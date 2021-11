Marché mondial des kits de test de coronavirus : perspective de l’industrie, analyse d’impact COVID-19, taille, part, croissance, segment, tendances et prévisions, 2028 | SolGent Co. Ltd Curetis KURBO INDUSTRIES LTD Mologic Thermo Fisher Scientific Inc Mylab Discovery Solutions Pvt

Le document d’étude de marché mondial Kits de test de coronavirus a été préparé avec la collecte et l’évaluation systématiques d’informations sur le marché pour cette industrie, qui sont présentées sous une forme qui explique divers faits et chiffres à l’entreprise. Un rapport d’activité aussi fiable permet de gagner un temps précieux et ajoute de la crédibilité au travail effectué pour développer l’activité. Cet excellent rapport a été planifié avec un engagement et une transparence totale dans la recherche et l’analyse. Grâce aux informations systématiques de ce rapport, les entreprises peuvent prendre des décisions en toute confiance concernant les stratégies de production et de commercialisation.

DBMR analyse le marché des kits de test de coronavirus pour atteindre un taux de croissance de 19,30 % au cours de la période de prévision susmentionnée. Le marché des kits de virus Corona est en forte croissance en raison de la récente épidémie, car les cas augmentent rapidement, de sorte que le besoin du marché des kits de test de coronavirus augmente également.

Analyse d’impact COVID-19 :

Le rapport cherche à suivre l’évolution des voies de croissance du marché et à publier une crise médicale dans une section exclusive publiant une analyse de l’impact de COVID-19 sur le marché. La nouvelle analyse de la pandémie de COVID-19 fournit une évaluation claire de l’impact sur le marché et de la volatilité attendue du marché au cours de la période de prévision. Divers facteurs pouvant affecter la dynamique générale du marché au cours de la période de prévision (2021-2028), y compris les tendances actuelles, les opportunités de croissance, les facteurs limitatifs, etc., sont discutés en détail dans cette étude de marché.

Portée du rapport

par type de test (tests moléculaires et tests sérologiques)

par type d’échantillon (test sur écouvillon, aspiration nasale, aspiration trachéale, test sanguin et test d’expectoration)

Par utilisateur final (hôpitaux, tests au point de service, laboratoires de référence et soins à domicile)

Régions géographiques : Pays d’Amérique du Nord (États-Unis, Canada), Amérique du Sud, Pays d’Asie (Chine, Japon, Inde, Corée), Pays d’Europe (Allemagne) , Royaume-Uni, France, Italie), Autre pays (Moyen-Orient, Afrique, CCG)

Acteurs clés :

QIAGEN

Hoffmann-La Roche Ltd

Seegene Inc

SolGent Co. Ltd

Curetis

KURBO INDUSTRIES LTD

Mologic

Thermo Fisher Scientific Inc

Mylab Discovery Solutions Pvt. Ltd

Abbott

Getein Biotech, Inc

Biomaxima

CTK Biotech, Inc

NeuMoDx

CDC

BGI Genomics Co.Ltd

Luminex Corporation

com

PerkinElmer Inc

Mesa Biotech, Inc

Portée du marché mondial des kits de test de coronavirus et taille du marché

Le marché des kits de test de coronavirus est segmenté en fonction du type de test, du type d’échantillon et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance maigres dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des applications de marché de base.

Sur la base du type de test, le marché des kits de test de coronavirus est segmenté en tests moléculaires et tests sérologiques.

Sur la base du type d’échantillon, le marché des kits de test de coronavirus est segmenté en test sur écouvillon, aspiration nasale, aspiration trachéale, test sanguin et test d’expectoration.

Basé sur l’utilisateur final, le marché des kits de test de coronavirus est segmenté en hôpitaux, tests au point de service, laboratoires de référence et soins à domicile.