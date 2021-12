Marché mondial des équipements de radiologie dentaire Demande, informations et prévisions jusqu’en 2028

DBMR a ajouté un nouveau rapport intitulé Marché mondial des équipements de radiologie dentaire avec des tableaux de données pour les années historiques et prévisionnelles représentés par des discussions et des graphiques répartis sur des pages avec une analyse détaillée facile à comprendre. L’utilisation d’outils éprouvés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter sont très utiles pour créer un document Marché mondial des équipements de radiologie dentaire de premier ordre. Les données et les informations recueillies grâce à la recherche sont généralement assez énormes et se présentent également sous une forme complexe. Cependant, dans ce rapport sur le marché, ces informations de marché complexes sont transformées en une version plus simple à l’aide d’outils et de techniques éprouvés pour les fournir aux utilisateurs finaux. Les estimations des valeurs du TCAC, des moteurs du marché et des contraintes du marché aident les entreprises à décider d’un certain nombre de stratégies. Avec l’utilisation de quelques étapes ou la combinaison de plusieurs étapes,

Analyse du marché : marché mondial des équipements de radiologie dentaire

Le marché mondial des équipements de radiologie dentaire devrait passer de sa valeur initiale estimée de 2,68 milliards USD en 2018 à une valeur estimée de 5,86 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 10,3% au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à l’augmentation mondiale des diagnostics créant une portée énorme.

Concurrents clés du marché :

Parmi les principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché des équipements de radiologie dentaire figurent Danaher (États-Unis), Dentsply Sirona (États-Unis), PLANMECA OY (Finlande), Carestream Health (États-Unis), KaVo Dental, winkelstueckeguenstiger.de (Allemagne), VATECH, Midmark Corporation (États-Unis), RS Components & Controls (I) Ltd. (Inde), A-dec (États-Unis), Nobel Biocare Services AG (Suisse), Institut Straumann AG (Suisse), FUJIFILM Corporation (Japon), Koninklijke Philips NV ( Inde), Shimadzu Corporation (Japon), CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION (Japon), Hitachi Medical Corporation, Hologic (États-Unis), ESAOTE SPA (Europe), Hu-Friedy Mfg. Co., LLC (États-Unis), entre autres.

Analyse compétitive:

Le marché mondial des équipements de radiologie dentaire est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché des équipements de radiologie dentaire pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Définition du marché : marché mondial des équipements de radiologie dentaire

Les équipements de radiologie dentaire sont des appareils utilisés pour le diagnostic des infections dentaires et des maladies dentaires telles que la carie dentaire, la gingivite, la parodontite, les caries dentaires, d’autres formes de cancers buccaux et de blessures. Ces appareils sont utilisés dans les hôpitaux, les centres de diagnostic et les cliniques dentaires. Aux États-Unis, la maladie des gencives, connue sous le nom de maladie parodontale, est courante, environ 50 % des adultes âgés de plus de 30 ans en présentent des signes. La maladie des gencives se produit en raison d’une infection, qui peut plus tard détruire la gencive et l’os qui soutient la dent. Dans de tels cas, les images radiographiques aident à diagnostiquer les maladies graves des gencives et le stade de la perte osseuse, ce qui permet de poursuivre le traitement.

Facteurs de marché

Croissance rapide de la population gériatrique, cela agit comme un moteur de marché.

Le faible taux de pénétration des implants dentaires, ce qui permet des implants dentaires rentables pour l’utilisateur final, constitue un moteur important du marché.

Contraintes du marché

En raison du manque de sensibilisation des consommateurs dans les pays en développement, cela constitue une restriction du marché.

Le prix élevé des systèmes de radiographie numérique constitue une contrainte du marché.

Développements clés sur le marché :

En mars 2019, FUJIFILM Corporation, l’Université médicale et dentaire de Tokyo a annoncé un accord de licence de brevet sur une technologie de transplantation de cellules souches mésenchymateuses autologues. -dérivé.

En août 2018, Dayton, une entreprise de soins de santé, fournisseur de produits d’équipement médical, dentaire et vétérinaire, a lancé une nouvelle identité de marque qui reflète l’engagement de l’entreprise pour une meilleure expérience de soins et la valeur croissante que Midmark offre aux clients alors qu’ils se concentrent sur l’amélioration des résultats cliniques.

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial des équipements de radiologie dentaire sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies utilisés par les principaux acteurs du marché

