Marché mondial des bateaux de plaisance : analyse de l’industrie, taille, prévisions futures, part, croissance, tendances et principaux acteurs clés

Acteurs clés de premier plan – couverts dans le rapport sur les bateaux de plaisance :

Peu des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial des bateaux de plaisance sont Brunswick Corporation, Groupe Beneteau, Azimut Benetti SPA, Sunseeker, Catalina Yachts, Marine Products Corporation, Polaris Inc., White River Marine Group., Hobie Cat Company, Godfrey Pontoon Boats , Ferretti SPA, Mahindra Odyssea., Bavaria Yachtbau, Moran Yacht & Ship, Inc., Baja Marine, Fountain Powerboats, Hydrasports Custom Boats, Llc, Wavve Boating Inc., Malibu Boats, Llc., X Shore, entre autres.

Analyse du marché : rapport sur le marché des bateaux de plaisance

Le marché mondial des bateaux de plaisance devrait enregistrer un taux de cagr constant de 4,50% au cours de la période de prévision 2019-2026. Ce rapport comprend les données de l’année de base 2018 et de l’année historique de 2017. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à l’augmentation du tourisme dans l’économie mondiale.

Les années importantes prises en compte dans l’étude sur les bateaux de plaisance sont :

Année historique – 2014-2019

Année de référence – 2020

Période de prévision – 2020 à 2026

Si vous optez pour la version mondiale de Bateaux de plaisance, l’analyse du marché est fournie pour les principales régions comme suit :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique) Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Russie, Italie et reste de l’Europe) Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde et Asie du Sud-Est)



Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, reste des pays, etc.)



Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Portée du Rapport sur le marché Bateaux de plaisance

Ce rapport comprend toutes les exigences pour l’analyse de l’étude de marché Bateaux de plaisance. De plus, il fournit une estimation complète du marché à partir de recherches secondaires, d’entretiens primaires et d’examens d’experts internes. Ces estimations de marché ont été utilisées pour avoir un impact sur les facteurs sociaux, économiques et politiques, ainsi que sur la dynamique des tendances du marché qui entrave la croissance du marché Valve Driver.

Table des matières : rapport sur le marché des bateaux de plaisance

Résumé Hypothèses et acronymes utilisés Méthodologie de recherche Aperçu du marché Analyse et prévisions du marché mondial des bateaux de plaisance par type Analyse et prévisions du marché mondial des bateaux de plaisance par application Analyse du marché mondial et prévisions par canal de vente Analyse du marché mondial et prévisions par région Analyse et prévisions du marché en Amérique du Nord Analyse et prévisions du marché de l’Amérique latine Analyse et prévisions du marché européen Analyse et prévisions du marché de l’Asie-Pacifique Analyse et prévisions du marché du Moyen-Orient et de l’Afrique Paysage de la concurrence

Analyse d’impact COVID-19 :

Le rapport cherche à suivre l’évolution des voies de croissance du marché et à publier une crise médicale dans une section exclusive publiant une analyse de l’impact de COVID-19 sur le marché. La nouvelle analyse de la pandémie de COVID-19 fournit une évaluation claire de l’impact sur le marché et de la volatilité attendue du marché au cours de la période de prévision. Divers facteurs pouvant affecter la dynamique générale du marché au cours de la période de prévision (2020-2026), y compris les tendances actuelles, les opportunités de croissance, les facteurs limitatifs, etc., sont discutés en détail dans cette étude de marché.

Comment cette analyse du marché des bateaux de plaisance aide-t-elle?

Part de marché des bateaux de plaisance (régionale, produit, application, utilisateur final) à la fois en termes de volume et de revenus ainsi que de TCAC Les paramètres clés qui animent ce marché et freinent sa croissance Quels sont tous les défis auxquels les fabricants seront confrontés ainsi que les nouvelles opportunités et menaces auxquelles ils sont confrontés Pour en savoir plus sur les stratégies de marché adoptées par vos concurrents et les principales organisations Augmenter les analyses perspicaces du marché et avoir une compréhension globale du «marché des bateaux de plaisance» et de son paysage commercial

Outre les aperçus du marché, il y a eu une dynamique de marché qui consiste en l’analyse des cinq forces de ;/Porter, qui explique les cinq forces. Les forces sont le pouvoir de négociation des acheteurs, le pouvoir de négociation des fournisseurs, les intimidations des nouveaux entrants, les menaces des nouveaux substituts ainsi que les niveaux de concurrence sur le marché Bateaux de plaisance.

