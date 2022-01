Marché mondial des logiciels de gestion des affaires juridiques par entreprises: App4Legal, Beveron Technologies, Legal Files Software, Inc., Legal Suite, LEGAL TRACK, Lex Mantra

Le marché des logiciels de gestion des affaires juridiques était évalué à 776,14 millions de dollars US en 2020 et devrait atteindre 1911,24 millions de dollars US d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 12,4 % entre 2021 et 2028.

La croissance du marché des logiciels de gestion des affaires juridiques est attribuée à l’augmentation des initiatives gouvernementales visant à promouvoir l’adoption de la technologie dans tous les secteurs. Les gouvernements du monde entier ont pris diverses initiatives pour optimiser l’utilisation des technologies afin d’en tirer profit. Au fil des ans, le secteur juridique est passé des systèmes de gestion de cas traditionnels à la gestion numérique avancée des cas. Par exemple, l’adoption de la technologie par le secteur juridique à travers l’Europe est réglementée par l’Association européenne des technologies juridiques (ELTA), qui est un organe directeur distinct. L’association a encouragé l’adoption de diverses solutions numériques, y compris des solutions de gestion de cas et des solutions de recherche juridique, dans les cabinets juridiques de la région. Le California State Bar Council a adopté la technologie juridique pour offrir des services à travers le pays. De même, les pays du Moyen-Orient ont connu une forte adoption de la technologie dans le secteur juridique grâce aux initiatives entreprises par Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président des Émirats arabes unis, Premier ministre de Dubaï et souverain de Dubaï.

Marché des logiciels de gestion des affaires juridiques – Profils des entreprises

App4Legal

Beveron Technologies

Legal Files Software, Inc.

Legal Suite

LEGAL TRACK

Lex Mantra

Proind

Themis Solutions Inc. (Clio)

Thomson Reuters

Zelican Infotech Private Limited Brainlab

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des logiciels de gestion des affaires juridiques

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur les procédures judiciaires à travers le monde. Sans solution immédiate en vue à la récession économique, les cabinets d’avocats sont confrontés à d’immenses défis. Bien que la plupart des industries, y compris les restaurants, les divertissements et les voyages, aient été ravagées, les cabinets d’avocats se battent également pour continuer à servir leurs clients tout en évitant les pertes financières. Pour continuer à gérer leurs entreprises et à représenter leurs clients sans tracas, les cabinets d’avocats optent pour des outils dotés de technologies et de techniques de pointe. Ainsi, l’augmentation de l’adoption de la technologie dans l’industrie juridique contribue à la croissance du marché des logiciels de gestion des affaires juridiques pendant la pandémie.

Régions lucratives sur le marché des logiciels de gestion des affaires juridiques

Les acteurs opérant sur le marché des logiciels de gestion de dossiers juridiques se concentrent principalement sur le développement de produits avancés et efficaces.

En 2021, Legal Files Software, Inc. a mis en œuvre son logiciel de gestion des affaires juridiques et des affaires pour le bureau du procureur du comté de Cayuga, dans le cadre de l’exécution de son contrat avec le comté.

En 2021, MyCase a participé à l’événement ABA TECHSHOW 2021. La société a présenté certaines de ses dernières mises à jour, y compris l’édition de documents dans l’application et le développement de chat interne intégré, pour permettre une communication facile entre les collègues du cabinet d’avocats.

Le marché des logiciels de gestion des affaires juridiques a été segmenté comme suit :

Marché des logiciels de gestion des affaires juridiques – par déploiement

Cloud sur

site

Marché des logiciels de gestion des affaires juridiques – par utilisateur final

Petite et moyenne entreprise

Grande entreprise

Marché des logiciels de gestion des affaires juridiques – par géographie

Amérique du Nord États-

Unis

Canada

Mexique

Europe

Allemagne

France

Italie Royaume-

Uni

Russie

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique (APAC)

Australie

Chine

Inde

Japon

Corée du Sud

Reste de l’APAC

Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Afrique du Sud

Reste de la MEA

Amérique du Sud (SAM)

Brésil

Argentine

Reste de SAM

