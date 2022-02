Marché mondial des kits de test alimentaire Prévisions de l’industrie 2022 avec tendances, taille, part, statistiques, stratégies de concurrence, application, région et analyse 2028 Marché 2022

L’étude de marché exceptionnelle sur les kits de test alimentaire est une merveilleuse fenêtre sur l’industrie, expliquant les définitions, les classifications, les applications, les interactions et les tendances du marché. Le rapport de marché identifie et analyse également les tendances émergentes, ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités. Les fluctuations de la valeur du TCAC du marché sont mises en évidence dans le rapport pour la période de prévision 2022-2029. L’année de base du rapport pour les calculs est 2021, tandis que l’année historique est 2022. Le rapport montrera comment le marché des kits de test alimentaire se comportera au cours des années de prévision en fournissant des informations sur plusieurs informations sur le marché.

Le marché mondial des kits de test alimentaire croît à un taux de croissance de 8,02 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. L’augmentation des maladies d’origine alimentaire et la croissance de la falsification des aliments ont accru l’inquiétude pour la sécurité des produits alimentaires, alimentant ainsi la demande de tests alimentaires. marché des kits dans la période de prévision 2020-2027.

Les principaux acteurs du marché des kits de test alimentaire couverts par le marché sont:

Thermo Fisher Scientific, Food Hygiene and Health Laboratory, Genetic ID NA Inc., Intertek Group plc., Microbac Laboratories Inc., Mrieux NutriSciences Corporation, Neogen Corporation, Qiagen N., Romer Labs Inc., SGS S., AsureQuality Ltd, ALS Limited, 3M, Bio-Rad Laboratories, Eurofins Scientific, Agilent Technologies, bioMérieux India Private Limited, PerkinElmer Inc., QIAGEN, EnviroLogix, NEOGEN CORPORATION, Bureau Veritas S., IFP Institut Fur Produktqualität, Romer Labs et Millipore Sigma

Sur la base de la technologie, le marché mondial des kits de test alimentaire est classé en PCR, immunoessai et substrat enzymatique.

Sur la base des cibles testées, le marché mondial des kits de test alimentaire est segmenté en agents pathogènes, espèces de viande, OGM, allergènes, mycotoxines et autres. Le segment Autres comprend les pesticides et autres résidus dans les aliments.

Sur la base d’un échantillon, le marché mondial des kits de test alimentaire est segmenté en viande, volaille et fruits de mer, produits laitiers, aliments emballés, fruits et légumes, céréales, grains et légumineuses, noix, graines et épices et autres. Les autres segments comprennent les compléments alimentaires et les additifs alimentaires.

Kits de confinement et d’analyse alimentaire Table des matières

L’aperçu du rapport contient les objectifs et la portée de l’étude, ainsi que les points saillants des principales catégories de marché et des concurrents de l’étude. Il contient également les années prises en compte pour l’étude de marché sur les kits de test alimentaire.

Il couvre les tendances de l’industrie, avec un accent particulier sur les cas d’utilisation du marché et les principales tendances du marché, la taille du marché par région et la taille du marché mondial. Il comprend également la part de marché régionale et les taux de croissance des kits de test alimentaire.

Acteurs clés : le rapport se concentre sur les fusions et acquisitions, les expansions, l’analyse des acteurs clés, les dates de création de l’entreprise, les zones desservies, la base de fabrication et les revenus des acteurs clés.

Répartition des produits et des applications : cette section décompose la taille du marché par produit et application.

Analyse régionale: la taille du marché par produit et application, les acteurs clés et les prévisions du marché des kits de test alimentaire sont tous pris en compte dans les analyses régionales et nationales de ce rapport.

Profils des joueurs internationaux : dans cette section, les joueurs sont évalués en fonction de leur marge brute, de leurs prix, de leurs ventes, de leurs revenus, de leurs activités, de leurs produits et d’autres informations sur l’entreprise.

Dynamique du marché des kits de test alimentaire: Le rapport couvre l’analyse de la chaîne d’approvisionnement, l’analyse du marketing régional, les défis, les opportunités et les moteurs.

Principaux résultats de l’étude de recherche : Annexe : Il contient des informations sur la recherche et la méthodologie utilisée, la méthodologie de recherche, les sources de données, les auteurs de l’étude et une clause de non-responsabilité.

