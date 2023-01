Marché mondial des aliments aquatiques en croissance à un taux de croissance de 7,50%, perspectives commerciales, acteurs clés, aperçu régional, croissance durable, tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2029

Avec le rapport d’activité d’Aquafeed , les propriétaires d’entreprise peuvent fixer des objectifs pour leur entreprise qui sont généralement liés à la croissance des ventes ou des clients. Les études de marché aident également à savoir si cet objectif est réalisable et comment y parvenir en premier lieu. Le rapport d’étude de marché aide les clients à déterminer les directions spécifiques pour développer la clientèle. Le rapport d’étude de marché fournit des faits solides avec lesquels les entreprises peuvent prendre des décisions plus éclairées plutôt que de reposer le sort de l’entreprise sur des conjectures. Le processus de collecte, d’enregistrement et d’analyse des données qualitatives et quantitatives a été effectué avec beaucoup de soin lors de la génération du document de marché Aquafeed.

Les décisions qui peuvent être résolues par le rapport marketing d’Aquafeed incluent généralement où dépenser le budget publicitaire ou marketing, s’il y a une demande pour un nouveau produit à créer, si vous devez ouvrir une vitrine dans un nouvel emplacement, quels produits abandonner et lesquels simplement améliorer, comment évaluer toutes les offres et plus encore. Les informations des études de marché aident à découvrir les nouveaux produits ou services dont le marché a besoin et les moyens de les fournir. Les problèmes clés liés au développement d’un certain produit ou service peuvent également être identifiés à l’aide du rapport Aquafeed avec lequel des erreurs coûteuses lors de son développement peuvent être évitées.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des aliments aquacoles devrait atteindre 76,64 milliards de dollars d’ici 2029, avec un taux de croissance de 7,50 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. L’augmentation de la consommation de poisson parmi la population et l’expansion de l’industrie aquacole sont les facteurs de croissance.

Les aliments pour l’aquaculture sont formulés avec un vaste pool d’ingrédients qui, lorsqu’ils sont donnés à l’animal, sont destinés à répondre à ses besoins nutritionnels pour remplir ses fonctions physiologiques normales, y compris le maintien d’un système immunitaire naturel très efficace, la croissance et la reproduction.

Ce rapport sur le marché des aliments aquacoles fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des aliments aquacoles, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Étendue du marché mondial des aliments aquatiques et taille du marché

Le marché des aliments aquatiques est segmenté en fonction de l’ingrédient, de l’additif, de l’espèce, de la forme, du cycle de vie, de la fonction et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base des ingrédients, le marché des aliments aquacoles est segmenté en soja, farine de poisson, maïs, huile de poisson, additifs et autres. Le soja est en outre segmenté en tourteau de soja, huile de soja et lécithine de soja. Le maïs est en outre segmenté en farine de gluten de maïs, aliment de gluten de maïs et huile de maïs.

Sur la base des additifs, le marché des aliments aquacoles est segmenté en acides aminés, vitamines et minéraux, probiotiques et prébiotiques, enzymes, antibiotiques , antioxydants et autres.

Sur la base des espèces, le marché des aliments aquacoles est segmenté en poissons, crustacés, mollusques et autres. Le poisson est ensuite segmenté en tilapia, saumon, carpe, truite et autres. Les crustacés sont ensuite segmentés en crevettes, crabes, krill et autres. Les mollusques sont ensuite segmentés en huîtres, moules et autres.

Sur la base de la forme, le marché des aliments aquacoles est segmenté en forme sèche, forme humide et forme humide.

Sur la base du cycle de vie, le marché des aliments aquacoles est segmenté en aliments de croissance, aliments de finition, aliments de démarrage et aliments pour éleveuses.

Sur la base de la fonction, le marché des aliments aquacoles est segmenté en santé, digestion, palatabilité et nutrition spéciale.

Sur la base du canal de distribution, le marché des aliments aquacoles est segmenté en ventes directes, ventes indirectes, hypermarchés/supermarchés, grossistes, magasins spécialisés, en ligne et autres formats de vente au détail.

Analyse de la part de marché des aliments aquatiques

Le paysage concurrentiel du marché Aquafeed fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché Aquafeed.

Les principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché des aliments aquacoles sont ADM, Cargill Incorporated, Ridley Corporation Limited, SONAC, NK INGREDIENTS PTE LTD., Nutreco NV, Alltech, Purina Animal Nutrition LLC., Aller Aqua Group, ERBER Group, BioMar Group, Norel SA , Marvesa Oils and Fats BV, NUTRIAD, Avanti Feeds Ltd., DE HEUS., Novus International, Inc., KENT FEEDS, DE HEUS, Biostadt India Limited., et Charoen Pokphand Foods PCL entre autres.

Analyse au niveau du pays du marché des aliments aquacoles

Le marché mondial des aliments aquacoles est constitué d’analyses et de la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays par ingrédient, additif, espèce, forme, cycle de vie, fonction et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des aliments aquacoles sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Pologne, l’Irlande, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe en Europe, le Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Chili, Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, des Émirats arabes unis, de l’Arabie saoudite, de l’Égypte, du Koweït, de l’Afrique du Sud, du reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

La région Asie-Pacifique connaît des gains substantiels et devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé au cours de la période de prévision. Cela est dû à la demande croissante de produits avicoles dans la région et à l’urbanisation croissante de la région.

La section par pays du rapport sur le marché des aliments aquacoles fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Table des matières principale du rapport sur le marché Aquafeed

• INTRODUCTION

• SEGMENTATION DU

MARCHÉ • APERÇU DU MARCHÉ

• RÉSUMÉ ANALYTIQUE

• PERSPECTIVES PREMIUM

• Marché des dispositifs passifs intégrés

• PROFIL DE L’ENTREPRISE

• FABRICANT DE COMPOSANTS

• CONCLUSION

• QUESTIONNAIRE

• RAPPORTS CONNEXES

