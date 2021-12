Marché mondial des drogues psychédéliques : perspective de l’industrie, analyse d’impact de COVID-19, taille, part, croissance, segment, tendances et prévisions, 2028

En septembre 2019, l’Université Johns Hopkins a annoncé le lancement du « Center for Psychedelic and Consciousness Research », avec le centre chargé de tester l’efficacité et l’efficacité de l’utilisation de composés psychédéliques de différentes variantes pour le traitement des problèmes de santé mentale. Le centre est le premier établi aux États-Unis et a été financé grâce à environ 17 millions de dollars de dons. Le centre fournira également des informations et des connaissances aux étudiants qui les formeront dans le domaine de la science psychédélique.