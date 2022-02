Marché mondial des étagères à chaussures 2022 | Inter IKEA Systems BV, Williams-Sonoma Inc., Godrej Industries Limited, Kartell PI, Ethan Allen Global

Le marché des étagères à chaussures devrait croître à un taux de croissance de 5,50% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. L’étude de marché Data Bridge analyse les facteurs responsables de la croissance du marché des étagères à chaussures. Cette augmentation de la valeur marchande des étagères à chaussures peut être attribuée à divers facteurs tels que l’accent accru des fabricants de produits sur les innovations de produits, la croissance et l’expansion de l’industrie de la chaussure, en particulier dans les économies en développement, la popularité croissante des plates-formes de commerce électronique, en particulier dans les économies en développement et l’augmentation du revenu personnel disponible. Cela signifie que la valeur marchande des étagères à chaussures, qui était de 2400 millions de dollars en 2020, s’élèverait à 3 683,24 millions de dollars d’ici 2028.

D’après le nom lui-même, il est clair que l’étagère à chaussures fait partie des meubles spécialement conçus pour stocker des chaussures. L’objectif principal des porte-chaussures est d’éviter l’encombrement des chaussures dans le couloir. Les étagères à chaussures peuvent être construites séparément ou peuvent faire partie de son placard. Les étagères à chaussures aident à nettoyer l’espace au sol et à maximiser l’espace qui peut être utilisé pour placer d’autres types de meubles.

Le rapport sur le marché des boîtes à chaussures présente les profils des entreprises suivantes : – Inter IKEA Systems BV, Williams-Sonoma Inc., Godrej Industries Limited, Kartell PI, Ethan Allen Global, Inc., Whitmor, Inc., Home-Complete, Seville Classics, Inc., honeycando.com, AMEZIEL Inc., Rolex Meubles. , Adarsh ​​​​Udyog. , Boss’s Cabin, SS EQUIPMENT, Avon Enterprises. , Shri Hari Industries. , Entreprises Shree. , Plastique rayonnant. , Steel Art (une marque de Mittal Enterprises)

Ce rapport étudie les conditions et les prévisions du marché mondial des boîtes à chaussures et classe les prix des produits par taille du marché mondial des boîtes à chaussures (valeur et volume), chiffre d’affaires (millions de dollars américains), fabricant, type, application et région. Les rapports sur le marché des matériaux, des applications et des boîtes à chaussures géographiques avec des prévisions mondiales jusqu’en 2029 sont des connaisseurs, avec des recherches approfondies axées sur les régions clés (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et Asie-Pacifique). Les états sont fournis. Et des pays importants (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Corée du Sud, Chine).

Par type de produit (bois, acier, plastique, métal, etc.), utilisation finale (résidentielle et commerciale), canaux de distribution (canaux de vente hors ligne et en ligne),

Segments de marché par région, cible de l’analyse régionale :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie, pays scandinaves, Espagne, Suisse, autre Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde, Asie du Sud-Est et autres APAC)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili, Colombie, autres pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Turquie, Nigéria, Afrique du Sud et autres AME)

table des matières –

Taille, situation et prévisions du marché mondial des boîtes à chaussures pour 2029

1 Aperçu du marché

2 Profil du fabricant

3 Ventes mondiales de boîtes à chaussures, revenus, part de marché, concurrence par fabricant

4 Analyse du marché mondial des boîtes à chaussures par région

Boîtes à chaussures nord-américaines par 5 pays

6 boîtes à chaussures européennes par pays

Boîte à chaussures 7 pays Asie Pacifique

8 boîtes à chaussures sud-américaines par pays

9 boîtes à chaussures du Moyen-Orient et d’Afrique par pays

10 segments du marché mondial des boîtes à chaussures par type

11 segments du marché mondial des boîtes à chaussures par application

12 Prévisions du marché de la boîte à chaussures

13 Canaux de vente, distributeurs, négociants, revendeurs

14 Résultats et conclusions de l’enquête

15 Annexe

