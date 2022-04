Marché mondial des analyseurs de chimie clinique 2021 | Demande et portée avec perspectives, stratégies commerciales, défis et prévisions jusqu’en 2028

La recherche et l’analyse sont effectuées dans le rapport d’activité convaincant en une étape ou en une combinaison de plusieurs étapes en fonction des besoins du client et des exigences de l’entreprise. Il comprend les principaux fabricants, fournisseurs, distributeurs, commerçants, clients, investisseurs, principaux types et principales applications. Le rapport permet de mesurer et d’optimiser chaque étape du cycle de vie du processus industriel, y compris l’engagement, l’acquisition, la rétention et la monétisation. Le rapport d’étude de marché prédit la taille du marché en ce qui concerne les informations sur les revenus des principaux détaillants, le développement de l’industrie en amont et en aval, les progrès de l’industrie, les entreprises clés, ainsi que les segments de marché et les applications.

Le marché mondial des analyseurs de chimie clinique devrait passer de sa valeur initiale estimée de 9,2 milliards USD à une valeur estimée de 16,78 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 6,02 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette hausse de la valeur marchande peut être attribuée à la prévalence croissante des maladies liées au mode de vie.

Obtenez un exemple de rapport + tous les graphiques et graphiques associés (avec analyse COVID 19) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-clinical-chemistry-analyzer-market&pm

Principaux concurrents du marché: marché mondial des analyseurs de chimie clinique

Peu de concurrents majeurs travaillant actuellement sur le marché mondial des analyseurs de chimie clinique sont Abbott (US), Danaher.(US), Thermo Fisher Scientific Im nc.(US), F. Hoffmann-La Roche Ltd.(Suisse), Johnson & Johnson Services, Inc.(États-Unis), Siemens(Allemagne), ELI Tech Group(France), HORIBA, Ltd.(Japon), Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd(Chine), Randox Laboratories Ltd.(Royaume-Uni) ), Ortho Clinical Diagnostics (États-Unis), Nova Biomedical (États-Unis), Sysmex Corporation (Japon), Bio Systems Diagnostics Pvt. Ltd. (Inde), DiaSys Diagnostic Systems GmbH (Allemagne), Endress Hauser Management AG (Suisse.), Diatron (Hongrie), SFRI. (France), EKF et Medica Corporation (Royaume-Uni), entre autres.

Définition du marché: marché mondial des analyseurs de chimie clinique

L’analyseur de chimie clinique est utilisé pour calculer la concentration de certains métabolites, électrolytes, protéines et/ou médicaments dans le sérum, le plasma, l’urine, le liquide céphalo-rachidien ou d’autres fluides corporels. Hôpitaux, cliniques, laboratoires de recherche utilisent ces appareils. La prévalence croissante des maladies chroniques, telles que le diabète, stimule le marché.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, en 2016, environ 1,6 million de décès ont été directement causés par le diabète. Le diabète est une cause majeure de cécité, d’insuffisance rénale, de crise cardiaque, d’accident vasculaire cérébral et d’amputation des membres inférieurs.

Facteurs de marché:

L’augmentation des dépenses de santé devrait jouer un rôle moteur dans l’industrie

Il y a une augmentation des maladies en raison de la prévalence des maladies liées au mode de vie

L’augmentation de l’utilisation des appareils de test au point de service est le moteur du marché

De nouvelles recherches et développements mènent vers des laboratoires automatisés

Contraintes du marché :

En raison d’une augmentation des décès dus au diabète, le gouvernement a établi des règles strictes

La nécessité d’importants investissements en capital

Développements clés sur le marché :

En avril 2019, NexTech AR Solutions Corp. a annoncé avoir conclu un accord avec Block Scientific pour montrer un analyseur de chimie clinique à l’aide de la réalité virtuelle et augmentée. Cela changera l’ensemble de l’industrie car cela amènera des laboratoires médicaux coûteux, grands et encombrants dans les cabinets de médecins.

En juillet 2018, Siemens Healthineers a annoncé avoir été officiellement autorisé par la FDA (Food and Drug Administration) et l’AACC (American Association for Clinical Chemistry). Cela transformera le triage cardiaque dans les services d’urgence et conduira Siemens à augmenter les temps d’arrêt et à augmenter le débit de ses flux de travail de chimie clinique.

Analyse concurrentielle: marché mondial des analyseurs de chimie clinique

Le marché mondial des analyseurs de chimie clinique est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des analyseurs de chimie clinique pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Pour plus d’informations, obtenez GRATUITEMENT une table des matières détaillée @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-clinical-chemistry-analyzer-market&pm

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial des analyseurs de chimie clinique sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Personnalisation du rapport :

Toutes les segmentations fournies ci-dessus dans ce rapport sont représentées au niveau national

Tous les produits couverts sur le marché, le volume de produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires minimes ou nuls (selon la personnalisation)

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Contactez :

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

Courriel @ Corporatesales@databridgemarketresearch.com