air qui entraîne une augmentation de la pollution et une augmentation de la fréquence des affections respiratoires. En outre, l’adoption rapide des médicaments en vente libre, la commodité d’achat et la rentabilité devraient également stimuler la croissance du marché global dans cette région. Des pays tels que la Chine et le Japon devraient représenter la plus grande part de marché au cours de la période de prévision.

Le segment des pharmacies du canal de vente a dominé le marché en 2018, principalement en raison de l’augmentation des ventes de médicaments contre les allergies, le rhume et la toux.

Vérifiez la remise instantanée @ https://www.marketreporthub.com/discount.php?id=00458

Marché segmenté sur la base du type de drogue :

Antihistaminique

• Expectorants

• Bronchodilatateurs

• Antibiotiques

• Autres

Marché segmenté sur la base du canal de vente :

Pharmacie

• En ligne

• Commerce moderne

• Pharmacie

• Autres

Marché segmenté sur la base du dosage :

Liquide

• Gélule

• Comprimé

• Pastilles

• Autres

Demande de rapport Table des matières @ https://www.marketreporthub.com/table_of_contents.php?id=00458

Marché segmenté sur la base de la région:

– Amérique du Nord

• États-Unis

• Canada

• Mexique

– Europe

• Royaume-Uni

• Allemagne

• France

• Reste de l’Europe

– Asie-Pacifique

• Chine

• Japon

• Inde

• Australie

• Reste de l’Asie-Pacifique

– Amérique latine

• Brésil

• Reste de l’Amérique latine

– Moyen-Orient et Afrique (MEA)

• Afrique du Sud

• Arabie saoudite

• Reste de la MEA