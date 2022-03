Marché mondial des logiciels de dénonciation 2022 Tendances clés, croissance, part, taille, analyse et prévisions jusqu’en 2028

Ce rapport de recherche fournit des informations sur le « marché mondial des logiciels de dénonciation des avantages . » Ce rapport résume les résultats de l’évaluation réalisée par The Insight Partners dans le domaine de la plateforme de gestion des bénéfices dans une perspective globale. Le rapport fournit une analyse du marché des logiciels de dénonciation des avantages par déploiement, application et géographie.

Le rapport de recherche se concentre sur les tendances actuelles du marché des logiciels de dénonciation, les opportunités, le potentiel futur du marché et la concurrence dans la plate-forme de gestion des avantages en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud. L’étude fournit également des informations sur le marché et une analyse de la plateforme de gestion des avantages, mettant en évidence les tendances technologiques du marché, le taux d’adoption, la dynamique de l’industrie et l’analyse concurrentielle des principaux acteurs de l’industrie.

La popularité croissante des logiciels de dénonciation multilingues est attribuée à la croissance du marché. Les entreprises impliquées sur le marché se concentrent sur le déploiement de programmes de politique de dénonciation et sur leur introduction dans différents pays. De plus, les gouvernements et les grandes entreprises doivent servir les utilisateurs multilingues dans leurs pays. Les organisations veulent des conversations courageuses avec les employés et reçoivent le rapport d’inconduite, le cas échéant, pour aider les employés à se sentir à l’aise. Il est évident que les employés font un rapport sur la dénonciation dans leur langue maternelle ; mais selon l’Association of Certified Fraud Examiners, pour les multinationales, la langue par défaut est l’anglais.Un logiciel de dénonciation aide à localiser la langue et encourage les conversations courageuses entre les employés. Communiquer dans la langue maternelle encourage les employés à signaler les problèmes, en identifiant les angles morts existants de l’organisation. Ainsi, les logiciels multilingues de dénonciation entraînent une augmentation des signalements d’inconduite et de fraude. Par ailleurs, les lanceurs d’alerte identifient environ 40 % des cas de fraude, contre seulement 15 % découverts par l’audit interne. Par conséquent, il est devenu crucial de disposer d’un logiciel de dénonciation localisé pour toute organisation comprenant des employés multilingues.

Les acteurs opérant sur le marché des logiciels de lancement d’alerte se concentrent principalement sur le développement de produits avancés et efficaces.

En 2020, EQS Group AG a collaboré avec KPMG dans le domaine des systèmes de dénonciation pour offrir une solution de conformité intégrée.

En 2020, The Vault Platform Ltd. a rejoint le marché des services aux émetteurs de la Bourse de Londres pour aider les entreprises publiques à développer et à maintenir une culture de pratique de l’éthique et de l’intégrité.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport sur le marché des logiciels de dénonciation :

Business Keeper SA

Système de dénonciation Canary

Convergent

Deloitte

Éthicontrol

ÉthiqueGlobal, LLC

Got Ethics A/S

Bonjour l’éthique (ILLIX USA LLC)

NAVEX Global, Inc.

Whispli inc.

Marché des logiciels de dénonciation segmenté par région/pays : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique centrale et du Sud

Marché des logiciels de dénonciation

Initiatives importantes de plusieurs entreprises et régulateurs de premier plan

La dénonciation encourage les organisations à fournir une combinaison de différents canaux de signalement pour améliorer l’accès aux signaleurs potentiels d’une manière qui répond à leurs besoins individuels. Il existe un consensus croissant sur le fait que les systèmes de signalement numériques, tels que les logiciels de dénonciation, offrent plus d’avantages. Par conséquent, les acteurs du marché prennent d’importantes initiatives de développement technologique et mettent en œuvre des stratégies de croissance organique et inorganique pour maintenir un avantage concurrentiel et stimuler la croissance des revenus. Par exemple, en septembre 2019, Convercent s’est associé à StoneTurn ; la relation est conçue pour fournir aux organisations une valeur accrue en combinant une technologie de pointe avec une expertise de conseil pour résoudre les défis les plus difficiles en matière d’éthique et de conformité des entreprises.

De même, en décembre 2019, NAVEX Global a annoncé l’acquisition de WhistleB, un fournisseur innovant de solutions d’alerte basé à Stockholm, en Suède. L’acquisition visait à renforcer la présence de NAVEX Global en Europe et la capacité d’accélérer la croissance internationale, alors que la demande de solutions de conformité automatisées est en augmentation à travers le monde. En outre, la prolifération des exigences réglementaires, y compris la directive européenne sur la protection des dénonciateurs, le RGPD et les normes émergentes, telles que la gestion du système de dénonciation ISO 37002, contribuera à la demande croissante de logiciels de dénonciation dans les années à venir. Ainsi, d’importantes initiatives de développement technologique prises par les principaux acteurs du marché devraient offrir des opportunités de croissance au marché des logiciels de dénonciation au cours de la période de prévision.

