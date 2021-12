Marché mondial des dosages radio-immunologiques en 2021 Principaux acteurs et secteurs clés par segments d’utilisateurs finaux prévus jusqu’en 2028

Le marché des dosages radio-immunologiques devrait croître de 3,6% pour 2019-2026, des facteurs tels que l’augmentation du coût de la procédure et les inconvénients de la chirurgie restreindront la croissance du marché dans les économies émergentes

Fourni pour les grandes régions comme suit :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Russie, Italie et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, reste des pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Principaux concurrents clés :

MP Biomédical.

BERTHOLD TECHNOLOGIES GmbH & Co. KG

Beckman Coulter, Inc.

DRG International, Inc.

Cisbio

DiaSorin SpA

Isotope

Euro Diagnostics AB

PerkinElmer, Inc.

IBL International

DIAsource ImmunoAssays SA

EMD Millipore

Stratec Biomedical AG

Isotope

Scénario de marché des dosages radio-immunologiques

Selon Data Bridge Market Research, le marché des dosages radio-immunologiques atteint une croissance significative en raison de facteurs tels que l’incidence croissante du cancer, les troubles endocriniens ainsi que diverses autres maladies infectieuses et l’utilisation accrue de la procédure de dosage radio-immunologique dans l’industrie pharmaceutique pour les tests de dépistage de drogues, la sensibilisation croissante de la population concernant le cancer et d’autres maladies infectieuses et le besoin croissant d’un diagnostic de qualité et sans erreur qui stimulera la croissance du marché.

Maintenant, la question est de savoir quelles sont les autres régions ciblées par le marché des dosages radio-immunologiques ? Data Bridge Market Research a prévu une forte croissance du marché des radio-immunodosages en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision 2019-2026. Les nouveaux rapports d’étude de marché Data bridge mettent en évidence les principaux facteurs de croissance et opportunités sur le marché des dosages radio-immunologiques

Segmentation du marché :

Par type de produit (réactifs et kits, analyseurs)

Application (Recherche Scientifique, Diagnostic Clinique)

Utilisateur final (hôpitaux, industrie pharmaceutique et biotechnologique, établissements universitaires, laboratoires de diagnostic clinique, organismes de recherche sous contrat (CRO))

Le marché des dosages radio-immunologiques est segmenté en fonction du type de produit, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance maigres dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des applications de marché de base.

Sur la base du type de produit, le marché des dosages radio-immunologiques est segmenté en réactifs et kits et analyseurs.

Sur la base de l’application, le marché des dosages radio-immunologiques est segmenté en recherche scientifique et diagnostic clinique.

Le segment des utilisateurs finaux du marché des dosages radio-immunologiques est segmenté en hôpitaux , industrie pharmaceutique et biotechnologique, établissements universitaires, laboratoires de diagnostic clinique et organismes de recherche sous contrat (CRO).

