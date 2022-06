Marché mondial des filtres à air analysé par la croissance des entreprises, l’analyse de l’industrie et la dynamique du marché

Ce rapport est une solution ultime pour une prise de décision éclairée et une gestion supérieure des biens et services. Par conséquent, de nombreuses entreprises ont commencé à adopter une solution de rapport d’étude de marché. Ce rapport de marché vous aidera à coup sûr dans votre cheminement vers la croissance et le succès de votre entreprise. Il étudie les opportunités croissantes dans cette industrie et les facteurs d’influence connexes qui sont précieux pour les entreprises. Pour préparer ce rapport et le rendre d’excellente qualité, un bon mélange d’informations avancées sur l’industrie, de solutions pratiques, de solutions de talents et des dernières technologies est utilisé, ce qui présente une excellente expérience pour les lecteurs ou les utilisateurs finaux.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des filtres à air afficherait un TCAC de 5,30 % pour la période de prévision 2022-2029. Le nombre croissant de voitures particulières sur les routes, en particulier dans les économies en développement, l’attention accrue portée aux objectifs de durabilité environnementale à l’échelle mondiale, la croissance et l’expansion de l’industrie automobile, en particulier dans les économies en développement, et les normes et réglementations gouvernementales strictes en ce qui concerne les paramètres de contrôle du taux d’émission de pollution sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du marché des filtres à air. Par conséquent, la valeur de marché monterait en flèche jusqu’à 22,91 milliards de dollars d’ici 2029.

La croissance du niveau des investissements dans les activités de recherche et développement et l’exigence croissante du mécanisme de confort de la cabine favoriseront la croissance de la valeur marchande. La demande croissante de composants qui aident à maintenir le niveau d’hygiène, associée aux innovations technologiques croissantes dans les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC), créera également des opportunités de croissance lucratives pour le marché. La croissance de la familiarité des consommateurs avec l’effondrement de la masse de l’indice d’air ou de la qualité de l’air et l’acceptation et la familiarité croissantes pour la distribution d’air filtré favoriseront également la croissance du marché.

Principaux acteurs du marché :

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des filtres à air sont DENSO-Holding GmbH & Co. KG, MANN+HUMMEL, ANAND Group, Sogefi SpA, Donaldson Company, Inc., Ahlstrom-Munksjö, General Motors, Hengst SE, Cummins Filtration, Camfil, Freudenberg Filtration Technologies SE & Co. KG, Koch Filter, American Air Filter Company, Inc., DuPont, DAIKIN INDUSTRIES, Ltd., PURAFIL, INC., SPX CORPORATION., Absolent Air Care Group AB (publ), Lydall Gutsche GmbH & Co. KG et Fildex Filters Canada entre autres.

Segmentation clé du marché :

Le marché des filtres à air est segmenté en fonction du type, du média filtrant, de l’utilisation finale, de l’application, du type de véhicule et du type de marché. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour vous aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché des filtres à air est segmenté en efficacité moyenne, HEPA, faible efficacité, phase gazeuse, admission et cabine.

Sur la base des médias filtrants, le marché des filtres à air est divisé en cellulose d’admission et synthétique, particules d’habitacle et charbon actif.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché des filtres à air est fragmenté en automobile, commercial, résidentiel, pharmaceutique, semi-conducteur, F&B, hôpitaux, agriculture, fabricants d’électronique, élevage et autres.

Sur la base du type de marché, le marché des filtres à air est divisé en OE et après-vente.

Sur la base du type de véhicule, le marché des filtres à air est divisé en PC, LCV et HCV.

Sur la base de l’application, le marché des filtres à air est segmenté en HVAC, bag house, cleanroom et turbine à gaz.

Le marché mondial des filtres à air est en outre classé par région comme suit :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada), taille du marché, croissance annuelle Taille du marché, croissance annuelle et analyse des opportunités, prévisions futures et analyse des opportunités

Amérique latine (Brésil, Mexique, Argentine, reste du LATAM), taille du marché, croissance annuelle, prévisions futures et analyse des opportunités

Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Hongrie, BENELUX (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg), NORDIQUE (Norvège, Danemark, Suède, Finlande), Pologne, Russie, Reste de l’Europe), Taille du marché, Croissance annuelle, Futur prévisions et analyse des opportunités

Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Malaisie, Indonésie, Taïwan, Hong Kong, Australie, Nouvelle-Zélande, reste de l’Asie-Pacifique), taille du marché, croissance annuelle, prévisions futures et analyse des opportunités

Moyen-Orient et Afrique (Israël, CCG (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Bahreïn, Koweït, Qatar, Oman), Afrique du Nord, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique), taille du marché, croissance annuelle, prévisions futures et analyse des opportunités

