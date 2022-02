Marché mondial des fruits en conserve – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2022-2029 | Nestlé, chb.gr. , Del Monte Food, Inc., Dole Food Company, Inc., The Kraft Heinz Company, RFG Foods

Le rapport sur le marché des fruits en conserve présente les profils des entreprises suivantes : – Nestlé, chb.gr. , Del Monte Food, Inc., Dole Food Company, Inc., The Kraft Heinz Company, RFG Foods. , Seneca Foods, Ayam Sarl. , Delicia Foods India Pvt. Ltd., Bösch Boden Spies, Shanghai Meilin Zhengguanghe Co., Ltd., Welch’s, Pinnacle Foods Inc., Bellisio Foods, Inc., HANOVER FOODS. , Tropicana Products, Inc., Linyi Kangfa Food and Beverage Co., Ltd. Landeck

Ce rapport étudie la situation et les prévisions du marché mondial des fruits en conserve, en indiquant les prix des produits par taille (valeur et volume), les revenus (1 million de dollars américains), le fabricant, le type, l’application et la région du marché mondial des fruits en conserve. Les rapports sur les matériaux, les applications et le marché géographique des fruits en conserve avec des prévisions mondiales jusqu’en 2029 sont des connaisseurs, avec des recherches approfondies axées sur les régions clés (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et Asie-Pacifique). fourni. Et des pays importants (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Corée du Sud, Chine).

Types de fruits (pêches, ananas, mandarines, poires, fraises, framboises et autres types de fruits), types (inorganiques et biologiques), morphologie (pelés, tranchés, hachés, etc.), utilisations (garnitures et vinaigrettes, salades, cuisson, etc.) Autres applications), utilisateurs finaux (20-40 ans, 40-50 ans et > 50 ans),

Segments de marché par région, cible de l’analyse régionale :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie, pays scandinaves, Espagne, Suisse, autre Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde, Asie du Sud-Est et autres APAC)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili, Colombie, autres pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Turquie, Nigéria, Afrique du Sud et autres AME)

table des matières –

Taille, situation et prévisions du marché mondial des fruits en conserve pour 2029

1 Aperçu du marché

2 Profil du fabricant

3 Ventes mondiales de fruits en conserve, revenus, part de marché, concurrence par fabricant

4 Analyse du marché mondial des fruits en conserve par région

Fruits en conserve nord-américains par 5 pays

6 conserves européennes de fruits par pays

7 pays Asie Pacifique fruits en conserve

8 Fruits en conserve sud-américains spécifiques à chaque pays

9 Fruits en conserve spécifiques au Moyen-Orient et à l’Afrique

10 segments du marché mondial des fruits en conserve par type

11 segments du marché mondial des fruits en conserve par application

12 Prévisions du marché des fruits en conserve

13 Canaux de vente, distributeurs, négociants, revendeurs

14 Résultats et conclusions de l’enquête

15 Annexe

