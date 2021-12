Marché mondial des couvertures en peluche 2021 | Berkshire, American Blanket Company, FleecePro, Sunbeam Products, Inc., Adornit, Plush Addict, Robert Kaufman Co.

Le marché des couvertures en peluche devrait connaître une croissance du marché à un taux de 6,5% au cours de la période prévue de 2021 à 2028 et devrait atteindre la valeur de 671,92 millions de dollars d’ici 2028. Le rapport d’étude de marché de Data Bridge sur le marché des couvertures en peluche fournit une analyse et des informations sur les divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision, tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’urbanisation rapide intensifie la croissance du marché des couvertures en peluche.

Les couvertures en peluche se réfèrent à un type de couverture qui possède un tissu riche pour une sieste longue et douce. La couverture en peluche procure de la chaleur ainsi qu’une élégance et une richesse naturelles. La conception surélevée de la couverture crée une couche d’air entre un individu et le noyau d’une couverture. La chaleur produite par le corps pendant le sommeil circule entre les couches de fibres en peluche, ce qui permet de maintenir la température centrale du corps.

La croissance du secteur de l’hôtellerie à travers le monde est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des couvertures en peluche. L’augmentation de la préférence pour les couvertures lustrées à base de luxe associée à l’adoption plus élevée de couvertures moins lestées chez les particuliers, et l’augmentation des dépenses de confort et de détente des consommateurs en tant que cause de l’inflation du mode de vie, en particulier chez les générations X, Y et Z, créant une demande plus élevée de produits de literie plus doux et attrayants pour le luxe accélèrent la croissance du marché. L’augmentation de l’application des couvertures en peluche dans le secteur commercial en raison de l’évolution des modes de vie, la pénétration croissante des produits de literie à base de tissus fantaisie et doux et l’incorporation croissante de matériaux doux et légers en peluche influencent davantage le marché. De plus, la croissance des secteurs résidentiel et commercial, l’urbanisation rapide et l’augmentation du nombre de constructions de maisons d’habitation affectent positivement le marché des couvertures en peluche. En outre, les progrès réalisés dans les tissus, ainsi que les lancements de produits, offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Par application (résidentiel, commercial), canaux de vente (hypermarchés et supermarchés, magasins de proximité, en ligne, etc.)

Segments de marché régionaux, l’analyse régionale comprend :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Allemagne, France, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Italie, pays scandinaves, Espagne, Suisse, autre Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde, Asie du Sud-Est), etc. APAC)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili, Colombie, autres pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Turquie, Nigéria, Afrique du Sud, autres MEA )

Raisons d'acheter ce rapport

