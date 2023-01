Marché mondial des agents stabilisateurs des sols agricoles – Croissance à un TCAC significatif de 5,30 %, tendances de l’industrie, aperçu de l’analyse du marché, croissance future, revenus, opportunités commerciales et prévisions jusqu’en 2029

Le rapport d’activité universel Agents stabilisants des sols agricoles donne une définition du marché sous la forme de facteurs moteurs du marché et de contraintes du marché, ce qui aide à estimer la demande d’un produit particulier en fonction de plusieurs aspects. Ce rapport d’étude de marché comprend une étude approfondie sur différents segments et régions de marché, les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités sur le marché. Ce rapport crédible évalue les tactiques commerciales courantes adoptées par les meilleurs joueurs. Il interprète également les perspectives de croissance du marché mondial. Dans la section Analyse concurrentielle, les principaux acteurs clés existant sur le marché sont mentionnés ainsi que divers détails tels que les profils des entreprises, leur analyse de la part de marché et leurs différentes stratégies qui les font prospérer sur le marché.

Définition du marché

La stabilisation des sols est un processus chimique, biologique, physique ou mixte utilisé pour modifier la structure du sol selon les besoins. Ce processus augmente la résistance au cisaillement du sol et modifie ses propriétés physiques. Lors de la construction d’aéroports, de routes, de programmes d’amélioration de sites et d’autres activités, la méthode de stabilisation des sols est utilisée. Il est également utilisé pour améliorer la rigidité et la capacité de roulement. Pour la stabilisation des sols, des méthodes chimiques et mécaniques sont généralement utilisées.

Développement récent

Clean Earth, Inc. a acquis Phoenix Soil, LLC, une société privée basée à Plainville, Connecticut. Cette acquisition aidera l’entreprise à élargir ses opportunités mondiales de nettoyage grâce au recyclage des sols.

Sunil Hitech Engineers a acquis une participation de 51 % dans I-Tech India, une entreprise mondiale spécialisée dans les infrastructures routières vertes et la stabilisation des sols.

Tensar International Corporation (États-Unis) investit massivement dans la recherche et le développement afin d’acquérir un avantage concurrentiel. Cela aidera l’entreprise à augmenter son volume de ventes.

En raison de l’augmentation des activités de construction, la région nord-américaine détient la plus grande part de marché sur le marché mondial de la stabilisation des sols.

Portée du marché mondial des agents stabilisateurs des sols agricoles

Le marché des agents stabilisateurs de sols agricoles est segmenté en fonction de la méthode, des additifs, de l’application et du matériau. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Méthode

Méthode mécanique

Méthode chimique

Additifs

Polymères

Polymères synthétiques

Biopolymères

Agents Minéraux et Stabilisants

Ciment Portland

Chaux

Cendres volantes

Autres agents minéraux et stabilisants

Autres additifs

Déchets agricoles

Boue

Chélates et sels

Application

Candidature en plein champ

Serre

Matériel

Ciment

Chaux

Bitume

Produits chimiques

Chlorure de calcium

Chlorure de sodium

Silicate de sodium

Électro-Osmose

Jointoiement

Jointoiement d’argile

Jointoiement chimique

Jointoiement de lignine au chrome

Coulis de polymère

Coulis bitumineux

Géotextiles

Tissus

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des agents stabilisateurs des sols agricoles

Le paysage concurrentiel du marché Agents stabilisants des sols agricoles fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des agents stabilisateurs de sols agricoles.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des agents stabilisateurs de sols agricoles sont:

AltaCrète (Canada)

AggreBind Inc. (États-Unis)

SNF Holding Company Inc. (États-Unis)

Soilworks, LLC (États-Unis)

Groupe Wirtgen (Allemagne)

COMBAT SAS (France)

Le groupe Volvo (Suède)

Caterpillar Inc. (États-Unis)

SCR-Sibelco NV (Belgique)

Adelaide Brighton Cement (Australie)

Boral Limited (Australie)

Tensar International Corporation (États-Unis)

Le groupe Low & Bonar (Royaume-Uni)

Carmeuse (Belgique)

Graymont Limitée (Canada)

Analyse/aperçus régionaux du marché Agents stabilisants des sols agricoles

Le marché des agents stabilisateurs de sols agricoles est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, méthode, additifs, application et matériau, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des agents stabilisateurs de sols agricoles sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Sud domine le marché des agents stabilisateurs des sols agricoles en raison de l’utilisation accrue de la stabilisation des sols dans le secteur agricole, pour le contrôle de la poussière et du contrôle de l’érosion, tandis que l’Asie-Pacifique devrait croître au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison d’une augmentation de activités de construction et sensibilisation accrue aux pratiques de gestion des sols.

Table des matières principale du rapport sur le marché des agents stabilisateurs de sols agricoles

• INTRODUCTION

• SEGMENTATION DU

MARCHÉ • APERÇU DU MARCHÉ

• RÉSUMÉ ANALYTIQUE

• APERÇU PREMIUM

• Marché des dispositifs passifs intégrés

• PROFIL DE L’ENTREPRISE

• FABRICANT DE COMPOSANTS

• CONCLUSION

• QUESTIONNAIRE

• RAPPORTS CONNEXES

