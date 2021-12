Marché mondial des formules d’alimentation entérale 2021 Perspectives mondiales, tendances et énormes opportunités commerciales 2021 à 2027 | Acteurs clés – Nutricia Advanced Medical Nutrition, Hormel Foods, Victus, Global Health Products, Medline Industries, Mead Johnson & Company, Medtrition, Nutritional Medicinals

Le marché des formules d’alimentation entérale devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché est en croissance avec un TCAC de 6,7% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 4 492,91 USD millions d’ici 2027 contre 2 694,65 millions USD en 2019. L’incidence croissante des maladies chroniques à travers le monde et les progrès technologiques dans les formules d’alimentation entérale sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision.

Marché mondial des formules d’alimentation entérale, par produit (formules standard et formules spécifiques à la maladie), application (oncologie, neurologie, soins intensifs, diabète, gastroentérologie et autres) Type d’alimentation par sonde (alimentation par sonde gastrique, alimentation par sonde nasogastrique, alimentation par sonde de gastrostomie et Alimentation par sonde duodénale ou jéjunale), stade (adulte et pédiatrique), utilisateur final (hôpitaux et établissements de soins de longue durée), pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Suisse, Pays-Bas, Belgique, Russie , Turquie, Pologne et reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines et reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Colombie, Chili et reste de l’Amérique du Sud, Afrique et reste du Moyen-Orient et Afrique) Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2027

Le marché des formules d'alimentation entérale est une méthode d'apprentissage avancée qui utilise des technologies électroniques pour accéder au programme éducatif en dehors de la salle de classe traditionnelle.

Enteral feeding formula market competitive landscape provides details by competitor. Details included are company overview, company financials, revenue generated, market potential, investment in research and development, new market initiatives, production sites and facilities, company strengths and weaknesses, product launch, product trials pipelines, product approvals, patents, product width and breath, application dominance, technology lifeline curve. The above data points provided are only related to the company’s focus related to enteral feeding formula market.

Enteral Feeding Formula Market Covers the Manufacturers:

The major players covered in the report are Nutricia Advanced Medical Nutrition, Hormel Foods Corporation, Victus, Inc., Global Health Products, Inc., Medline Industries, Inc, Mead Johnson & Company, LLC., Medtrition, Inc., Nutritional Medicinals, LLC, Real Food Blends, Nestlé Health Science, Meiji Holdings Co., Ltd., Fresenius Kabi Ltd (A subsidiary of Fresenius SE & Co. KGaA), B. Braun Melsungen AG, Abbott among other domestic and global players. DBMR analysts understand competitive strengths and provide competitive analysis for each competitor separately.

Enteral Feeding Formula Market Segment by Regions:

North America

U.S.

Canada

Europe

UK

France

Germany

Italy

Asia Pacific

China

Japan

India

Southeast Asia

Latin America

Brazil

Mexico

Middle East and Africa

GCC

Africa

Rest of Middle East and Africa

Likely, the report also focuses on global major manufacturers of the Enteral Feeding Formula market providing information such as company profiles, product picture, and specification, capacity, production, price, cost, revenue and contact information. The Global Enteral Feeding Formula market growth trends and marketing channels are analyzed. Finally, the feasibility of new investment projects is assessed and overall research conclusions offered.

