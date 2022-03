Marché mondial des logiciels de gestion des installations 2022 Tendances clés, croissance, part, taille, analyse et prévisions jusqu’en 2028

Ce rapport de recherche fournit des informations sur le «marché mondial des logiciels de gestion des installations . » Ce rapport résume les résultats de l’évaluation réalisée par The Insight Partners dans le domaine de la plateforme de gestion des bénéfices dans une perspective globale. Le rapport fournit une analyse du marché des logiciels de gestion des installations des avantages par déploiement, application et géographie.

Le rapport de recherche se concentre sur les tendances actuelles du marché des logiciels de gestion des installations, les opportunités, le potentiel futur du marché et la concurrence dans la plate-forme de gestion des avantages en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud. L’étude fournit également des informations sur le marché et une analyse de la plateforme de gestion des avantages, mettant en évidence les tendances technologiques du marché, le taux d’adoption, la dynamique de l’industrie et l’analyse concurrentielle des principaux acteurs de l’industrie.

Un logiciel de gestion des installations aide une organisation à gérer l’ensemble des travaux de réparation et de maintenance via un panneau Web. Le logiciel est conçu pour aider les entreprises à économiser du temps et de l’argent et à gérer les locaux du bâtiment de manière efficace et efficiente. La solution permet d’assurer la productivité, la sécurité, le confort et la commodité, ainsi que des opérations rentables grâce à l’intégration transparente de toutes les fonctionnalités en temps réel.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

L’adoption croissante de l’IoT et de l’IA dans les solutions de gestion des installations stimule la croissance du marché des logiciels de gestion des installations. Cependant, le manque de sensibilisation des gestionnaires et de normalisation peut freiner la croissance du marché des logiciels de gestion des installations. En outre, la tendance croissante à l’externalisation des opérations de gestion des installations devrait créer des opportunités de marché pour le marché des logiciels de gestion des installations au cours de la période de prévision.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport sur le marché des logiciels de gestion des installations:

Accruent

Technologies de la chaussée

Société IBM

Logiciel IRM

Logiciel OfficeSpace

Oracle Corporation

Prévoir de

SAP SE

Puits spatial

Trimble

Segmentation du marché des logiciels de gestion des installations par région / pays: Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique centrale et du Sud

SEGMENTATION DU MARCHÉ

Le marché mondial des logiciels de gestion des installations est segmenté en fonction du type de déploiement et de la taille de l’entreprise. Sur la base du déploiement, le marché des logiciels de gestion des installations est segmenté en : basé sur le cloud et sur site. Sur la base de la taille de l’entreprise, le marché des logiciels de gestion des installations est segmenté en : PME et grandes entreprises.

Principaux points saillants du rapport :

Évaluation globale du marché parent

Évolution des aspects significatifs du marché

Enquête à l’échelle de l’industrie sur les segments de marché

Évaluation de la valeur et du volume du marché au cours des années passées, présentes et prévues

Évaluation de la part de marché

Approches tactiques des leaders du marché

Des stratégies lucratives pour aider les entreprises à renforcer leur position sur le marché

