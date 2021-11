Marché mondial des logiciels de registre du cancer Recherche et projection sur les facteurs de taille et de croissance de 2021-2028 || Acteurs de premier plan – Centres de contrôle et de prévention des maladies

Un excellent rapport d’enquête sur le marché mondial des logiciels d’enregistrement du cancer est une fenêtre sur l’industrie qui explique la définition, les classifications, les applications, les engagements et les tendances du marché. En comprenant la valeur du rapport d’étude de marché pour le succès de différents secteurs, de nombreux domaines de travail sont couverts dans ce rapport de marché de qualité tout compris. Pour formuler ce document de marché, des données marketing ont été collectées dans différents coins du globe avec un pool expérimenté de ressources linguistiques. Le rapport sur le marché des logiciels de registre du cancer de classe mondiale fournit des informations d’étude de marché précises et exactes, y compris des faits et des chiffres solides qui conduiront les affaires dans la bonne direction.

Le marché mondial des logiciels de registre du cancer devrait atteindre une valeur estimée à 107,41 millions USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC sain au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à la présence de divers mandats et règlements pour l’adoption de systèmes de dossiers de santé électroniques.

Concurrents clés du marché :

Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes; Elekta AB (pub); Onco, Inc. ; Solutions C/NET ; Données Ordinales, Inc. ; IBM Corporation ; himaginer des solutions ; Conduent, Inc. ; McKesson Corporation; Site officiel de l’IACR ; NCRP ; NeuralFrame, Inc. ; F. Hoffmann-La Roche Ltée; entre autres.

Analyse compétitive:

Le marché mondial des logiciels de registre du cancer est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché des logiciels de registre du cancer pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Définition du marché : marché mondial des logiciels de registre du cancer

Le logiciel de registre du cancer est défini comme un système de gestion conçu pour offrir de meilleurs services de gestion dans le registre du cancer. Ces logiciels sont capables de fournir les services nécessaires à une meilleure prestation des soins de santé aux patients tels que la collecte, le suivi des patients, l’abstraction des données, la recherche de cas et divers autres outils. Ces informations sont stockées dans un centre de données central sécurisé pour fournir un accès aux utilisateurs à tout moment.

Facteurs de marché

Le nombre croissant de patients atteints de cancer devrait propulser la croissance du marché

La présence de diverses initiatives favorables d’organisations gouvernementales pour réduire les incidences de cancer ainsi qu’un taux d’adoption élevé de ce logiciel par ces organisations stimuleront la croissance du marché

L’utilisation croissante de ce logiciel pour étudier l’impact post-commercialisation des produits pharmaceutiques et thérapeutiques agit également comme un moteur de marché

L’accent mis sur l’amélioration des installations et de la qualité des soins de santé ainsi que la réduction des coûts de prestation des soins de santé augmenteront la croissance du marché au cours de la période de prévision

Contraintes du marché

Les risques de vol de données confidentielles dans un contexte de forte prévalence de cyberattaques devraient entraver la croissance du marché

Le manque de préférence d’un certain nombre d’établissements de santé pour utiliser des solutions logicielles avancées devrait restreindre cette croissance du marché

Développements clés sur le marché :

En avril 2018, F. Hoffmann-La Roche Ltd a annoncé avoir finalisé l’acquisition de Flatiron Health. Flatiron Health est basé à New York, aux États-Unis, et fournit un logiciel de dossier de santé électronique pour des applications spécifiques à l’oncologie, qui est ensuite utilisé pour le développement de preuves pour la recherche sur le cancer. Cette acquisition devrait améliorer les niveaux de progrès des deux organisations dans la mesure où elles visent à améliorer la personnalisation des services de santé pour les patients atteints de cancer.

En octobre 2017, F. Hoffmann-La Roche Ltd a annoncé la disponibilité de la solution « NAVIFY Tumor Board » conçue pour soutenir le processus décisionnel des patients atteints de cancer et examiner leurs cas pour les tumor boards et les réunions pluridisciplinaires. La solution sera principalement disponible pour les régions des États-Unis, du Royaume-Uni, de l’Allemagne, de l’Espagne, de la Suède et de la Suisse et peut aider la façon dont ces réunions sont menées

Principales caractéristiques du rapport

Modification des graphiques des statistiques du marché Analyse approfondie du marché en termes de valeur TCAC. Des stratégies planifiées par les meilleurs joueurs Segmentation approfondie du marché Paysage concurrentiel tous les lancements et développements récents de produits

