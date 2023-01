Marché mondial des matériaux de revêtement de sol en gazon artificiel – Tendances de l’industrie, développement du marché, derniers revenus, facteurs de développement et prévisions jusqu’en 2029

Un rapport d’étude de marché mondial sur les matériaux de revêtement de sol en gazon artificiel comprend les informations les plus importantes sur le marché qui amènent les entreprises au plus haut niveau de croissance et de succès. Pour réussir sur ce marché concurrentiel, les entreprises doivent rechercher une meilleure solution pour affiner leurs stratégies commerciales et c’est là que ce rapport semble très utile. Les informations et les données fournies par le biais de ce rapport peuvent être très cruciales lorsqu’il s’agit de dominer le marché ou de créer une marque sur le marché en tant que nouvel émergent. Un excellent rapport sur les matériaux de revêtement de sol en gazon artificiel donne aux clients un aperçu exploitable du marché avec lequel ils peuvent créer des stratégies commerciales durables et rentables.

En outre, le rapport d’étude de marché sur les revêtements de sol en gazon artificiel prévoit la taille du marché avec des informations sur les revenus des principaux fournisseurs, le développement de l’industrie en amont et en aval, les progrès de l’industrie, les entreprises clés, ainsi que le segment de type et l’application du marché. Il s’agit d’un rapport professionnel et détaillé qui se concentre sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, la taille du marché, les principaux segments et l’analyse géographique. Ce rapport de marché est un aperçu absolu de l’industrie mondiale ABC qui est rédigé de sorte qu’un individu non qualifié ainsi qu’un professionnel puisse facilement extrapoler l’ensemble du marché Matériaux de revêtement de sol en gazon artificiel en quelques secondes.

Le marché mondial des revêtements de sol en gazon artificiel était évalué à 3570,00 millions USD en 2021 et devrait atteindre 5274,52 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 5,00% au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations. , analyse des prix, analyse de la consommation de la production et scénario de la chaîne climatique.

Définition du marché

Le gazon artificiel est une surface artificielle faite de fibres synthétiques comme le nylon, le polyéthylène, les polyamides et le polypropylène. Le gazon synthétique ressemble au gazon naturel. Le gazon artificiel est utilisé dans les zones qui nécessitent une surface en herbe, comme les terrains de sport et les aires de jeux. Les gazons artificiels ont une longue durée de vie et ont un faible impact environnemental car ils sont recyclables. Ces gazons nécessitent peu d’entretien, sont écologiques et durables. Les gazons artificiels sont également utilisés dans les secteurs des loisirs et de l’aménagement paysager. Ces gazons sont simples à remplacer et à entretenir, et ils ne nécessitent pas l’utilisation de pesticides et d’engrais nocifs nécessaires à la culture de l’herbe naturelle.

Développement récent

En février 2021, SYNLawn, le plus grand fabricant d’Amérique du Nord et innovateur inégalé de gazon artificiel, a annoncé de nouvelles améliorations et offres de produits. Ses produits incluent une teneur plus élevée en soja, un drainage amélioré, plus d’options de couleur et la technologie Super Yarn.

Portée du marché mondial des matériaux de revêtement de sol en gazon artificiel

Le marché des revêtements de sol en gazon artificiel est segmenté en fonction du type, de la forme et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Matière première

Polyéthylène

Polypropylène

Nylon

Matériau de remplissage

À base de pétrole

Caoutchouc styrène-butadiène

Monomères d’éthylène propylène diène

Élastomères thermoplastiques

Autres

Sable

Application

Sport de contact

Football

Le rugby

Le hockey

Autres

Derby à roulettes

Basketball

Base-ball

Lacrosse



Sports sans contact

Tennis

Le golf

Autres

Volley-ball

Criquet

Badminton

Racquetball

Bols de pelouse

Écraser

En cours d’exécution

Sprint

Gymnastique

Piscine

Billard

Aviron

Paysage

Analyse de la part de marché des matériaux de revêtement de sol en gazon artificiel

Le paysage concurrentiel du marché des revêtements de sol en gazon artificiel fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des matériaux de revêtement de sol en gazon artificiel.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des matériaux de revêtement de sol en gazon artificiel sont

Dow (États-Unis)

DuPont (États-Unis)

Tarket (France)

Groupe des systèmes de produits contrôlés (États-Unis)

Shaw Industries Group Inc., (États-Unis)

Victoria PLC (Royaume-Uni)

Act Global (États-Unis)

Sport Group (Allemagne)

TigerTurf (Nouvelle-Zélande)

Emplacements SIS (Royaume-Uni)

Gazon matriciel (États-Unis)

Nurteks Hali (Turquie)

Gazon de football (Brésil)

Limonta Sport SpA (Italie)

Lien sportif (Brésil)

Groupe sportif (Royaume-Uni)

TenCate Grass (Pays-Bas)

Limonta Sport SpA (Italie)

Analyse / aperçus régionaux du marché des matériaux de revêtement de sol en gazon artificiel

Le marché des revêtements de sol en gazon artificiel est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, forme et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des revêtements de sol en gazon artificiel sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine et le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Europe domine le marché en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de faire prospérer sa domination au cours de la période de prévision 2022-2029. La croissance du marché dans cette région est attribuée à la forte présence de stades et d’activités sportives de haut niveau dans la région. Et d’énormes activités de recherche et développement dans la région.

D’autre part, on estime que l’Asie-Pacifique affichera une croissance lucrative au cours de la période de prévision 2022-2029, en raison du changement de tendance des champs de gazon conventionnel vers les champs de gazon synthétique couplé à l’inclinaison croissante vers les sports de plein air dans les économies émergentes de la région. .

Nos rapports aideront les clients à résoudre les problèmes suivants :

Incertitude quant à l’avenir : nos recherches et nos connaissances aident nos clients à prévoir les compartiments de revenus et les plages de croissance à l’avenir. Cela aidera nos clients à investir ou à vendre leurs actifs.

Saisir les avis du marché :

Pour une stratégie, il est essentiel d’avoir une compréhension objective des opinions du marché. Notre recherche fournit une image claire de l’humeur du marché. Nous maintenons cette surveillance en dialoguant avec des leaders d’opinion clés de la chaîne de valeur de chaque industrie.

Reconnaître les centres d’investissement les plus fiables :

Notre analyse évalue les centres d’investissement du marché en fonction de la demande projetée, des rendements et des marges bénéficiaires. En utilisant nos études de marché, nos clients peuvent se concentrer sur les centres d’investissement les plus importants.

Identification et évaluation de partenaires commerciaux potentiels :

Nos recherches et nos connaissances aident nos clients à identifier des partenaires commerciaux.

