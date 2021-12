Marché mondial des logiciels d’agriculture de précision Développement de nouveaux produits pour stimuler la demande par les acteurs dominés Granular, Inc., TOPCON CORPORATION, Farmers Edge Inc, DICKEY-john., Conservis, Ag Leader Technology., Raven Industries, Inc.,

Le rapport d’étude de marché Logiciel d’agriculture de précision donne une analyse du marché en tenant compte de la structure du marché ainsi que des prévisions des différents segments et sous-segments de l’industrie. Peu d’aspects sont pris en compte lors de la formulation de ce rapport sur le marché mondial et incluent le type de marché, la taille de l’organisation, la disponibilité sur site, le type d’organisation des utilisateurs finaux et la disponibilité dans des zones telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie. Pacifique et Moyen-Orient et Afrique. Le document explique les études de marché basées sur le niveau régional, local ainsi que mondial. Cette analyse du marché mondial des logiciels d’agriculture de précision rassemble clairement un vaste marché.

étude compilée avec plus de 100 pages, liste de tableaux et figures, profilage de plus de 10 entreprises. Demandez un échantillon @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-precision-farming-software-market

Perspective inclusive : marché mondial des logiciels d’agriculture de précision

Le marché des logiciels d’agriculture de précision devrait enregistrer un TCAC sain de 15,01 % au cours de la période de prévision 2019-2026. L’agriculture de précision est un mot décrivant une notion qui intègre l’agriculture traditionnelle aux avancées technologiques. La technologie est utilisée pour mesurer et identifier des variables telles que la température du sol, l’humidité, les modèles climatiques, le développement, etc.

Les acteurs clés bien établis sur le marché sont :

Grownetics, Inc.,

Auroras s.r.l.,

Granulaire, Inc.,

CORPORATION TOPCON,

Farmers Edge Inc,

DICKEY-Jean.,

compagnon

Technologie Ag Leader.,

Raven Industries, Inc.,

Reed Business Information Ltd,

Structure unique du rapport : marché mondial des logiciels d’agriculture de précision

Par modèle de livraison (local/basé sur le Web, basé sur le cloud),

Technologie (technologies de système de guidage, système de télédétection et de contrôle, technologie à taux variable),

Application (surveillance du rendement, cartographie des champs, dépistage des cultures, suivi et prévisions météorologiques, gestion de l’irrigation, gestion des stocks, gestion de la main-d’œuvre agricole, gestion financière, autres)

Fournisseur de services (intégrateurs système, fournisseurs de services gérés, maintenance, mise à niveau logicielle, fournisseurs de services de support),

Pour comprendre la dynamique du marché des logiciels d’agriculture de précision dans le monde principalement, le marché mondial des logiciels d’agriculture de précision est analysé dans les principales régions du monde.

Amérique du Nord : États-Unis, Canada et Mexique.

Amérique du Sud et centrale : Argentine, Chili et Brésil.

Moyen-Orient et Afrique : Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Turquie, Égypte et Afrique du Sud.

Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Espagne et Russie.

Asie-Pacifique : Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Singapour et Australie.

Facteurs de croissance rapide des entreprises

De plus, le marché se développe à un rythme rapide et le rapport nous montre qu’il y a quelques facteurs clés derrière cela. Le facteur le plus important qui aide le marché à croître plus rapidement que d’habitude est la rude concurrence.

Principaux concurrents de l’industrie : marché mondial des logiciels d’agriculture de précision Grownetics, Inc., Auroras srl, Granular, Inc., TOPCON CORPORATION, The Climate Corporation, Farmers Edge Inc, DICKEY-john., Conservis, Ag Leader Technology., Raven Industries, Inc. , Iteris, Inc., Reed Business Information Ltd, AgJunction, Trimble Inc., Deere & Company., Mothive, CropX inc., Ceres Imaging, Inc, GAMAYA, AgriData Incorporated., AgEagle Aerial Systems Inc., Aker Solutions, entre autres .

Quels sont les principaux moteurs de croissance du marché ?

L’exigence croissante de gestion des données en temps réel via le cloud computing stimule la croissance du marché

Le soutien du gouvernement à la mise en œuvre des méthodes agricoles actuelles propulse la croissance du marché

La mise en place d’avantages de propriété intellectuelle sur les innovations agricoles stimule la croissance du marché

La combinaison de l’expertise mobile avec les méthodes agricoles contribue à la croissance du marché

L’augmentation des dépenses en logiciels agricoles pour maintenir la productivité agricole est un autre facteur stimulant la croissance du marché

Parcourez plus d’informations sur le rapport d’étude de marché des logiciels d’agriculture de précision activé avec les tableaux et les chiffres respectifs @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-precision-farming-software-market

Développements clés sur le marché : marché mondial des logiciels d’agriculture de précision

En avril 2019, la filiale de Bayer, Climate Corporation (Climate) et le leader de la fabrication de technologies d’irrigation, Lindsay Corporation, ont annoncé un accord de plate-forme qui créera le lien de données bidirectionnel entre Climate Field View de Climate Corporation et la plate-forme Field NET de Lindsay. La collaboration permettra aux clients communs tels que les encadreurs de décider rapidement et judicieusement des techniques d’irrigation et de gestion agricole avec plus d’informations et de précision.

En décembre 2018, Raven Industries a annoncé avoir acheté tous les actifs d’AgSync, Inc. . L’achat pourrait bien se coordonner avec la division Applied Technology de l’entreprise, un important fournisseur de technologie dans le secteur de l’agriculture de précision, et améliorer son système Slingshot en fournissant une solution logistique fluide pour les distributeurs agricoles, les applicateurs spécialisés et les fermes de l’entreprise. Cet achat offrira des avantages importants aux consommateurs, principalement pour les fournisseurs agricoles et les applicateurs spécialisés.

Cependant, le coût élevé des produits des logiciels d’agriculture de précision est l’un des facteurs clés qui devraient limiter la croissance du marché mondial des logiciels d’agriculture de précision au cours de la période de prévision.

Table des matières:

Partie 01 : résumé exécutif

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Méthodologie de la recherche

Partie 04: Paysage du marché des logiciels d’agriculture de précision

Partie 05 : Dimensionnement du marché

Plus…….TOC….. ..Continuer

Sur la base de la géographie, le rapport sur le marché mondial des logiciels d’agriculture de précision couvre les points de données de 28 pays dans plusieurs zones géographiques, à savoir

Personnalisation du rapport : le rapport sur le marché mondial des logiciels d’agriculture de précision peut être personnalisé pour répondre aux exigences du client. Veuillez vous connecter avec nous ( sopan.gedam@databridgemarketresearch.com ), nous veillerons à ce que vous obteniez un rapport adapté à vos besoins.

Questions clés répondues dans ce rapport

Quelle sera la taille du marché en 2026 et quel sera le taux de croissance

Quelles sont les principales tendances du marché ?

Qu’est-ce qui anime le marché Logiciel d’agriculture de précision?

Quels sont les défis de la croissance du marché?

Qui sont les principaux fournisseurs de l’espace Market ?

Quelles sont les principales tendances du marché ayant un impact sur la croissance du marché des logiciels d’agriculture de précision ?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse des cinq forces du marché Logiciel d’agriculture de précision ?

Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs sur le marché Logiciel d’agriculture de précision?

Obtenir des détails détaillés sur les facteurs influençant les parts de marché des Amériques, de l’APAC et de l’EMEA ?

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience et des approches intégrées sans précédent. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités de marché et à fournir des informations efficaces pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Contact:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong-Kong : +852 8192 7475

Corporatesales@databridgemarketresearch.com