Marché mondial des équipements de montage de plaquettes de semi-conducteurs 2021 – Segment industriel, moteurs, tendances, prévisions jusqu’en 2027

MarketsandResearch.biz publie un rapport de recherche sur le marché mondial des équipements de montage de plaquettes de semi-conducteurs de 2021 à 2027 qui examine l’industrie et les tendances importantes du marché, ainsi que des statistiques de marché historiques et prévues. La recherche comprend un aperçu du marché, ainsi que des définitions et des applications. En termes de volume et de valeur, le marché est divisé par application, type et géographie.

La conception d’une recherche est sélectionnée pour mettre en évidence les tendances et les opportunités possibles sur le marché mondial des équipements de montage de plaquettes de semi-conducteurs au cours des prochaines années. Plusieurs moteurs et obstacles, opportunités et problèmes seront en effet explorés au cours de la période prévue, selon l’analyse du marché.

En outre, l’étude examine les modèles régionaux du marché qui pourraient affecter la croissance de 2021 à 2027. L’étude aide à découvrir de nouvelles possibilités de marketing et offre une image complète du marché mondial des équipements de montage de plaquettes semi-conductrices.

Les fabricants suivants sont représentés sur le marché international :

Nitto Denko

LINTEC Corporation

Système d’enregistrement Teikoku

Société Takatori

Dynatech Co.

Ltd

NTEC

Société DISCO

Technologies de découpe avancées (ADT)

Shanghai Haizhan

Powatec

Solution CUON

Systèmes Ultron Inc

NPMT (NDS)

Jiangsu Jcxj

Technovision

Ingénierie avancée AE

Technologie Heyan

Waftech Sdn. Bhd.

Société d’équipement semi-conducteur

TOYO ADTEC INC

Segmentation du marché basée sur l’application :

Plaquette de 12 pouces

Plaquette de 6 et 8 pouces

Autres

Le marché et la catégorie de produits sont segmentés :

Entièrement automatique

Semi-automatique

Manuel

Répartition géographique du marché :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et Australie)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie et reste de l’Amérique du Sud)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique)

Les résultats de l’enquête sont présentés dans le chapitre suivant du rapport. Nos analystes fournissent toutes les données dont les clients ont besoin pour élaborer des stratégies et des politiques de croissance stratégique à long terme. Afin d’évaluer correctement et de donner des informations d’expert aux bailleurs de fonds sur les tendances du marché mondial des équipements de montage de plaquettes de semi-conducteurs, l’analyste effectue une analyse approfondie de la taille du marché, de la distribution, des tendances et des revenus globaux.

