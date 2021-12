Marché mondial des drogues psychédéliques : perspective de l’industrie, analyse d’impact de COVID-19, taille, part, croissance, segment, tendances et prévisions, 2028

Les drogues psychédéliques sont la catégorie de produits pharmaceutiques thérapeutiques responsables de l’incitation à des expressions psychédéliques chez le patient consommant ces drogues à l’aide de l’agonisme des récepteurs de la sérotonine. Il en résulte par la suite un certain nombre de changements dans les fonctions visuelles et auditives du consommateur. Cette altération des fonctions corporelles est également associée à des changements de conscience provoquant un changement d’état d’esprit chez les patients. La plupart des drogues produites pour ces fonctions sont développées à partir du LSD, de l’ecstasy, de la kétamine, entre autres.

Agréments de produits et création de centres de recherche spécialisés :

En septembre 2019, l’Université Johns Hopkins a annoncé le lancement du « Center for Psychedelic and Consciousness Research », avec le centre chargé de tester l’efficacité et l’efficacité de l’utilisation de composés psychédéliques de différentes variantes pour le traitement des problèmes de santé mentale. Le centre est le premier établi aux États-Unis et a été financé grâce à environ 17 millions de dollars de dons. Le centre fournira également des informations et des connaissances aux étudiants qui les formeront dans le domaine de la science psychédélique.

En mars 2019, la FDA américaine a annoncé avoir approuvé le spray nasal « Spravato (esketamine) » en association avec un antidépresseur oral aidant à rectifier la dépression chez les adultes qui n’ont pas été traités avec d’autres méthodes thérapeutiques. Cependant, le spray nasal serait disponible via un système de distribution restreint tout en étant soumis à une « Stratégie d’évaluation et d’atténuation des risques (REMS) ». Le médicament développé par Janssen Pharmaceuticals, Inc est la première approbation de l’eskétamine par la FDA américaine pour toute indication.

SEGMENTATION : MARCHÉ MONDIAL DES DROGUES PSYCHÉDÉLIQUES

Par application

Trouble dépressif majeur

Dépression résistante

Trouble panique

Trouble de stress post-traumatique

Dépendance aux opiacés

Autres

Par drogues

Diéthylamide d’acide lysergique (LSD)

3,4-Méthyl​Enedioxy​Méthamphétamine (Ecstasy)

Phencyclidine

Acide gamma hydroxybutyrique (GHB)

Kétamine

Ayahuasca

Salvia

Psilocybine

Autres













Analyse compétitive:

Le marché mondial des drogues psychédéliques est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché mondial des drogues psychédéliques pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Acteurs clés du marché :

Few of the major competitors currently working in the global psychedelic drugs market are COMPASS, The Emmes Company, LLC, Klarisana, AstraZeneca, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Dr. Reddy’s Laboratories Ltd, Takeda Pharmaceutical Company Limited, Pfizer Inc, Mylan N.V. , Merck & Co., Inc, Alkermes, ALLERGAN, H. Lundbeck A/S among others.

