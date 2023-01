Marché mondial des analyses chimiques du sol – Croissance des revenus la plus élevée, analyse des tendances, acteurs clés, aperçu régional, tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2029

Un rapport complet sur le marché des analyses chimiques du sol est préparé à l’aide de données provenant de bases de données internes, de recherches secondaires et primaires effectuées par une équipe d’experts de l’industrie. Ce rapport utilise la technique d’analyse SWOT pour l’évaluation du développement des acteurs les plus remarquables du marché. Un excellent rapport de marché peut être exploré en termes de répartition des données par fabricants, région, type et application, état du marché, part de marché, taux de croissance, tendances futures, moteurs du marché, opportunités et défis, tendances émergentes, risques et barrières à l’entrée, ventes chaînes et distributeurs. Le marché est également bien analysé sur la base de nombreuses régions dans le rapport suprême Chemical Soil Testing.

Le rapport d’étude de marché mondial sur les tests chimiques du sol donne un aperçu complet du marché, couvrant divers aspects tels que la définition du produit, la segmentation basée sur divers paramètres et le paysage des fournisseurs en vigueur. De plus, dans le rapport sur le marché, les principales catégories de produits sont également incluses. Le rapport comprend des données historiques, les tendances actuelles du marché, la consommation de produits, l’environnement, l’innovation technologique, les perspectives d’avenir, les technologies à venir et les progrès techniques dans l’industrie connexe. Le rapport complet sur le marché des tests chimiques de sol présente également des données complémentaires liées aux acteurs dominants du marché, telles que les offres de produits, les revenus, la segmentation et le synopsis commercial.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’analyse chimique des sols, d’une valeur de 5,25 milliards USD en 2021 devrait atteindre la valeur de 9,36 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 7,50 % au cours de la période de prévision. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production, avancées technologiques et analyse des brevets.

Définition du marché

Les analyses de sol fournissent aux entreprises de construction des informations sur le comportement mécanique du sol, telles que la capacité portante et la résistance au cisaillement, ce qui les aide à construire des fondations, des supports routiers de construction et d’autres infrastructures. Les analyses de sol sont couramment utilisées en agriculture pour déterminer la teneur en éléments nutritifs, la composition et d’autres caractéristiques du sol telles que l’acidité ou le niveau de pH.

Développement récent

Ele International (Royaume-Uni) a publié une nouvelle version du logiciel d’analyse de sol en septembre 2019, conforme aux normes BS, ASTM et AASHTO. Ce logiciel est spécifiquement conçu pour les laboratoires géotechniques. Il augmentera la productivité et la qualité des tests de sol tels que la perméabilité, le triaxial, la consolidation, le résiduel et le rapport portant de Californie.

Agilent (États-Unis) a annoncé l’acquisition de Young In Scientific Co. Ltd (Corée du Sud) en août 2018, dans le but de renforcer les capacités analytiques d’Agilent dans le domaine environnemental et d’étendre sa portée directe sur le marché sud-coréen.

Portée du marché mondial des analyses chimiques du sol

Le marché des analyses chimiques du sol est segmenté en fonction du service, du site et de l’utilisation finale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Un service

Inspection

Certificat

Essai

Placer

Sur site

Laboratoire

Utilisation finale

Paysagistes

Jardins et pelouses

Agriculture

Cours de golf

Jardins et pelouses

Autres

Analyse de la part de marché des analyses chimiques du sol

Le paysage concurrentiel du marché Analyse chimique du sol fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des analyses chimiques du sol.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des analyses chimiques du sol sont:

Agilent Technologies (États-Unis)

Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis)

Merck KGaA (Allemagne)

PerkinElmer Inc. (États-Unis)

Controls SpA (Italie)

LaMotte Company (États-Unis)

Équipement d’essai géotechnique UK Ltd (Royaume-Uni)

Équipements Sun Labtek (I) Pvt. Ltd (Inde)

Martin Lishman Ltd (Royaume-Uni)

W. Cole (Royaume-Uni)

Ele International (Royaume-Uni)

Gilson Company Inc. (États-Unis)

Humboldt Mfg. Co. (États-Unis)

PROPRE Instruments Pvt. Ltd (Inde)

Eurofins Scientific (Luxembourg)

Équipement de test Alfa (États-Unis)

Matest (Italie)

Équipements de test M&L (Canada)

Shambhavi Impex (Inde)

Analyse / aperçus régionaux du marché Analyse chimique du sol

Le marché des analyses chimiques du sol est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, service, site et utilisation finale, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des analyses chimiques du sol sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Les États-Unis dominent le marché nord-américain de l’analyse chimique des sols en raison des préférences croissantes pour l’agriculture biologique et des niveaux croissants de fonds pour la protection de l’environnement.

La Chine devrait croître sur le marché de l’analyse chimique des sols en Asie-Pacifique au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des initiatives pour la promotion de l’agriculture de précision et du nombre croissant d’activités de recherche.

Table des matières principale du rapport sur le marché des analyses chimiques du sol

• INTRODUCTION

• SEGMENTATION DU

MARCHÉ • APERÇU DU MARCHÉ

• RÉSUMÉ

• APERÇU PREMIUM

• Marché des dispositifs passifs intégrés

• PROFIL DE L’ENTREPRISE

• FABRICANT DE COMPOSANTS

• CONCLUSION

• QUESTIONNAIRE

• RAPPORTS CONNEXES

