marché mondial des implants dentaires unitaires et des bridges dentaires Analyse de la croissance, tendances à venir, état de la R&D avec les chiffres actuels et futurs de l’industrie Rapport de recherche 2028

Ce rapport de recherche marché mondial des implants dentaires unitaires et des bridges dentaires propose une analyse de divers éléments chargés de changer la scène du marché, d’augmenter les chances futures et l’assurance des acteurs moteurs qui peuvent influencer le marché à une échelle sectorielle. L’analyse du marché pour le marché mondial avec examen géographique à l’échelle mondiale et territoriale est également incluse dans ce rapport marché mondial des implants dentaires unitaires et des bridges dentaires. Les profils d’entreprise des principaux concurrents ainsi que leurs activités stratégiques et leurs parts de marché, l’examen des variables macro et microéconomiques qui influencent le marché mondial selon l’analyse régionale sont également inclus dans ce rapport.

Ce rapport de recherche marché mondial des implants dentaires unitaires et des bridges dentaires offre une vue d’ensemble du marché et l’exploration des éléments du marché, y compris les moteurs de développement, les limites, les difficultés et les opportunités potentielles pour le marché. Les données brutes recueillies auprès de plusieurs sources ont été traitées à l’aide de divers outils et techniques mathématiques et analytiques.

Marché mondial des implants monodentaires et des bridges dentaires, par produit (implants monodentaires, bridges dentaires), matériau (PFM, toutes céramiques et alliages métalliques), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

Analyse de marché:

Le marché mondial des implants dentaires unitaires et des bridges dentaires devrait atteindre 8173,48 millions USD d’ici 2026, contre 4 375,41 millions USD en 2018, avec un TCAC de 7,19 %. Le rapport contient des données de l’année historique de 2017 et de l’année de base de 2018. Cette augmentation saine de la valeur marchande peut être attribuée à une meilleure esthétique et à moins de tracas liés à l’adoption d’implants dentaires unitaires sur le marché.

Analyse concurrentielle : marché mondial des implants dentaires unitaires et des bridges dentaires

Le marché mondial des implants dentaires unitaires et des bridges dentaires est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché des implants dentaires unitaires et des bridges dentaires pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Concurrents clés du marché : marché mondial des implants dentaires unitaires et des bridges dentaires

Parmi les principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché des implants dentaires unitaires et des bridges dentaires figurent 3M, Institut Straumann AG, Nobel Biocare Services AG, Danaher, Ivoclar Vivadent AG, TBR Implants Group, Dentsply Sirona, AVINENT Implant System, CAMLOG, Zimmer Biomet, DENTAURUM GmbH & Co. KG, Ultradent Products, Inc., Mitsui Chemicals, Inc., Dental Wings Inc. Bicon, LLC et OSSTEM IMPLANT.CO., LTD., Anthogyr SAS, Align Technology Inc, Dr. Cynthia N. Elderkin, AAP Implantate AG entre autres.

Définition du marché : marché mondial des implants dentaires unitaires et des bridges dentaires

Un implant dentaire unique est une technique permettant de restaurer une dent manquante, tandis que l’implant dentaire est une dent artificielle qui est fixée dans l’os de la mâchoire pour remplacer la dent manquante. Les implants dentaires sont fabriqués soit en titane, soit en zirconium. Parmi ces deux variétés d’implants, les implants en titane contribuent à la plus grande part du marché.

Selon le US Census Board, les personnes âgées de plus de 65 ans représentaient environ 13 % de la population totale des États-Unis en 2009 et ce chiffre devrait atteindre environ 20 % d’ici 2030. En outre, le pourcentage de la population mondiale au-dessus de la l’âge de 65 ans devrait doubler, passant de 7 % en 2000 à 16 % en 2050.

Facteurs de marché:

Le vieillissement de la population du baby-boom dans le monde devrait stimuler le marché.

L’incidence croissante des caries dentaires et d’autres maladies parodontales devrait également stimuler la croissance du marché.

Contraintes du marché :

Le prix élevé des implants dentaires unitaires devrait freiner la croissance du marché

Difficulté à maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire et risque de perte de dents, ce qui devrait freiner la croissance du marché

Segmentation : Marché mondial des implants dentaires unitaires et des bridges dentaires

Par produit Implants unitaires Ponts dentaires Ponts à 3 éléments Ponts à 4 éléments ponts du Maryland Ponts cantilever Ponts partiels

Par matériau Porcelaine fusionnée au métal (PFM) Tout Céramique Les alliages de métaux



Développements clés sur le marché :

En octobre 2018, Straumann a annoncé le lancement de plusieurs nouveaux produits, dont un nouvel implant en céramique en deux parties et un système de mini-implants lors de la 27e réunion scientifique annuelle de l’Association européenne pour l’ostéointégration à Vienne. remplacement, en particulier dans la zone esthétique.

Avril 2014, Zimmer Holdings, l’une des principales sociétés de fabrication dentaire, a signé un accord d’acquisition définitif avec Biomet, Inc. (États-Unis).

Raisons d’acheter ce rapport :

Perspectives actuelles et futures du marché mondial des implants dentaires unitaires et des bridges dentaires sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies utilisés par les principaux acteurs du marché

