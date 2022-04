Marché mondial des logiciels de simulation de processus pétroliers et gaziers Principales entreprises, tendances et perspectives d’avenir Détails pour le développement des affaires

Ce rapport de marché se concentre sur les principaux acteurs de l’industrie fournissant des données telles que les profils d’organisation, le type d’article, l’application et les districts, la capacité de production, le prix départ usine, la marge brute, les revenus, la part de marché de l’industrie en général et les informations d’adresse. De plus, l’instrumentation en amont et les matières premières et l’examen en aval d’intérêt sont administrés. Ce rapport de marché suit les modèles d’avancement des affaires et les canaux de vente analysés. D’un point de vue global, il parle également de la mesure globale du marché en analysant des éléments de connaissance subjectifs et des informations vérifiables.

Ce rapport aide à caractériser les stratégies commerciales des petites, moyennes et grandes entreprises. Le rapport aide les clients à aborder tous les aspects stratégiques, y compris le développement de produits, les spécifications de produits, l’exploration d’opportunités de croissance de niche, la modélisation d’applications et les nouveaux marchés géographiques. Ce rapport est organisé en gardant à l’esprit divers éléments du scénario actuel et futur du marché. Les données de marché décrites dans ce rapport permettent de distinguer les différentes opportunités de marché présentes dans le monde pour cette industrie. Ce rapport sur le marché mondial comprend tous les profils d’entreprise des principaux acteurs et marques.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la simulation des processus pétroliers et gaziers affichera un TCAC de 4,8 % pour la période de prévision 2021-2028 et devrait atteindre 1 482,58 millions USD d’ici 2028. Adoption croissante de technologies innovantes et avancées pour améliorer l’efficacité des opérations est un facteur important de croissance du marché de la simulation des procédés pétroliers et gaziers.

Acteurs clés du marché :

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la simulation des procédés pétroliers et gaziers sont Aspen Technology Inc, Honeywell International Inc., KBC., AVEVA Group plc, Process Systems Enterprise Limited, Chemstations Inc., KONGSBERG, GSE Systems, Inc. Schlumberger Limited., ProSim , Schneider Electric, Bryan Research & Engineering, LLC, Halliburton., CULGI BV, SimuTech Group, Simul8 Corporation, ANSYS, Inc., ESI Group, MOSIMTEC, LLC, Hexagon AB et TietoEVRY, entre autres nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Segmentation clé du marché :

Le marché de la simulation des processus pétroliers et gaziers est segmenté en fonction du composant, du type d’opération et de l’application. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour vous aider à identifier les principaux domaines d’application et les différences dans votre marché cible.

Sur la base des composants, le marché de la simulation des procédés pétroliers et gaziers est segmenté en logiciels et services. Le logiciel est en outre segmenté en cloud et sur site. Le segment des services est en outre segmenté en conseil, formation et assistance.

En fonction du type d’opération, le marché de la simulation des procédés pétroliers et gaziers est segmenté en offshore, onshore, pétrole lourd et non conventionnel.

Sur la base de l’application, le marché de la simulation des procédés pétroliers et gaziers est segmenté en amont, intermédiaire, traitement du pétrole et du gaz, procédés cryogéniques, raffinage, pétrochimie et ingénierie verte. Le segment en amont est en outre segmenté en assurance des flux, propriétés des fluides, installations de production, conception et analyse des équipements et systèmes de collecte. Le segment médian est en outre segmenté en stockage, conception et analyse des pipelines et des équipements de pipeline, intégrité des pipelines, dynamique des flux, assurance des flux et analyse et optimisation du réseau. Le segment du traitement du pétrole et du gaz est en outre segmenté en séparation du pétrole et du gaz, récupération du soufre, adoucissement, congélation du CO2, liquéfaction et déshydratation.

Le Marché des logiciels de simulation de processus pétroliers et gaziers global est en outre classé par région comme suit:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada), taille du marché, taille du marché en croissance d’une année sur l’autre, analyse de la croissance et des opportunités d’une année sur l’autre, prévisions futures et analyse des opportunités

Amérique latine (Brésil, Mexique, Argentine, reste du LATAM), taille du marché, croissance annuelle, prévisions futures et analyse des opportunités

Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Hongrie, BENELUX (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg), NORDIQUE (Norvège, Danemark, Suède, Finlande), Pologne, Russie, Reste de l’Europe), taille du marché, croissance annuelle, avenir prévisions et analyse d’opportunités

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Malaisie, Indonésie, Taïwan, Hong Kong, Australie, Nouvelle-Zélande, reste de l’Asie-Pacifique), taille du marché, croissance d’une année sur l’autre, prévisions futures et analyse des opportunités

Moyen-Orient et Afrique (Israël, CCG (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Bahreïn, Koweït, Qatar, Oman), Afrique du Nord, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique), taille du marché, croissance annuelle, prévisions futures et analyse de Opportunités

