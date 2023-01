Marché mondial des chlorures – enregistrement d’un TCAC de 3,6 %, tendances du secteur, perspectives commerciales, acteurs clés, environnement de développement, partage des revenus de l’entreprise et prévisions jusqu’en 2029

Un rapport de marché de grande envergure sur les chlorures met en évidence une étude exhaustive du marché majeur ainsi que le scénario de marché actuel et prévu avec des décisions commerciales précieuses. Le rapport d’activité présente la taille du marché, la croissance de l’industrie, la part, les tendances de développement, la demande de produits, les plans d’investissement, l’idée commerciale, les prévisions jusqu’en 2029 et plus encore. De plus, le rapport d’étude de marché étudie les conditions générales du marché, estime la part de marché de l’entreprise cliente et le volume de ventes possible, détermine le marché probable pour un nouveau produit à lancer et découvre la méthode la plus appropriée pour la distribution de certains produits. Le rapport d’étude de marché de premier ordre sur les chlorures couvre une analyse détaillée des meilleurs acteurs.

La taille du marché

Le marché mondial des chlorures était évalué à 3704,16 millions USD en 2021 et devrait atteindre 4915,50 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 3,6% au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations. , analyse des prix, analyse de la consommation de la production et scénario de la chaîne climatique. Définition du marché



Les chlorures sont des ions constitués de l’élément chlore et ont une charge négative (Cl-). Tout composé contenant du chlore dans sa composition chimique est appelé chlorure. Il peut s’agir d’acides comme l’acide chlorhydrique ou de sels contenant du chlore.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de chlorures

Le paysage concurrentiel du marché des chlorures fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des chlorures.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des chlorures sont

Dupont (États-Unis)

SOLVAY (Belgique)

DAIKIN (Japon)

Dow (États-Unis)

Halocarbon, LLC (États-Unis)

Freudenberg SE (Allemagne)

The Chemours Company (États-Unis)

Metalubgroup (Israël)

M&I Materials Limited (Royaume-Uni)

Nye Lubricants, Inc. (États-Unis)

Lubrilog (France)

ECCO Gleittechnik GmbH (Allemagne)

HUSK-ITT Corporation (États-Unis)

Setral Chemie GmbH (Allemagne)

IKV Tribology Ltd (Allemagne)

Portée du marché mondial des chlorures

Le marché des chlorures est segmenté en fonction du type, de l’application de chlorure de zinc, des solvants et de l’application de chlorure de méthylène. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Chlorure de zinc

Le chlorure de méthylène

Autres

Application de chlorure de zinc

Galvanisation

Étamage, Traitements de l’eau

Peintures et revêtements

Contrôle des odeurs, Résines

Fibre vulcanisée et caoutchouc récupéré

Travail du bois, Colle

Raffinage du minerai et brasage

Solvants

Éther

Éthanol

Acétone

L’eau

Application de chlorure de méthylène

Décapant de peinture

Médicaments

Traitement chimique

Fabrication de mousse

Nettoyage des métaux

Autres

Analyse/aperçus régionaux du marché des chlorures

Le marché des chlorures est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, application de chlorure de zinc, solvants et application de chlorure de méthylène, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des chlorures sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de faire prospérer sa domination au cours de la période de prévision 2022-2029. La croissance du marché dans cette région est attribuée à la forte extension du chlorure de méthylène sur les marchés en développement tels que l’Inde, la Chine et le Japon dans la région.

L’Europe, en revanche, devrait afficher une croissance lucrative sur la période de prévision 2022-2029, en raison de l’essor de la consommation pour la génération de composés dans la région.

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quel sera le rythme de développement du marché du marché chlorures?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial Chlorures?

Qui sont les principaux fabricants sur le marché ?

Quelles sont les ouvertures de marché, les risques de marché et les grandes lignes du marché?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Chlorures?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché chlorures?

Quelles sont les opportunités et menaces du marché chlorure auxquelles sont confrontés les fournisseurs des industries mondiales chlorure?

Quels sont les offres, les revenus et l’examen de la valeur par types et utilisations du marché?

Quels sont les transactions, les revenus et l’examen de la valeur par domaines d’entreprises ?

