Marché mondial des dispositifs de lithotritie par entreprises, croissance, analyse des concurrents, nouvelles technologies et prévisions jusqu’en 2029

Le marché des dispositifs de lithotritie a montré une pénétration exceptionnelle dans les économies développées d’Amérique du Nord et d’Europe en raison de la prévalence croissante des reins et du nombre croissant de chirurgies pratiquées chaque année.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Richard Loup

Direxgroup

Médispec LTD

CR Barde, Inc

Novamedtek

Karl Storz GmbH

LUMÉNIS.

CUISINER

Dornier

Technologie médicale

Siemens SA

Storz Medical SA

Groupe Direx

Société scientifique de Boston

Cette étude de marché évalue également l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente, les distributeurs et l’analyse des cinq forces de Porter. Le rapport d’analyse de l’industrie aide les entreprises à connaître son marché. partager sur diverses périodes de temps, le transport, le stockage et les besoins d’approvisionnement de ses produits. L’étude de marché aide à faire des prévisions de ventes pour ses produits et ainsi, à établir un ajustement harmonieux entre la demande et l’offre de ses produits

Portée du marché des dispositifs de lithotritie

Le marché des dispositifs de lithotripsie est segmenté sur la base des pays suivants : États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Russie, Turquie, Israël, Suisse, reste de Europe, Chine, Japon, Inde, Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Taïwan, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Émirats arabes unis, Égypte, Arabie saoudite, Afrique du Sud et Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

Toutes les analyses par pays du marché des dispositifs de lithotritie sont analysées plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. Sur la base du type, le marché est segmenté en lithotripsie intracorporelle et lithotripsie extracorporelle par ondes de choc. En fonction de l’application, le marché est segmenté en calculs rénaux, calculs pancréatiques, calculs urétéraux et calculs des voies biliaires. L’utilisateur final couvert par le rapport est les hôpitaux, les centres de chirurgie ambulatoire et d’autres utilisateurs finaux.

La lithotripsie est une procédure thérapeutique réalisée pour retirer la pierre des organes tels que les reins, la vésicule biliaire ou le foie. La technique est utilisée pour briser le processus de la lithiase urinaire. Les calculs rénaux causent plusieurs problèmes tels que du sang dans les urines, une gêne dans l’abdomen et le flanc. Les ondes de choc ultrasonores sont utilisées pour casser les calculs dans le rein.

Nouveaux développements du marché des dispositifs de lithotritie

En septembre 2019, Shockwave Medical Inc. a annoncé l’approbation du dispositif de lithotripsie intravasculaire par la FDA. Cet appareil est utilisé pour le traitement des maladies cardiovasculaires calcifiées complexes. Il aide à fracturer le calcium dans les artères coronaires à l’aide d’ondes de pression soniques.

En octobre 2018, Olympus Corporation a acquis Cybersonics, Inc., l’un des principaux fabricants d’appareils de lithotritie. Ils fourniront des produits de haute qualité avec des résultats cliniques améliorés, réduiront le coût global et amélioreront la qualité de vie des patients. Cette acquisition augmentera le portefeuille de produits de l’entreprise et l’aidera à atteindre le monde entier.

Le rapport d’analyse de marché comprend une étude de la concurrence, une analyse de la production, des applications et une analyse par région, un paysage concurrentiel, une étude de la consommation et des revenus, une analyse de la structure des coûts, une évaluation des prix et une analyse des revenus jusqu’en 2027. Un rapport d’étude de marché comprenant une analyse de marché basée sur le niveau régional et mondial est impératif. Avec l’analyse complète du marché

Pointeurs clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché des dispositifs de lithotritie jusqu’en 2025

La taille du marché

Nouveaux volumes de ventes sur le marché

Volumes de ventes de remplacement du marché

Base installée

Marché par marques

Volumes de procédure de marché

Analyse des prix des produits du marché

Résultats des soins de santé du marché

Analyse du coût des soins du marché

Cadre réglementaire et changements

Analyse des prix et des remboursements

Parts de marché dans différentes régions

Développements récents pour les concurrents du marché

