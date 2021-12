Marché mondial des appareils électroniques médicaux portables couvrant la marge brute, la part de marché et les revenus de 2028

Le marché mondial des dispositifs médicaux électroniques portables devrait atteindre 31,49 milliards USD d’ici 2025, contre 12,53 milliards USD en 2017, avec un TCAC de 12,2% au cours de la période de prévision de 2018 à 2025. Le prochain rapport de marché contient des données pour l’année historique 2016, l’année de base du calcul est 2017 et la période de prévision est de 2018 à 2025.

Obtenez un exemple de rapport + tous les graphiques et graphiques connexes @ https://databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-portable-medical-electronic-devices-market

Segmentation globale du marché des dispositifs médicaux électroniques portables

Par les utilisateurs finaux (hôpitaux, maisons de retraite, cabinets de médecins, patients à domicile, autres).

Équipement (produits respiratoires, moniteurs cardiaques, oxymètre de pouls, tensiomètres, imagerie médicale, autres)

Région (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique)

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial des dispositifs médicaux électroniques portables sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies utilisés par les principaux acteurs du marché

Personnalisation du rapport

Le rapport comprend la segmentation complète affichée ci-dessus dans tous les pays mentionnés ci-dessus

Tous les dispositifs médicaux couverts sur le marché, le volume de produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables pouvant entraîner des coûts supplémentaires minimes ou nuls (en fonction de la personnalisation)

Principaux concurrents/acteurs du marché :

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché mondial des appareils électroniques médicaux portables sont

Laboratoires Abbott,

CareFusion Corporation,

Covidien,

GE Santé,

Medtronic Inc.,

Panasonic Corp.,

Philips Santé,

Roche Diagnostics,

Siemens Santé,

Sonova Holding AG,

Braun Melsungen,

Bayer Santé,

Contec Médical,

GN Reson,

Mindray,

Diagnostic Nipro,

ArjoHuntleigh,

Invacare Corporation,

Lever du soleil médical,

Stryker Corporation,

Hill Rom Inc. Drive Medical,

Marques Carex Santé,

Produits de Santé GF Inc,

Dickinson et compagnie,

Smith & Nephew plc.

Développements clés sur le marché :

En 2017, la FDA américaine a approuvé Abilify MyCite, une nouvelle combinaison du médicament Abilify qui traite la schizophrénie, le trouble bipolaire et la dépression avec un capteur. Il s’agit de la première pilule numérique à être approuvée par la FDA américaine.

Renseignez-vous sur ce rapport @ https://databridgemarketresearch.com/inquire-before-buying/?dbmr=global-portable-medical-electronic-devices-market

Segmentation du marché :

Le marché mondial des appareils électroniques médicaux portables est segmenté en fonction des utilisateurs finaux, des équipements et des segments géographiques.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché est segmenté en

Sur la base du marché des équipements, il est classé en produits respiratoires, moniteurs cardiaques, oxymètre de pouls, tensiomètres, imagerie médicale, etc.

Sur la base de la géographie, le rapport sur le marché de l’électronique médicale portable couvre les points de données de 28 pays dans plusieurs zones géographiques, à savoir l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient et l’Afrique. Certains des principaux pays couverts dans ce rapport sont les États-Unis, le Canada, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Turquie, la Russie, la Chine, l’Inde, la Corée du Sud, le Japon, l’Australie, Singapour, l’Arabie saoudite, l’Afrique du Sud et le Brésil parmi autres.

Principaux moteurs et contraintes du marché :

Demande croissante de diagnostics dans les régions reculées du monde où une population importante continue de résider.

Nombre croissant de services médicaux d’urgence tels que les ambulances et les hélicoptères qui doivent être bien équipés, la médecine militaire pour les applications sur le terrain et le vieillissement de la population.

Augmentation de l’avancement technologique.

La croissance du marché mondial des appareils électroniques médicaux portables est freinée en raison de problèmes de sécurité dans l’appareil et de problèmes de connectivité.

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience et des approches intégrées sans précédent. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités de marché et à promouvoir des informations efficaces pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Contact:

Étude de marché sur les ponts de données

Tél. : +1-888-387-2818

Courriel : Corporatesales@databridgemarketresearch.com