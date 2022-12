Marché mondial des additifs de formulation – Témoin d’un TCAC de 6,8%, tendances et défis, portée future du marché et facteurs de croissance, tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché des additifs de formulation connaîtra un TCAC de 6,8 % pour la période de prévision 2022-2029. Le rapport sur le marché des additifs de formulation analyse la croissance, due à l’augmentation du nombre de la population et à l’urbanisation rapide dans les économies à venir.

De petites quantités d’additifs de formulation sont utilisées pour améliorer ou modifier les propriétés de diverses formulations. L’utilisation d’additifs de formulation améliore les performances des matériaux ainsi que leurs caractéristiques et propriétés de mise en œuvre. Ces additifs améliorent la dispersion des pigments, le glissement, le mouillage du substrat et les propriétés de nivellement, d’anti-sédimentation et de plastification.

L’utilisation croissante de ces additifs dans les principales industries telles que les peintures et les revêtements, la construction, l’automobile, l’électronique, l’impression et l’emballage, et les meubles stimule le marché mondial des additifs de formulation. Les peintures et les revêtements sont utilisés dans presque toutes les grandes industries, et la demande pour ces additifs de peinture et de revêtement stimule la croissance du marché. Ces additifs sont utilisés dans les revêtements architecturaux pour protéger les structures et les composants des bâtiments. L’industrialisation et l’urbanisation rapides dans les économies émergentes ont entraîné une augmentation de la construction, ce qui stimule la croissance du marché.

En outre, la production et les ventes élevées d’automobiles à travers le monde devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. En outre, la demande croissante d’appareils électroniques tels que les ordinateurs portables, les consoles de jeu et les smartphones devrait stimuler la demande de produits. Cela peut être attribué à l’évolution des modes de vie des consommateurs et à des revenus disponibles élevés.

Certains des facteurs qui freinent le marché des additifs de formulation comprennent la pression croissante exercée sur les fabricants pour qu’ils fournissent des produits rentables et performants, ainsi que la hausse des prix des matières premières. Divers fabricants investissent massivement dans le développement d’un produit rentable et performant pour les consommateurs afin de rester compétitifs sur le marché, car diverses innovations sont mises en place sur le marché par des acteurs clés.

Portée du marché mondial des additifs de formulation et taille du marché

Le marché des additifs de formulation est segmenté en fonction du type et de l’industrie de l’utilisateur final. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour vous aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché mondial des additifs de formulation est segmenté en agents dispersants, agents de rhéologie, agents mouillants et nivelants et agents filmogènes.

Sur la base de l’industrie des utilisateurs finaux, le marché mondial des additifs de formulation est segmenté en peintures et revêtements, construction, automobile et électronique et autres.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Additifs de formulation

Le paysage concurrentiel du marché des additifs de formulation fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des additifs de formulation.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des additifs de formulation Altana, Evonik Industries AG, Honeywell International Inc., Momentive, Lanxess, Solvay, Akzo Nobel NV, Lehmann&Voss&Co., Huntsman International LLC, Elementis plc, michelman, Inc., AFCONA Chemicals Sdn Bhd, King Industries, Inc, Borchers, ISCA UK Ltd., San Nopco Limited, Harmony Additive Pvt. Ltd, Dynea AS, DAIKIN INDUSTRIES, Ltd., BYK-Chemie GmbH et Mitsubishi Chemical Corporation, entre autres.

Analyse au niveau du pays du marché des additifs de formulation

Le marché des additifs de formulation est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, type et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des additifs de formulation sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique offre un marché positif pour le marché des additifs de formulation en raison de la croissance des activités de construction et de transport dans la région pour répondre à la demande d’une population toujours croissante et à la disponibilité d’une main-d’œuvre bon marché dans la région.

Personnalisation disponible : marché mondial des additifs de formulation

Étude de marché sur les ponts de données est un chef de file dans le conseil et la recherche formative avancée. Nous sommes fiers de servir nos clients existants et nouveaux avec des données et des analyses qui correspondent et conviennent à leur objectif. Le rapport peut être personnalisé pour inclure une analyse des coûts de production, une analyse des routes commerciales, une analyse des tendances des prix des marques cibles comprenant le marché pour d’autres pays (demandez la liste des pays), des données sur les résultats d’importation, d’exportation et de zone grise, une revue de la littérature, une analyse des consommateurs et analyse de la base de produits. L’analyse de marché des concurrents cibles peut être analysée de l’analyse basée sur la technologie aux stratégies de portefeuille de marché. Nous pouvons ajouter autant de concurrents dont vous avez besoin de données dans le format et le style de données que vous recherchez.

