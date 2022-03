Marché mondial des filtres à eau segmenté par produit, principaux fabricants, tendances géographiques et prévisions jusqu’en

«L’ analyse du marché mondial des filtres à eau fournit un résumé de haut niveau de la classification, de la concurrence et des actions stratégiques prises ces dernières années. Pour un scénario mondial, le rapport sur le marché mondial des filtres à eau fournit des détails historiques, des prévisions futures et la taille du marché.

Le marché mondial des filtres à eau devrait afficher un TCAC de 6,57 % pour la période de prévision 2021-2028. En raison de l’augmentation de l’eau polluée dans les plans d’eau naturels, la demande de filtres à eau a considérablement augmenté au fil des ans. Actuellement, le marché mondial des filtres à eau représente une valeur marchande de 12,31 milliards USD et atteindra 20,48 milliards USD d’ici la fin de la période de prévision.

Joueurs clés

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des filtres à eau sont MANN+HUMMEL, Veolia, SUEZ, Pentair., Mitsubishi Chemical Corporation., EcoWater Systems LLC., ION EXCHANGE, Evoqua Water Technologies LLC, Eaton., COWAY CO., LTD., BRITA GmbH, AO Smith, Eureka Forbes., KENT RO Systems Ltd., BWT Holding GmbH, Panasonic Corporation, LG Electronics., Culligan, 3M et Eco Pure Waters (Thailand) Co., Ltd. parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Segmentation clé du marché :

Sur la base du type de support, le marché des filtres à eau est segmenté en filtre à support simple et double, filtration multimédia, cartouche de filtre et autres.

Le marché des filtres à eau, par type de technologie, est segmenté en purificateurs par gravité, purificateurs RO, purificateurs UV, filtre à sédiments, adoucisseur d’eau et autres.

Le marché des filtres à eau, basé sur l’application, est segmenté en stockage et non stockage.

Les magasins de détail, les ventes directes et en ligne sont les segments du marché des filtres à eau sur la base du canal de distribution.

Le marché des filtres à eau peut également être segmenté en fonction de l’utilisateur final en secteurs industriel, commercial, domestique et autres.

Grandes Régions :

Géographiquement, ce rapport est divisé en plusieurs régions clés, avec des ventes (MT), des revenus (millions USD), des parts de marché et un taux de croissance pour ces régions, couvrant

**Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

**Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie et Reste de l’Europe)

**Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et Australie)

** Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie et reste de l’Amérique du Sud)

** Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et Afrique)

