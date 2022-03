Marché mondial des logiciels de gestion des accréditations 2021 par entreprises: Armature, Compwalk, Creatrix Campus, Dossier Solutions, Liaison International, Openwater, Qualtrax, Softtech Health, LLC

Le marché des logiciels de gestion des accréditations était évalué à 98,79 millions de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 252,64 milliards de dollars américains d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 13,1 % au cours de la période de prévision.

L’accréditation est une procédure d’évaluation continue pour s’assurer que les entreprises ou les organisations sont techniquement compétentes, disposent des ressources appropriées, se conforment aux normes requises et sont capables de soutenir les marchés respectifs pendant une durée plus longue. L’environnement, la fabrication, la santé et le bien-être, le commerce et la finance, l’agriculture et l’alimentation, l’éducation, l’aérospatiale et la défense et les laboratoires sont parmi les principaux domaines où les logiciels de gestion des accréditations sont utilisés. Les logiciels de gestion des accréditations permettent également l’intégration facile d’un système entièrement personnalisable et système complet de gestion des informations d’accréditation dans le système existant de l’utilisateur. Des entreprises telles que Ceatrix Campus proposent un logiciel de gestion des accréditations pour répondre aux exigences des écoles dentaires, médicales et infirmières.

Les entreprises présentées sur le marché des logiciels de gestion des accréditations sont les suivantes:

Armature

Compwalk

Campus Créatrice

Dossier Solutions

Liaison International

Le large

Qualtrax

Softtech Santé, LLC

Spol

ruche

L’Amérique du Nord a dominé le marché des logiciels de gestion des accréditations en 2019, suivie de l’Europe. La région compte de nombreuses associations d’édition accr développées pour les instituts d’éducation, les fiducies caritatives, les organisations à but non lucratif, etc. Les États-Unis sont connus pour apporter des développements continus dans les technologies et adopter les offres de haute technologie, telles que les logiciels avancés pour soutenir les activités commerciales. En Asie-Pacifique, un soutien gouvernemental favorable à la promotion du secteur manufacturier dans les économies émergentes telles que la Chine et l’Inde accélérerait encore l’adoption d’un logiciel de gestion des accréditations.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des logiciels de gestion des accréditations

L’épidémie de COVID-19, qui a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019, s’est propagée à un rythme rapide dans le monde entier. Les fermetures d’usines mondiales, les interdictions de voyager et les fermetures de frontières, pour combattre et contenir l’épidémie, ont eu un impact sur toutes les industries et économies du monde. Pour contrôler la propagation du virus dans le monde, les gouvernements de différents pays ont mis en œuvre plusieurs mesures pour promouvoir la distanciation sociale. Dans le cadre de ces mesures, des fermetures ont été imposées, englobant des écoles, des universités, des collèges, des entreprises et des usines. Cette étape a perturbé le secteur de l’éducation et différentes activités commerciales. En fait, l’accréditation est très importante dans tous les secteurs. Cependant, les fermetures d’universités conduiraient à une moindre utilisation des logiciels de gestion d’accréditation, qui sont utilisés pour gérer des activités telles que la gestion du corps professoral et la gestion des étudiants.

Sur le marché des logiciels de gestion des accréditations, les entreprises adoptent principalement la stratégie des initiatives de marché pour étendre leur présence dans le monde en répondant à la demande croissante pour leurs offres. On observe que cette stratégie est principalement mise en œuvre sur le marché en Amérique du Nord. Voici quelques-unes des initiatives récentes sur le marché des logiciels de gestion des accréditations :

2020 :

SPOL a formé une alliance stratégique avec la Society forCollege and University Planning, combinant les programmes et l’expertise de SCUP en planification intégrée avec les ressources technologiques de SPOL. Les sociétés ont uni leurs forces pour fournir des services et des logiciels conçus pour aider les institutions à recentrer leurs efforts de planification intégrée et à renforcer leurs structures de base.

2020 :

Watermark a annoncé un nouveau partenariat avec eWorks pour mieux aider les établissements d’enseignement supérieur australiens à simplifier les processus de rétroaction des étudiants et à mettre des données précieuses entre les mains des parties prenantes.

2019 :

Liaison International s’associe au GlobalEngineering Deans Council (GEDC). Devenir membre de la GEDC permettrait à Liaison d’améliorer l’avenir de l’expérience des étudiants diplômés en génie et de la profession d’ingénieur dans son ensemble.

Segmentation du marché

Marché des logiciels de gestion des accréditations – Par type de déploiement

Cloud

sur site

Marché des logiciels de gestion des accréditations – Par taille d’entreprise

PME

Grandes Entreprises

Marché des logiciels de gestion des accréditations – Par région

Amérique du Nord États-

Unis

Canada

Mexique

Europe

France

Allemagne

Italie Royaume-

Uni

Russie

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Corée du Sud

Japon

Australie

Reste de l’APAC

Moyen-Orient et Afrique Afrique

du Sud

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Reste de la MEA

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de la SAM

