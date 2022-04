L’augmentation de la demande d’électrification des véhicules, la formulation de réglementations gouvernementales strictes liées aux émissions entraîneront le marché des capteurs à ultrasons automobiles à un TCAC élevé au cours de la période de prévision.

Le rapport fournit une analyse approfondie du paysage concurrentiel, ainsi qu’un profil d’entreprise des principaux acteurs impliqués sur le marché mondial des capteurs à ultrasons automobiles qui devrait atteindre 48,29 milliards USD en 2027. Le développement continu de l’application et de la technologie des capteurs électroniques automobiles, le l’inquiétude croissante pour la sécurité, la demande croissante d’automatisation dans les automobiles, la demande de concept-cars des consommateurs à revenu élevé et l’utilisation croissante de capteurs dans les voitures hybrides semi-hybrides et électriques stimulent la demande du marché des capteurs à ultrasons automobiles

L’utilisation des capteurs a été énorme dans l’automobile . Les capteurs sont utilisés dans presque toutes les parties du véhicule comme le châssis, les moteurs, l’embrayage, les freins, la transmission, le contrôle et la sécurité. Les capteurs à ultrasons automobiles sont principalement utilisés dans les groupes motopropulseurs pour surveiller la vitesse, la position, la pression, le gaz et la température à l’intérieur du moteur. Ces capteurs sont nécessaires pour un fonctionnement sûr et efficace des groupes motopropulseurs. Les réglementations sur les émissions et les normes strictes d’efficacité énergétique formulées par plusieurs gouvernements de différents pays propulsent la croissance du marché dans ce segment.

Le rapport traite également des principaux acteurs impliqués sur le marché tels que :

Les principaux acteurs du marché sont Robert Bosch, Continental AG, Delphi Automotive, Denso Corporation, Infineon Technologies, Sensata Technologies, Allegro Microsystems, Analog Devices, Elmos Semiconductor et CTS Corporation, entre autres.

Informations clés présentées dans le rapport:

Part des revenus du marché par principaux acteurs commerciaux, par type, par application et étendue du marché mondial des capteurs à ultrasons automobiles

Chiffre d’affaires des principaux acteurs et nouveaux entrants

Analyse concurrentielle des principaux acteurs, y compris des aspects tels que l’aperçu de l’entreprise , les spécifications du produit ou des services, les fournisseurs et les acheteurs.

Fusions, acquisitions, lancements de produits récents, investissements récents et coentreprises

Analyse régionale pour donner un aperçu des tendances et opportunités récentes

Perspectives régionales : (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord (États-Unis) (Canada) (Mexique)

Europe (Allemagne) (Royaume-Uni) (France) (BENELUX) (Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine) (Japon) (Corée du Sud) (Reste de l’APAC)

Amérique latine (Brésil) (Reste de LATAM)

Table des matières :

le chapitre 1 comprend une introduction du marché mondial Capteurs à ultrasons automobiles, ainsi qu’un aperçu complet du marché, la portée du marché, les offres de produits et une enquête sur les moteurs du marché, les opportunités de croissance, les risques, les contraintes et d’autres facteurs vitaux.

Le chapitre 2 propose une analyse approfondie des principaux fabricants engagés dans cette verticale commerciale, ainsi que leurs estimations de ventes et de revenus.

Le chapitre 3 détaille le terrain hautement concurrentiel du marché, en mettant en évidence les principaux fabricants et fournisseurs.

Dans le chapitre 4, notre équipe a fragmenté le marché des capteurs à ultrasons automobiles en fonction des régions, en soulignant les ventes, les revenus et la part de marché de chaque région sur la période de prévision.

Les chapitres 5 et 6 ont mis l’accent sur la segmentation du marché des capteurs à ultrasons automobiles en fonction du type de produit et de l’application.

Merci d’avoir lu notre rapport. Veuillez nous contacter si vous avez des questions concernant le rapport ou sa personnalisation. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit le mieux adapté à vos besoins.

